Van functioneel verslaafd naar oprecht geluk: ondernemer Clemens wil taboe doorbreken met boek over verslaving

Clemens Beneder runt al twintig jaar succesvol zijn eigen reclamebedrijf, terwijl hij het overgrote deel van die tijd kampte met een ernstige alcoholverslaving. In zijn boek ‘ Functioneel naar de Klote’ vertelt hij openhartig hoe hij de afgrond bereikte, herstelde en nu een taboe onder ondernemers wil doorbreken.

Twintig jaar heeft Clemens Beneder zijn eigen reclamebureau. Hij heeft een gezin, een huis, auto’s en kinderen. Genoeg om gelukkig mee te zijn, zou je zeggen. Maar leven zonder alcohol kon hij echt niet, vertelt hij in De Ondernemer Live. „Ik had zoveel mechanismes bedacht om te blijven gebruiken, dat ik zonder gebruik niet kon presteren en niet kon presteren zonder gebruik. Alles bleef functioneren, maar lichamelijk en geestelijk ging ik steeds verder bij mezelf weg. Tot het moment dat ik geen uitweg meer zag.”

Als ik blijf functioneren, heb ik geen probleem. Maar ik was 100 procent verslaafd Clemens Beneder

In zijn boek omschrijft Clemens zichzelf destijds als ‘functioneel verslaafd’. Zijn bedrijf leed niet direct schade (het is nog steeds succesvol), maar achter de schermen was hij dagelijks bezig zijn gebruik te plannen. „Ik begon vaak al om vier uur in de middag, zodat ik op een feestje in de avond met genoeg in mijn systeem stond. Ik dacht: als ik blijf functioneren, heb ik geen probleem. Maar ik was 100 procent verslaafd.”



Een sluipend mechanisme

Volgens Clemens begint verslaving vaak onopgemerkt, zeker bij ondernemers. „We komen op veel plekken waar gebruik sociaal geaccepteerd is. Ondernemers zijn vaak verslaafd aan presteren, aandacht en gezien worden. Als het minder gaat, zoek je iets om dat gat te vullen. Voor mij gaf alcohol instant satisfaction.”



Clemens herkent deze patronen ook bij andere ondernemers: het leven op feesten en borrels, de drang naar aandacht en succes, en de sociale acceptatie van middelengebruik. „Stress is géén keuze, daar kwam ik hard op terug. Verslaving is een progressieve ziekte. Het wordt steeds erger en je zet steeds meer maskers op.”

Hij wist zijn eigen gebruik lange tijd goed verborgen te houden. „Ik deed het heel stiekem. Op mijn bedrijf had ik een wijnkoeler met lege flessen, zogenaamd voor relaties, maar in werkelijkheid had ik ze al opgedronken. Omdat ik vaak alleen werkte, was er niemand die mij controleerde. Ik zorgde dat ik gebruikte op momenten dat niemand me zag. Als iemand wél iets merkte, zei ik: ‘Het moet toch kunnen?’”



Doordat hij zijn dagen zo plande dat afspraken pas laat begonnen en vroeg stopten, kon hij rond drie uur ‘s middags beginnen met drinken zonder dat klanten of collega’s het doorhadden. „Als ondernemer kon ik dat zelf organiseren. Het gaf me de ruimte om zonder dat anderen het wisten mijn gebruik vol te houden.”

Het rock bottom-moment

Hij kan het moment zo weer voor de geest halen: Goede Vrijdag 2023 was het keerpunt. „Ik kwam thuis en zakte letterlijk door mijn benen. Niet omdat mijn lichaam niet wilde, maar omdat alles ermee stopte. Ik was kapot gestreden tegen alles en iedereen.”



Met zijn vrouw zocht hij direct een kliniek. „Ik had al een keer in de kliniek gezeten, maar dat was tegen mijn wil. Nu koos ik er zelf voor. Je moet zelf willen stoppen. Ik belde en zei: ‘Ik kan het niet meer. Geef mij de tools en handvatten waarmee ik kan stoppen of het in ieder geval onder controle kan houden.’”

Vier jaar geleden zou ik gezegd hebben dat dit boek niet over mij ging. Dat is het verraderlijke: vaak heb je niet door dat je verslaafd bent Clemens Beneder

Herstel en nieuwe inzichten

De periode in de kliniek noemt Clemens ‘de meest geweldige tijd van mijn leven’. Zonder telefoon, laptop of contact met thuis vond hij eindelijk rust. Sinds 10 mei 2023 drinkt hij niet meer. „Elke dag is een nieuwe dag. Ik leef per minuut of uur, afhankelijk van hoe ik me voel.”



Zijn nieuwe mantra: „Accepteer de dingen die ik niet kan veranderen. Ik heb de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te weten. Deze zinnetjes zeg ik elke dag tegen mezelf. Daardoor is het leven hanteerbaar geworden voor mij.”

Clemens Beneder is ondernemer en is een tijd verslaafd geweest. Hij heeft zijn eigen reclamebureau in Apeldoorn. Foto: eigen beeld

Functioneel naar de Klote

Het hele verhaal beschrijft hij in zijn boek Functioneel naar de Klote. De titel verwijst naar het langdurig succesvol functioneren terwijl hij diep van binnen kapot ging. „Vier jaar geleden zou ik gezegd hebben dat dit boek niet over mij ging. Dat is het verraderlijke: vaak heb je niet door dat je verslaafd bent.”



Met het boek wil hij anderen bereiken, niet alleen alcohol- of drugsverslaafden, maar ook mensen met gedragsverslavingen zoals gokken of seks. „Ik schreef het niet voor commerciële doelen, maar om open en eerlijk te zijn. Ik wil het taboe doorbreken. Als mijn verhaal één ondernemer helpt om hulp te zoeken, is mijn doel bereikt.”

Signalen om serieus te nemen

Zijn advies aan ondernemers: let op machteloosheid. „Als dagelijks gebruik iets vanzelfsprekends wordt, vraag jezelf af of je een probleem hebt. Als je tegen je wil in blijft gebruiken, ook al weet je dat het slecht voor je is, dan moet je hulp zoeken. Voor mij is één glas altijd direct het begin van honderd procent gebruik.”



Het boek ‘Functioneel naar de Klote’ is te bestellen via functioneelnaardeklote.nl.