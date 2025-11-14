Victor, ondernemer achter grootste bedrijf in vloeren LAB21: ‘Europa? Ambitie om ook dáár marktleider te worden’

Victor Weng is hét gezicht achter Nederlands grootste bedrijf in vloeren, raamdecoratie en meer: LAB21. Wat in 2015 begon als een project met zijn vrouw, groeide uit tot een heus interieur-imperium met vijftig medewerkers, zeventien showrooms en een onderneming die haar omzet sinds 2016 heeft vertienvoudigd.

Na onder andere een studie Bedrijfskunde en Econometrie aan de Erasmus Universiteit werkte Victor Weng voor multinationals als ABN AMRO, Heineken en Philips. Zijn ondernemersbloed kroop echter al snel waar het niet gaan kon, en het duurde niet lang voordat Victor zijn corporate carrière de rug toekeerde.

Om aan het loondienstbestaan te ontsnappen, startte hij vanaf 2007 een aantal succesvolle en minder succesvolle projecten. Eén daarvan was een vloerenspeciaalzaak genaamd LAB21.

Competitief blijven in een verzadigde markt

LAB21 is groot geworden met de handel in vloeren, maar inmiddels kun je bij het bedrijf ook terecht voor raamdecoratie, wandpanelen, traprenovatie en vloerverwarming. Volgens Victor is dat een noodzakelijk kwaad: „De vloerenmarkt is een echte red ocean, er zijn veel concurrenten en die bevechten elkaar allemaal op prijs. Tegelijkertijd verwachten klanten nog steeds een hoge servicegraad.”

Om ervoor te zorgen dat LAB21 toch competitief blijft in een zo goed als verzadigde markt, richtte Victor zich al vroeg op het digitaliseren en automatiseren van zoveel mogelijk aspecten binnen het bedrijf. LAB21 beschikt sinds de oprichting over een uitgebreide databank met scenario’s, foto’s en oplossingen. „Daardoor weten we inmiddels precies hoe we complexe situaties moeten aanpakken”, zegt Victor.

„We gebruiken AI om informatie uit diezelfde database te halen, waardoor agentic AI-agents direct antwoord kunnen geven op moeilijke vragen. Een gemiddeld supportmedewerker van ons kan daardoor ineens veel meer klanten tegelijk helpen dan voorheen. Op die manier kunnen we tegen relatief lage kosten een uitstekend serviceniveau bieden. Dat zien we inmiddels ook terug in onze online reviews.”

Viersterrenhotel

Voor het grootste gedeelte van de werkzaamheden geldt echter dat ze zich niet gemakkelijk laten digitaliseren of automatiseren. Victor: „Het leggen van een vloer of het installeren van raamdecoratie of vloerverwarming vraagt om specifieke kennis en ervaring. Zelfs na het leggen van vijfhonderd vloeren kun je nog voor verrassingen komen te staan. Eén kleine fout kan verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zo heeft een vloer van vijfduizend euro ons ooit vijftigduizend euro aan herstelwerkzaamheden gekost. Het hele proces nam meer dan vijf jaar van onze tijd én die van onze klant in beslag. Dat soort dingen moeten niet te vaak gebeuren; ze kunnen je als dienstverlenend bedrijf echt de kop kosten.”

Victor vergelijkt LAB21 daarom het liefst met een viersterrenhotel. „We richten ons op mensen met een behoorlijk inkomen die op zoek zijn naar een goed product en daarvoor bereid zijn te betalen. Kwaliteit en betrouwbaarheid tegen een eerlijke prijs.”

LAB21 marktleider in Europa

Die koers heeft het Amersfoortse bedrijf vooralsnog geen windeieren gelegd. Na het recente faillissement van Carpetright mag LAB21 zichzelf zelfs marktleider noemen in de vloerenbranche.

Een positie die Victor liever niet meer uit handen geeft: „We zijn eigenlijk pas net begonnen. Het eerste doel nu is om door te groeien van zeventien naar vijfentwintig showrooms, zodat we heel Nederland kunnen bedienen. Tegelijkertijd willen we verder digitaliseren, automatiseren en investeren in onze IT. Ook kijken we serieus naar uitbreiding naar andere landen, zoals België en Duitsland. Maar vergis je niet: alleen in Nederland is ons marktpotentieel al enorm. Mensen besteden nu eenmaal veel aan interieur en inrichting. De totale potentiële markt voor LAB21 in Europa beslaat meerdere tientallen miljarden euro’s. Het is mijn ambitie om ook dáár marktleider te worden.”

Voor die gewenste groei is nieuw talent onmisbaar. Victor: „Onze medewerkers werken hard en secuur en zijn betrouwbaar. We zoeken daarnaast steeds meer mensen die tech-savvy en innovatief ingesteld zijn.” Hij gaat verder: „De vloeren- en woonbranche is van huis uit niet het meest aantrekkelijke vakgebied voor young professionals, terwijl juist zij het verschil kunnen maken. Zij begrijpen de waarde van nieuwe technologieën (zoals AI) en kunnen letterlijk en figuurlijk meegroeien met onze organisatie.

Begin jong

Terugkijkend zou Victor bepaalde keuzes eerder hebben gemaakt. „Ik had veel eerder moeten beginnen met ondernemen. Uiteindelijk leer je het meeste door het gewoon te doen,” zegt hij. „Voor iedereen die overweegt te starten: begin jong. Praat niet te veel, maak geen eindeloze plannen, maar zet gewoon de eerste stap. Trial and error - just do it.”

,,Voor mijzelf geldt dat net zo goed: ik blijf fouten maken, verbeteren, vernieuwen en bouwen. Werk is mijn grootste hobby, en ik ben nooit klaar met het verder opbouwen van LAB21.”