Hans’ familiebedrijf legt jaarlijks meer dan 150 voetbalvelden aan vloeren, maar niemand kent zijn bedrijf

Hun werk valt niet op, maar de vloeren van het familiebedrijf Van Rijbroek liggen door het hele land. En bij het leggen van zo’n vloer – klein of groot – komt meer kijken dan je denkt. „Onterecht gezien als een ondergeschoven kindje.”

Lees verder onder de advertentie

Het zijn getallen die doen duizelen. Ieder jaar legt het familiebedrijf Van Rijbroek uit Uden ruim 900.000 vierkante meter aan dekvloeren en 300.000 vierkante meter aan vloerisolatie. Dat staat gelijk aan meer dan 150 voetbalvelden naast elkaar. Of, om dichter bij de activiteiten van het Udense bedrijf te blijven: goed voor de vloeren in zeker 9000 huizen. En dat doet het bedrijf inmiddels al vijftig jaar, schrijft Brabants Dagblad.



Met die hoeveelheid vloeren behoort het bedrijf tot de grote spelers. „We zijn wat bescheiden uitgevallen, maar met die hoeveelheid aan vloeren behoren we toch wel tot de top-5 van Nederland. We hebben in die halve eeuw dat we bestaan een naam opgebouwd. De particulier kent ons minder, maar de bouwbedrijven des te beter”, zegt mede-eigenaar Ron van Rijbroek (41).



Zogeheten dekvloeren

Van Rijbroek levert zogeheten dekvloeren. Zo’n dekvloer is een laag cement van een paar centimeter dik – of het milieuvriendelijkere anhydriet – die wordt aangebracht op een draagvloer. De dekvloer zorgt uiteindelijk voor egalisatie en herbergt onder meer leidingen, vloerverwarming en geluids- of warmte-isolatie. En dient vooral als basis voor de zichtbare vloer van laminaat, tegels of tapijt.



Van Rijbroek en de ruim veertig medewerkers leggen die dekvloeren vooral in woonhuizen en appartementencomplexen, maar ook in kantoren, scholen, ziekenhuizen en hotels. Dat doen zij vooral in opdracht van grote bouwbedrijven als Heijmans, Dura Vermeer en BAM, maar ook de aannemer om de hoek. Daarnaast is een klein deel – naar schatting zo’n 2 procent – bestemd voor particuliere klanten.

Gemiddeld dagje

Dat werk wordt uitgevoerd in het hele land. Mike van Rijbroek (38), broer van Ron, heeft onlangs voor een presentatie een ‘gemiddeld dagje’ op een rijtje gezet. „Daar stond ik zelf ook wel van te kijken. Die dag begon ’s morgens om 06.30 uur met 55 kubieke meter in Amsterdam, daarna 50m³ in Waalwijk, 43m³ in Breda en uiteindelijk nog 75 kubieke meter in Rotterdam. Overal wordt op hetzelfde moment gestart. En alle locaties moeten dan ook nog bevoorraad worden.”

Lees verder onder de advertentie

Er wordt vaak heel makkelijk gezegd dat er toch weer iets overheen komt. Maar er komt echt wel wat meer bij kijken Hans van Rijbroek

Iedere dag vertrekken vanaf het bedrijfsterrein aan de Vliegeniersstraat in Uden indrukwekkend grote geel-zwarte vrachtwagens. Ze zijn allemaal volgeladen met vooral zand, bindmiddel en water en elk voertuig is voorzien van een meng- en pompinstallatie.



Het leggen van een gietdekvloer is volgens het drietal specialistisch werk. „Wij maken op de bouwlocatie de mortel, zo dik als yoghurt”, legt Ron van Rijbroek uit. „Dat brengen we vervolgens aan op de draagvloer en na twee à drie dagen is die beloopbaar.” Dat klinkt uiterst simpel, zeggen Ron, Mike en hun vader Hans van Rijbroek (69) in koor. Maar dat is het uiteindelijk niet.

Ondergeschoven kindje

Zo stellen ze gedrieën dat dekvloeren een nogal ‘ondergeschoven kindje’ zijn. Hans: „Er wordt vaak heel makkelijk gezegd dat er toch weer iets overheen komt. Maar er komt echt wel wat meer bij kijken. Zo hebben we een eigen laboratorium om de kwaliteit van ons product te testen. En we kijken ook heel bewust naar het terugdringen van CO2-uitstoot, hergebruik van materialen en mogelijke innovaties.”

Twee medewerkers van Vloerenbedrijf Van Rijbroek uit Uden leggen een dekvloer. Foto: Van Rijbroek

Lees verder onder de advertentie

De geschiedenis van het Udense familiebedrijf begon exact vijftig jaar geleden. Vanaf het ouderlijk boerenerf in Erp begon Harrie van Rijbroek toen met een klein bedrijf in dekvloeren. Samen met zijn broer Hans, die in 1996 bij het bedrijf kwam, werd de onderneming uitgebouwd. De twee zonen van Hans, Mike en Ron, kwamen respectievelijk in 2008 en 2014 in het bedrijf. In 2014 werden ze ook beiden eigenaar.

Groeien gaan we zeker

Mike en Ron voorzien verdere groei van hun onderneming, die nu goed is voor een jaarlijkse omzet van 15 miljoen euro. „Groeien gaan we zeker. Alleen al omdat er in Nederland een stevig woningtekort is”, zegt Ron. „Er wordt nog steeds niet genoeg gebouwd. Maar wij zijn er klaar voor.”



Inspelend op die groei investeert het familiebedrijf ook stevig. Het wil dit jaar nog een extra overkapping bouwen om het elektrische wagenpark te stallen en te laden. Sinds dit jaar beschikt Van Rijbroek als eerste in Nederland over een volledig elektrische mobiele gietmortelcentrale. „Zo zie je maar: een vloer leggen lijkt eenvoudig, maar er komt echt wel wat meer bij kijken.”



Dit artikel is geschreven door Wouter ter Haar voor Brabants Dagblad.