‘Durf overbodig te worden in je eigen bedrijf’: waarom jezelf misbaar maken juist onmisbaar is voor groei

Opschalen is makkelijker gezegd dan gedaan. In de podcastserie Droomstart bespreken drie jonge ondernemers hun plannen en twijfels met businesscoach Marion de Heer. Hoe zorg je voor groei als je alle ballen zelf hoog houdt?

„Het liefst wil je zekerheid over wat het succes en de succesroute gaat zijn. Maar die heb je natuurlijk nooit”, zegt Marion de Heer. Als businesscoach bij Qredits en eigenaar van meerdere horecazaken en koffiewinkel.nl weet zij hoe lastig het is om die route te bepalen, vooral voor ondernemers die alles zelf doen en vol in de operatie zitten. In de nieuwste aflevering van de podcastserie Droomstart schuift de ervaren ondernemer aan bij drie jonge groeibriljanten om te praten over opschalen.



Fia Luijerink, Max Dekker en Maxime van Esseveld werken in totaal verschillende branches, maar lopen tegen dezelfde problemen aan: kiezen waarop ze inzetten en hoe ze dat organiseren, zodat groei niet ten koste gaat van hun eigen inzetkracht.

‘Vervanger van jezelf vinden kan natuurlijk niet’

Horecazaak Pizza Crosta in Soest, gestart door Maxime van Esseveld, is vanaf dag één een succes. Maar Maxime staat er ook zeven dagen per week. Haar dilemma: ze wil een tweede locatie openen of een nieuw concept ontwikkelen, maar hoe dan? „Een vervanger van jezelf vinden kan natuurlijk niet”, zegt ze. Toch nam Maxime onlangs voor het eerst een weekend vrij. „Het ging goed! De tent stond nog niet in de fik.”

Red Bull van de troon stoten

BoostMode, de gezonde energiedrank van Max Dekker, ligt al bij twintig fitnesslocaties. Zijn droom is groot: ooit Red Bull van de troon stoten. Maar opschalen vraagt om keuzes. „Wat is nou specifiek de doelgroep waar ik voor ga? Of wat zijn de kansen die ik zie?”



Max werkt aan break-evenberekeningen en forecasts, maar worstelt met de vraag: ga ik voor veel kleinere locaties of één grote retailer?

Nieuwe producten en een groter team

Fia Luijerink runt PAWR, een merk voor plantaardige hondenvoeding. Haar groeiwensen zijn concreet: nieuwe producten zoals snacks en natvoer en een groter marketingbudget. Maar hoe zorg je ervoor dat je tegelijk de juiste mensen vindt om het merk bij retailers én consumenten bekend te maken?



Ze werkt nu met haar vader en twee stagiaires, maar merkt dat campagnes, dataverwerking en klantinzicht meer tijd en expertise vragen. „Ik probeer nu alle ballen hoog te houden, maar soms heb je echt een team nodig. Ook voor campagnes, consumenteninzicht en data-analyse.”

Maak jezelf juist misbaar

In de podcast geeft Marion de Heer hints en stelt ze kritische vragen die Fia, Max en Maxime helpen hun groeiroute uit te stippelen. Ze deelt ervaringen uit haar eigen ondernemerschap en laat zien dat jezelf misbaar maken juist onmisbaar is voor schaalvergroting. „Het gaat erom dat iemand verantwoordelijkheid overneemt, zodat jij alleen hoeft aan te sturen.” Haar belangrijkste advies? Wacht niet te lang tot je iets helemaal zeker weet: „Just do it – dan weet je het. Je komt er vanzelf achter.”

Alle tips over opschalen als starter? Luister naar de vierde aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk op YouTube.

Zo werkt Droomstart Pitchdag (afl. 1+2)

Uit tientallen inzendingen zijn tien kanshebbers geselecteerd. Tijdens de pitchdag krijgen zij 60 seconden om hun bedrijf en zichzelf te presenteren. De jury kiest drie deelnemers met het meest veelbelovende concept. Begeleidingstraject (afl. 3 t/m 9)

De drie Droomstarters krijgen vier maanden lang begeleiding van ervaren topondernemers en businessexperts. Ze ontvangen eerlijke feedback, praktische tips, marketingadvies en hulp bij strategie, zichtbaarheid en groei. Finale (afl. 10 t/m 12)

In de eindpitch presenteren de deelnemers hun bedrijf opnieuw aan de jury. Die beoordeelt niet alleen het idee, maar ook de ontwikkeling van de ondernemer en de manier waarop adviezen zijn opgepakt. Hoofdprijs

De winnaar krijgt een mediacampagne bij DPG Media ter waarde van 25.000 euro én de ervaring en exposure die het bedrijf blijvend op de kaart kan zetten.

