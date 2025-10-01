PSV-spelers als vaste klant: Pieter (20) en Quinten (20) openen samen barbershop

Terwijl veel leeftijdsgenoten nog werken als bezorger of achter de kassa, maken Pieter Kools en Quinten van der Heijden een vliegende start als jonge ondernemers. Op hun 20ste openen ze hun eigen barbershop midden in Eindhoven: QP Society.

De twee vrienden hebben allebei al de nodige ervaring, want ze werkten beiden enkele jaren met plezier in een barbershop op Strijp-S (wijk in Eindhoven, red.). „Onze baas wilde een andere opzet van de zaak, waarbij wij als zzp’ers verder zouden gaan”, zegt Pieter tegen het Eindhovens Dagblad. „Toen besloten we dan ook helemaal eigen baas te worden.”

Quinten vertelt dat dat toch al zijn ambitie was. Hij volgde bij zijn baas een interne opleiding, Pieter studeerde aan het Summa College.

Pand barbershop liefde op eerste gezicht

Een geschikt pand vinden was een avontuur op zich. Pieter woont in Eindhoven en Quinten in het nabijgelegen Sint-Michielsgestel, dus ergens halverwege leek logisch. Toch was het liefde op het eerste gezicht toen de makelaar dit pand in de Dommelstraat liet zien: compact, sfeervol en midden in het centrum. Precies groot genoeg voor twee kappersstoelen én een comfortabele zitbank voor wachtende klanten.

Die bank is er nog niet. Toch is al duidelijk dat de zaak er eigentijds uit gaat zien: zwart en grijs met witte ledverlichting. De afgelopen weken is er hard gewerkt. „Mijn vader heeft hier heel wat uren in gestoken”, beseft Quinten. „We moeten nog bedenken hoe we hem daarvoor kunnen bedanken.” Een gratis knipbeurt misschien? „Dat denk ik niet, want hij heeft geen haar meer op zijn hoofd.”

PSV’ers Esmir Bajraktarević, Eus Waaijers en Robin van Duiven zijn vaste klant

Quinten en Pieter hebben PSV’ers als klant

De twee ondernemers doen hun verhaal terwijl ze aan het werk zijn. Twee vaste klanten wilden niet wachten tot 1 oktober, de datum waarop de zaak opengaat voor het publiek. Een van hen is Timo. Hij heeft de kappersopleiding niet afgemaakt, maar is zich sindsdien wel bewust van het belang dat zijn haar goed zit. „Ik kom elke week bij Pieter en dus straks ook hier in de Dommelstraat”, laat hij weten terwijl Pieter zijn volle haardos vastzet met klemmetjes om de zijkanten hoog op te scheren.

Die frequentie is misschien uitzonderlijk, maar het maakt wel duidelijk dat veel - vooral jonge - mannen waarde hechten aan een coupe en baard volgens de juiste snit.

Ondernemers actief op TikTok

Pieter en Quinten vertrouwen erop dat hun vaste klanten hen blijven steunen, waaronder zelfs enkele PSV’ers zoals Esmir Bajraktarević, Eus Waaijers en Robin van Duiven. Zij weten dat ze, behalve op een behandeling met schaar, kam en tondeuse, kunnen rekenen op een praatje als ze daar behoefte aan hebben.

En het belangrijkste: ze hebben vertrouwen dat de kapper begrijpt wat ze willen. Pieter benadrukt dat 80 procent van de klanten op Strijp-S al een persoonlijke voorkeur had. Bovendien zijn ze actief op TikTok en Instagram, om trends te volgen en zich te laten zien.

