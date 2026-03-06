De kersverse minister van Werk en Participatie, Thierry Aartsen (VVD), gaat voortvarend te werk. Vandaag, twee weken na zijn start, werd in de ministerraad besloten om het wetsvoorstel, Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar), open te breken en alleen nog verder te gaan met de R van rechtsvermoeden.

Lees verder onder de advertentie

Aartsen stuurt aan op rust, regelmaat en reinheid als het gaat om toekomstige zzp-wetgeving. De laatste jaren wordt dit complexe dossier geplaagd door onduidelijkheden. Veel zzp’ers ondervonden daarvan de consequenties, omdat opdrachtgevers niet meer met hen in zee durfden te gaan.

„Het verduidelijkingsdeel uit de Vbar schrap ik, dat zorgde voor teveel onrust”, zei Aartsen vrijdagmiddag na afloop van de ministerraad. „Het is belangrijk om zelfstandigen en opdrachtgevers duidelijkheid te geven. En daarmee te zorgen voor rust onder zzp’ers en opdrachtgevers, zodat we voorkomen dat opdrachten onnodig wegvallen.”

Lees ook: Kwart zzp’ers ziet klussen verdwijnen door onduidelijkheid handhaving schijnzelfstandigheid: ‘Het is willekeur’

Lees verder onder de advertentie

Het kabinet maakt dus vaart met het deel van het wetsvoorstel Vbar waarmee laagbetaalde zzp’ers makkelijker hun rechtspositie kunnen opeisen. Het gaat om zzp’ers die tot 38 euro per uur verdienen.

Wat Aartsen voor zzp’er wil

De VVD-politicus wil dit gedeelte nog voor de zomer door de Tweede en Eerste Kamer krijgen. ,,Als zzp’ers een beroep doen op het rechtsvermoeden moeten opdrachtgevers aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst”, aldus Aartsen. ,,Kunnen ze dat niet, dan is sprake van schijnzelfstandigheid en heeft een zzp’er ook recht op de bescherming die hoort bij iemand in loondienst.”

Ik haal deel van wetsvoorstel Vbar van tafel. Hiermee is de weg vrij voor de Zelfstandigenwet Thierry Aartsen Minister van Werk en Participatie

Na afloop van de ministerraad benadrukte Aartsen dat de handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst gewoon blijft doorgaan. ,,Sinds 1 januari 2025 wordt weer volledig gehandhaafd op schijnzelfstandigheid. Als met een zzp’er wordt gewerkt en toch blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen afdragen. Daarnaast zijn er ook risico’s voor het arbeids- en pensioenrecht.”

Lees verder onder de advertentie

Invoering Zelfstandigenwet geeft zzp’er duidelijkere positie

Afgelopen week bracht Aartsen bezoek aan de aannemerij om daar te praten over de inzet van zzp’ers. Hij hoorde daar vast dat voor het gedeelte verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties weinig draagvlak is. „Dat zorgde voor onrust in de markt”, erkent de minister. „Daarom haal ik dat deel van het wetsvoorstel van tafel. Hiermee is de weg vrij voor de Zelfstandigenwet. Het kabinet wil zo snel mogelijk deze wet daarvoor in de plaats brengen.”

Invoering van de Zelfstandigenwet is een afspraak uit het coalitieakkoord van het kabinet-Jetten. Daarmee moeten zzp’ers een duidelijkere positie en erkenning in de wet krijgen. Aartsen kwam als Tweede Kamerlid al met dit initiatiefwetsvoorstel dat verder wordt gesteund door D66, CDA en SGP. Dat wordt de basis voor de nieuwe wetgeving waar het kabinet nu aan werkt. Het plan moet ook in Brussel worden gekeurd. Deze hervorming van de arbeidsmarkt is een van de afspraken die Nederland heeft gemaakt om in aanmerking te komen voor geld uit het Europese coronaherstelfonds.

Zelfstandigen verheugd kordaat optreden Aartsen

De reactie van Connie Maathuis, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland, op de snelle aanpak van Aartsen is kort: ,,We zijn verheugd dat hij voortvarend te werk gaat en doorgaat met de R van rechtsvermoeden en de rest schrapt. Wij hebben dat altijd aangegeven. Nu snel doorgaan met de uitwerking van de Zelfstandigenwet.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Nieuwe VZN-voorzitter Maathuis: ‘Zzp’er is antwoord op arbeidsmarktkrapte, stop met ze terug te duwen in loondienst’