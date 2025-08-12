Is Cowboy de volgende e-bikedroom die onderuitgaat? ‘De problemen in de fietsenmarkt etteren door’

De malaise in de e-bikesector houdt aan. Nadat de Amsterdamse merken VanMoof en Qwic net als Stella Fietsen failliet gingen, heeft nu ook het in Nederland veel verkochte Belgische Cowboy het zwaar. En met de fatbike is er ook nog eens een geduchte concurrent bijgekomen.

Voor veel mensen zal het als een déjà vu voelen: de problemen bij de Belgische e-bikefabrikant Cowboy. Net als VanMoof stapte het Belgische bedrijf in de fietssector met grote ambities en hippe e-bikes naar eigen, uniek ontwerp. Ze worden alleen verkocht via de eigen website.

Die manier van werken werd VanMoof in juli 2023 fataal. De zelfgeproduceerde onderdelen gingen vaak kapot. Doordat externe fietsenmakers de e-bikes van het Amsterdamse merk niet konden repareren, ontstonden lange wachttijden voor reparaties.

De rijwielmarkt is vergelijkbaar met die van twee jaar terug. Er is geen herstel, de verkopen vallen nog altijd tegen

Cowboy lijkt in diezelfde valkuil te zijn getrapt, schrijft het Parool. Ook dat bedrijf kampt met lange wachttijden voor reparaties en onlangs moest het bedrijf een model terugroepen, omdat de frames kunnen breken.

Geen jaarrekening Cowboy

Inmiddels kunnen de e-bikes van het Belgische merk ook bij reguliere fietsendealers gekocht en gerepareerd worden. Of dat nog op tijd is, zal nog moeten blijken. Op sociale media en recensiesite Trustpilot regent het nog altijd klachten van klanten die al maanden wachten op een bestelde fiets, reparatie of reserveonderdelen.

Afgelopen week werd ook nog eens bekend dat Cowboy de jaarrekening over 2024 niet tijdig heeft gedeponeerd. Het is daardoor niet bekend hoe het bedrijf vorig jaar heeft gepresteerd. ‘Een aanzienlijk aantal’ klanten dat eind vorig jaar afgeprijsde fietsen kocht, zou volgens de Belgische krant De Tijd nog altijd wachten op hun fiets, terwijl het bedrijf ‘de cash binnen’ zou hebben.

De fietsenmarkt blijft lijden onder overaanbod en hoge kortingen

Mocht Cowboy sneuvelen, dan bevindt het zich in uitgebreid gezelschap. In marstempo gingen de afgelopen twee jaar giganten Stella en Amslod over de kop, en sneuvelden naast VanMoof ook nichemerken als het Amsterdamse Qwic, Nederlandse nieuwkomers Breker, Back, Huyser, Watt en het Duitse Advanced en huurbakfietsfabrikant Cargoroo. Sommige merken, zoals Stella, Watt en VanMoof, startten afgeslankt en uitgebeend door. Andere verdwenen definitief.

Overaanbod en hoge kortingen

Ook verkopers van elektrische tweewielers houden het voor gezien. Onlangs sloot Welectric uit Weesp, met vier zaken in Nederland, definitief de deuren. Eerder deed E-bikestore, ‘de Applestore onder de fietszaken’, dat ook al.

Fabrikanten die het hoofd wel boven water weten te houden, doen dat met moeite. Zo daalde bij mobiliteitsgigant Pon de omzet uit fietsenmakerij – onder meer Gazelle, Urban Arrow, Cannondale en Veloretti – vorig jaar 200 miljoen euro tot 2,1 miljard.

Eén op de vier fietsen die in Europa en de VS worden verkocht, is afgeprijsd

‘De fietsenmarkt blijft lijden onder overaanbod en hoge kortingen,’ tekende het familiebedrijf daarbij op. ‘Eén op de vier fietsen die in Europa en de VS worden verkocht, is afgeprijsd. Dealers en winkeliers blijven bestaande voorraad verkopen en stellen nieuwe orders uit.’

Tegenvallende verkopen rijwielmarkt

Die andere Nederlandse rijwielgrootmacht, Accell, saneert vanwege de malaise in fietsland nog altijd door. De fabrikant van onder meer Batavus, Sparta, Raleigh en Babboe incasseerde vorig jaar een verlies van 734 miljoen ‘vanwege intense afprijzingen en forse afschrijvingen op voorraden fietsen’.

Dat is meteen ook de rode draad van de fietsmalaise. Veel fabrikanten en leveranciers hebben zich verkeken op de animo voor elektrische rijwielen. De afgelopen jaren zijn er veel meer fietsen gefabriceerd dan er vraag naar was. Daardoor blijven fabrieken en winkels met grote voorraden zitten, die zelfs met hoge kortingen maar nauwelijks slinken.

„De problemen van de afgelopen jaren etteren door,” zegt Dirk Mulder, sectorbankier retail van ING. “In principe is de situatie in de rijwielmarkt vergelijkbaar met die van twee jaar geleden. Er is geen herstel, de verkopen vallen nog altijd tegen. De markt consolideert zich en is nog steeds heel concurrerend.”

„Ook in de winkels is het nog geen halleluja, alhoewel daar de omzetontwikkeling de positieve kant opgaat. Maar ik verwacht op zijn vroegst pas volgend jaar enig herstel.”

Fatbikehype

Bovendien heeft de traditionele tweewielerbranche zich in Nederland volstrekt verkeken op de fatbikehype. Terwijl de totale verkoop van fietsen volgens Rai Vereniging daalde van 1 miljoen stuks in 2019 tot 858.000 in 2024, en het aantal verkochte e-bikes na de corona-explosie van 2020 (toen er 547.000 werden verkocht) is ingezakt tot net 400.000, neemt de verkoop van fatbikes fors toe. Vorig jaar was ruim één op de vier verkochte elektrische fietsen een fatbike, bijna 112.000 stuks.

Inmiddels rijden er in Nederland – op 24,4 miljoen fietsen – ruim 315.000 fatbikes rond. Dat zullen er dit jaar fors meer worden. Alleen marktleider La Souris, dat naar eigen zeggen met 24 vestigingen 60 procent van de markt in handen heeft, verwacht in 2025 meer dan 100.000 fatbikes van Chinese merken te verkopen.

Zodra de markt weer aantrekt, zul je vanzelf zien dat er ook weer nieuwe fabrikanten komen

Mulder: „Ik denk dat het geen bestendig model is. Die Chinese fietsen worden steeds verder aan regels gebonden. En de verkoop vanaf zolderkamers of uit garageboxen is een eindig model. Daar krijg je zonder goede service, onderhoud en garantie dezelfde problemen als VanMoof en Cowboy.”

Raleigh One van oprichters VanMoof Taco en Ties Carlier

De reguliere fietsenbranche hoopt er maar het beste van. Zo geeft Accell hoog op van een nieuwe elektrische stadsfiets, de Raleigh One, voor de connected generatie. Die is mede ontworpen door Taco en Ties Carlier, de broers die twee jaar geleden sneuvelden met VanMoof.

„Natuurlijk heeft de reguliere fietsenbranche nu last van de belangstelling voor fatbikes,” zegt Mulder. “Maar fietsen blijven echt wel verkocht worden, ook gewone elektrische fietsen. De vooruitzichten voor de lange termijn zijn positief. Zodra het weer aantrekt, zal je vanzelf zien dat er ook weer nieuwe fabrikanten komen.”