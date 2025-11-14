Regelmatig spreken we zeer jonge ondernemers die behoorlijk aan de weg timmeren met hun bedrijf. De 17-jarige Mas Mulder is zo’n ondernemer. Zijn fietswerkplaats Mas Bikes in Leiden is succesvol van start gegaan. Een crowdfunding en een pak aan ambitie brengen Mas nog verder om zijn uiteindelijke doel te behalen: een keten van eigen fietszaken.

Mas is pas 17 en runt al een eigen fietsenzaak: ‘Durf advies te vragen en maak gebruik van je gunfactor’

De Ondernemer spreekt de 17-jarige Mas Mulder terwijl hij bezig is in zijn eigen fietswerkplaats aan de rand van het centrum van Leiden. Vijf dagen per week sleutelt hij er aan vele soorten fietsen. De jonge ondernemer zijn bedrijf, Mas Bikes genaamd, richt zich naar eigen zeggen op betrouwbaarheid en vakmanschap, maar ook op creativiteit. „Ik denk graag mee over aanpassingen en vernieuwingen aan een fiets. Klanten kunnen terecht voor reparaties, onderhoudsbeurten en advies over fietsonderdelen.’’

In de wieg gelegd voor ondernemerschap

Hoewel de Leidenaar nog jong is, wist hij al zeer vroeg dat hij in de wieg is gelegd voor het ondernemerschap. In tegenstelling tot school en studie. ,,Ik kon niet aarden op school, ik kwam er snel mee in de knoop. Mijn interesses werden er nooit geprikkeld. Daardoor zoomde ik altijd wat uit in de klas. Ik was er niet bij. Ik kon me voor weinig dingen motiveren", memoreert Mas.

Wat Mas wel motiveerde was het fietsen en het repareren van fietsen. ,,Ik had toen ik 12 was een eigen mountainbike. Het onderhouden, schoonmaken en repareren van die fiets vond ik erg leuk. In de coronaperiode heb ik die mountainbike na het opknappen met flink wat winst kunnen verkopen. Die combinatie van zo’n fiets onderhouden en er geld mee verdienen, beviel me uitstekend. Ik ben er toen als hobby mee gestart en nu is het mijn eigen onderneming.’’

Mijn vader had tot een paar jaar terug een eigen bedrijf en heeft mij met zijn ervaring ver gebracht Mas Mulder Mas Bikes

Hoe Mas leerde een eigen zaak te runnen

Voordat Mas Bikes officieel van start ging, kocht en verkocht de 17-jarige de door hemzelf opgeknapte en gerepareerde fietsen terwijl hij nog op school zat. Daarna ging hij een poos aan de slag bij een fietsenwinkel om zo meer ervaring op te doen. ,,Op die manier wilde ik leren hoe je een eigen zaak runt. Ik wist natuurlijk wel hoe je een fiets moet opknappen, maar echt ondernemen is totaal iets anders. Ik keek goed welke fouten er werden gemaakt, wat er mis ging. Zodat ik wist wat ik in mijn eigen zaak beter moest doen.’’

Hoewel Mas nog minderjarig is en de schoolbanken heeft verlaten, staan zijn ouders achter de zakelijke ambities van hun zoon. ,,Ze vonden het echt een goed idee. Vooral omdat ik ook echt een duidelijk doel voor ogen heb en omdat ze weten dat ik dit enorm leuk vind om te doen. Ook hebben ze mij geholpen. Mijn vader had tot een paar jaar terug een eigen bedrijf en heeft mij met zijn ervaring ver gebracht. Mijn moeder helpt mij bij de PR, bij de crowdfunding - daarover straks meer - en marketing.’’

LinkedIn-post leverde 17-jarige ontzettend veel op

Niet alleen Mas zijn ouders steunden hem met raad en daad. Enkele maanden terug plaatste hij een post op LinkedIn waarin gevraagd werd naar mensen, mentoren, die de Leidenaar konden adviseren over zijn businessplannen. ,,Daar kwam ontzettend veel reactie op, waardoor ik nu best veel mentoren heb die me van alles hebben geleerd’’, vertelt Mas. ,,Zo heeft Robert, de belangrijkste mentor, mij ontzettend geholpen. Hij is met pensioen en is meer dan 30 jaar ondernemer geweest. Hij helpt vaker jonge ondernemers om zo hun zakelijke droom waar te maken.’’

Zoals gezegd: er komt veel meer kijken bij een fietswerkplaats dan goed gereedschap en een dosis ambitie en creativiteit. Het pand bijvoorbeeld. Hoe is Mas terechtgekomen op de huidige locatie? Een makelaar? ,,Nee. Je hebt hier in de stad een stichting die meerdere panden van de gemeente beheert. Zij hebben mij geholpen aan de huidige plek die binnen mijn budget past. Daarnaast krijg ik nog een starterskorting in het eerste jaar, daar ben ik ontzettend blij mee.’’

Later wil ik echt de kant van sportfietsen opgaan. Daar ligt mijn passie. Nu werk ik vooral nog met stadsfietsen Mas Mulder Mas Bikes

Wel Insta en Google Maps, (nog) geen TikTok

Het is de plek waar Mas zijn klanten hun stalen ros met een gerust hart kunnen afgeven voor een reparatie of opknapbeurt. ,,Later wil ik echt de kant van sportfietsen opgaan. Daar ligt mijn passie. Nu werk ik vooral nog met stadsfietsen. Fietsen van mensen die hier in de buurt wonen. Daarnaast richt ik me op wielren- en racefietsclubs in de regio. Door de pers te benaderen, veel bezig te zijn op Google Maps en Instagram, weten mensen dat Mas Bikes er is. Overigens hang ik ook affiches op bij die fietsclubs. Op TikTok ben ik nog niet actief omdat daar vooral een heel jong publiek zit. De fietsers waar ik mij op richt zijn vaak wat ouder. Die zitten niet op TikTok, wel op Insta.’’

Mas Mulder (17). Eigen foto

Voorlopig staat Mas in zijn eentje - met soms een klein beetje hulp van familie en vrienden - in zijn fietswerkplaats. Waar wil hij over vijf of tien jaar staan met zijn onderneming? ,,Mijn grootste ambitie is om meerdere vestigingen van Mas Bikes te openen. Dat het een landelijke keten wordt.’’ Eerst nog terug naar het heden: houdt de jonge ondernemer nog wel tijd over voor de (eveneens) leuke dingen van het leven? Sport of stappen met vrienden, om maar iets te noemen? ,,Dat is zeker het geval. Ik probeer altijd tot een bepaald tijdstip door te werken. Daarna stop ik er helemaal mee tot aan de volgende ochtend. Ook heb ik een bepaalde dag dat ik totaal niet bezig ben met mijn onderneming.’’

Maak vooral gebruik van de gunfactor. En, omdat je nog zo jong bent, heb je een goed verhaal Mas Mulder Mas Bikes

Crowdfunding helpt Mas bij verdere stappen

Mas is nog minderjarig, waardoor hij bijvoorbeeld zijn eigen huurcontract niet zelf kan ondertekenen. Ook een lening aanvragen bij de bank zit er niet in. Voor de tiener de reden om een crowdfunding op te zetten om zo zijn werkplaats van de nodige materialen en inrichting te voorzien. ,,Alles wat ik zelf heb verdiend, heb ik al geïnvesteerd. Met de crowdfunding hoop ik een klein startkapitaal bij elkaar te krijgen om mijn werkplaats compleet te krijgen.’’

Met een kleine 5.000 van de 8.000 gevraagde euro op de teller gaat het lekker. ,,Fantastisch, ik had het veel en veel lager verwacht’’, zegt Mas. ,,Je merkt dat heel veel mensen mijn verhaal mooi vinden en me graag financieel steunen. Dat zijn soms mensen die ik niet ken en zij kennen mij niet. Ook daar heeft een LinkedIn-post ontzettend bij geholpen. Mensen zagen het en maakten er zelf weer een post van. Dat leidde tot veel nieuwe donaties. Het is echt bizar. Overigens zitten er veel andere ondernemers onder de donateurs.’’

Wat zijn Mas zijn adviezen voor andere jonge ondernemers?

Met het geld wil Mas Mulder onder meer een elektrische fietslift, een toonbank en leenfietsen bekostigen. Opvallend is ook dat de inrichting en sfeer niet vergeten wordt. Met planten, salontafels, logo-stickers, lampen en verf voor een frisse, uitnodigende shop wil Mas er een aantrekkelijke en gastvrije plek van maken. ,,Ik merk dat veel standaard fietswinkels erg kil en sfeerloos zijn. Het is geen fijne plek om te vertoeven. Dat wil ik veranderen. Mensen moeten het echt leuk vinden om naar een fietsenwinkel te gaan, het hoeft niet lelijk te zijn’’, aldus de fietsenmaker die ook het kopje koffie voor de klant niet vergeet.

Onder het genot van zo’n kopje koffie de laatste vraag: heeft Mas nog andere tips voor jonge ondernemers of mensen met de droom om te gaan ondernemen? ,,Maak vooral gebruik van de gunfactor. En, omdat je nog zo jong bent, heb je een goed verhaal. Samen met die gunfactor kan je enorm veel baat hebben bij jouw ondernemersverhaal. Daarnaast: vraag net zoals ik heb gedaan om advies. Ga actief op zoek naar de mensen die jou kunnen helpen en blijf met ze in contact wanneer je al verder bent als ondernemer. Het heeft mij in ieder geval enorm veel geholpen.’’