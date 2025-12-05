Na faillissement was Remco ‘een mislukte ondernemer’, nu wil hij doorgroeien naar 25 miljoen omzet

Keilekkere worstenbroodjes, daar kunnen ze in Brabant geen genoeg van krijgen. Binnen 36 uur haalde ondernemer Remco Beekman 150.000 euro op voor de uitbreiding van zijn bakkerij die draait op dat ene product. Na een faillissement bouwde hij in tien jaar tijd een sociaal bewuste onderneming met 90 medewerkers die meer dan 100.000 worstenbroodjes per week wil maken in 2026.

Lees verder onder de advertentie

„Als Amsterdammer werd ik verliefd op Brabant, op Brabantse dames en op Brabantse worstenbroodjes”, begint Remco Beekman zijn verhaal in De Ondernemer Live. Het idee voor zijn onderneming in worstenbroodjes ontstond na een zware periode. „Na een persoonlijk faillissement van mijn horecazaak zat ik huilend in een hoekje. Ik dacht: de rest van mijn leven ga ik bij de Jumbo of de Sligro werken. Ik ben mislukt als ondernemer.”

Lees ook: Remco ging ‘voor de grap’ worstenbroodjes bakken na faillissement, nu maakt hij er 60.000 per week

Opkrabbelende ‘mislukte ondernemer’

Zijn nieuwe onderneming begon als hobby in zijn eigen keuken: thuis ambachtelijke worstenbroodjes bakken en verkopen aan familie, buren en vrienden. „Het ging toen maar om vijftig broodjes per week. Maar iedereen reageerde enthousiast. De buurvrouw kwam, vroeg er voor haar tante, en zo bleef het doorgaan.”

Lees verder onder de advertentie

Ik voelde me nog steeds die mislukte ondernemer Remco Beekman Keilekker Brabantsche Worstenbroodjes

Die toenemende vraag leidde tot een kleine bakruimte in Den Bosch. „Daar kwam iedereen: collega-bakkers, grote klanten, Brabanders met een mooi verhaal over waarom ze juist bij mij hun worstenbroodjes kwamen kopen. Hoewel ze langskwamen, had ik weinig vertrouwen. Ik voelde me nog steeds die mislukte ondernemer. Alleen omdat die mensen bleven komen voor de worstenbroodjes, ging toch weer ergens dat ondernemerslichtje branden en dacht ik: dit is toch wel interessant. Want de mensen bleven terugkomen.”

Focus op één product

Het succes achter zijn bedrijf, is volgens Remco de focus op één product. „Ik heb het boek Scaling up van Verne Harnish verslonden. Daarin las ik dat je echt moet focussen. Dus ik dacht: ik maak één product uit het hele bakkerijassortiment en word daar heel goed in.”

Een bijkomend voordeel daarvan is dat die focus het vak toegankelijk maakt voor allerlei medewerkers. „We hebben dames en heren die herintreden, mensen met een burn-out. Iedereen kan het leren. Je wordt vanzelf heel goed in één ding.” Ook is zijn recept bewust afwijkend van andere worstenbroodjesmakers. „Veel vlees, weinig brood, hoog op smaak en veel kruiden. Mensen zeiden: ‘Zo hoort het niet’, maar klanten herkenden de smaak van vroeger. We bezuinigen niet op kwaliteit of hoeveelheden. Dat maakt het verschil.”

Lees verder onder de advertentie

Remco Beekman van Keilekker Brabantsche Worstenbroodjes. Foto: eigen beeld

Opschalen met behoud van ambacht

Vandaag de dag produceert Keilekker Brabantse Worstenbroodjes 80.000 broodjes per week uit vier bakkerijen, waaronder één in de Efteling. „Alles is handgemaakt. Dat is heel belangrijk voor ons. Iedereen die in onze bakkerij komt, zegt ‘ga automatiseren’. Ik beloof plechtig dat ik dat nooit ga doen”, zegt Remco. „Ik denk dat we het grootschalig, maar toch kneuterig kunnen houden.”

In 2030 wil ik 10 miljoen halen, daarna door naar 25 Remco Beekman Keilekker Brabantsche Worstenbroodjes

Want de onzekerheid is verdwenen en daarvoor is ambitie in de plaats gekomen. „Ik dacht het ooit tot vijf miljoen vol te houden, maar dat gaan we dit jaar al halen. Ik denk dat ik wel wat hongeriger mag zijn. In 2030 wil ik tien miljoen halen, daarna door naar 25. Dan kan ik richting mijn pensioen.”

Lees verder onder de advertentie

Crowdfundingrecord: 150.000 euro in 36 uur

Zijn nieuwste project, de bakkerij in Tilburg met extra activiteiten, kreeg een vliegende start. Remco startte hiervoor een crowdfundingcampagne via Crowd About Now. „We mikten op 150.000 euro en hoopten in januari klaar te zijn. Na 36 uur was het bedrag binnen. Uiteindelijk haalden we 250.000 euro in drie dagen. Ik viel letterlijk van mijn stoel. Ik wist niet dat het zo snel kon.”



Ook bij het crowdfundplatform vonden ze dat het bedrag verbluffend snel was opgehaald. „Ze zeiden dat het werkt als je een fysieke winkel hebt, een herkenbaar product verkoopt en een sociaal bedrijf hebt. Wij tikken die elementen aan.”



Het eerste deel van de crowdfunding gaat naar het opzetten van de Tilburgse bakkerij. „Ovens, werkbanken, koelkasten, vloeren, plafonds en elektra”, somt Remco op. „Het extra bedrag maakt nieuwe activiteiten mogelijk: we gaan op alle Tilburgse markten staan, bezorgen bij bedrijven en bieden workshops aan zoals in Den Bosch. Mensen leren worstenbroodjes maken, bijvoorbeeld voor een vrijgezellenfeest.”



De locatie in Tilburg moet open zijn voor carnaval, een belangrijk worstenbroodjesmoment. Daarna wil hij naar Breda. „Wie weet weer via crowdfunding, want die betrokkenheid van mensen is heel tof om te zien.”

Nederland veroveren

Remco’s belangrijkste les uit deze campagne: vertrouwen hebben. „Ik had het bedrag verlaagd omdat ik dacht: straks halen we het niet. Nu weet ik: maak je niet druk, het gaat lukken. Iets meer bluf en risico hoort erbij. Maar er zit toch nog een beetje trauma van het faillissement natuurlijk. In slechte tijden kon ik geen gulden lenen. Nu hebben 190 mensen vertrouwen in mij en het bedrijf. Dat voelt als een warm bad.”

Naast de nieuwe bakkerij in Tilburg wil Remco in 2026 ook Breda openen. Dat moet het aantal worstenbroodjes van vier miljoen naar zes miljoen per jaar brengen. „Als dat lukt, vrees ik dat het hek van de dam is: Eindhoven, Nijmegen, de Randstad, en misschien internationaal. Wat mij betreft moet heel Nederland er blij van worden.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Jasmijn (25) stopte al haar spaargeld in failliete wijnbar waar ze werkte: nu is ze eigenaar