Ondanks uitstroom en vergrijzing: fietsenmaker Jip belooft fiets nog ‘gewoon’ binnen 24 uur te repareren

Toen fietsenmaker Jip Eichelsheim het nieuws las dat vakgenoten wachttijden van weken en soms zelfs een maand hanteren, viel hij bijna van zijn stoel van verbazing. Hij belooft meestal reparatie binnen één dag. „Ik denk dat veel fietsenmakers achter de feiten aanlopen.”

De fietsbranche zou overspoeld raken door een toename aan service en onderhoud en een uitstroom van reparateurs door vergrijzing. Brancheorganisatie Bovag meldde dat ze geen cijfers hebben, maar wel zien dat het probleem groeit, aldus het AD. Ook een woordvoerder van de Fietsersbond zegt al langer signalen van opleidingscentra te krijgen dat er een tekort is aan geschoolde fietsenmakers. „Daar ligt een behoorlijke uitdaging.”

Jip Eichelsheim is eigenaar van 030 Fietsen en herkent maar een deel van dat ‘probleem’: toename van de vraag naar fietsen. „In Utrecht, waar openbaar vervoer minder betrouwbaar is en mensen vanwege het milieu, strengere regels of hogere kosten hun tweede auto verkopen, is de fiets belangrijker dan ooit.”

Van vergrijzing is bij Jip echter geen sprake. „Ik ben zelf een jonge ondernemer. Ik ben 30 jaar en ik heb een jong team. Over het algemeen zijn de monteurs tussen de 25 en 40 jaar oud.”

Geen afspraken fietsenmaker

Lange wachttijden zijn volgens hem eerder een gevolg van een slechte planning, en daarmee doelt hij niet op een complex online afsprakensysteem. Sterker nog: 030 Fietsen werkt niet eens op afspraak. „Daar hebben wij expliciet niet voor gekozen. We hebben één monteur echt voor de kleine reparaties en anderen voor de wat grotere klussen.”

Eigenaar van 030 Fietsen, Jip Eichelsheim, voor zijn winkel in de Nobelstraat. Foto: Jelle Verhoeks

De formule van 030 Fietsen draait volgens Jip om snelheid en gemak. „Bijna alle fietsen hebben we met een dag weer klaar voor gebruik, hoogstens twee dagen.” Ook probeert het bedrijf zoveel mogelijk onderdelen op voorraad te hebben. „Ongeveer 90 procent ligt gewoon in de werkplaats. En als we iets moeten bestellen, is het vaak de volgende dag binnen.”

Avond doorwerken voor ondernemer Jip

Dat betekent niet dat het nooit druk is. De piek ligt volgens hem in augustus, september en oktober, wanneer studenten terugkeren naar de stad en veel mensen hun fiets weer intensiever gaan gebruiken. „Als het echt druk wordt, werken we soms een avond met z’n allen door. Dan staan er vijf man te sleutelen en beginnen we de volgende dag weer met nul reparaties.”

Dat fietsen complexer zijn geworden, herkent de ondernemer wel. Vooral e‑bikes vragen meer technische kennis. „Voor een e‑bike moet je bijna een elektricien zijn. Wij nemen daarom alleen elektrische fietsen van Bosch aan. Die kunnen wij makkelijk uitlezen, zodat we precies weten wat kapot is.”

Tegelijkertijd zorgen goedkope elektrische fietsen volgens hem juist voor extra problemen. „Je ziet e‑bikes onder de 1000 euro. Maar vaak is de reparatie duurder dan de hele fiets, of we kunnen niet eens aan onderdelen komen.”

Geen apk bij fietsen

Ook merkt Jip dat mensen steeds langer wachten met een grotere onderhoudsbeurt. „We zijn heel erg gewend om een auto elk jaar een apk te geven, maar bij fietsen doen we dat niet. Vaak maak je dan meer kapot dan nodig is. Zeker studenten, die komen pas als de fiets eigenlijk niet meer te redden valt.”

Jip Eichelsheim werkt zes dagen in de week in zijn eigen zaak. Foto: Jelle Verhoeks

Ondanks die ontwikkelingen denkt Jip dat het personeelstekort is te voorkomen. „Veel mensen zeggen dat er geen monteurs te vinden zijn. Maar als je bereid bent om in mensen te investeren, zijn er echt wel mensen die willen werken.”

Hij voorspelt dat de vraag naar fietsen alleen maar verder groeit. „Steden worden steeds autoluwer. Voor veel mensen is de fiets hun belangrijkste vervoermiddel. Als die kapot is, willen ze hem ook zo snel mogelijk weer terug.”

Dit artikel is geschreven door Tijmen Steg voor het AD.