Hij ronkt niet, rookt niet, ruikt niet. Maar racen doet hij. Sneller dan motorfietsen met verbrandingsmotor. En bijzonder: de nieuwe elektrische motor van het Hengelose bedrijf Radian rijdt op een verwisselbare accu. 30 seconden en je kunt weer.

Tim en Tim geloven in hun elektrische motor: ‘Uiteindelijk hopen we ze massaal te produceren en te verkopen’

Lees verder onder de advertentie

Want de sport ligt onder vuur. Milieuactivisten gruwen van de uitstoot en niet-liefhebbers storen zich aan de herrie tijdens langeafstandstochten voor (cross)motoren. Organisaties hebben daardoor meer moeite om wedstrijden op poten te zetten.

Terwijl het voor fans en motorrijders niet mooier kan. Opspattende modder, de geur, de rook en het lawaai vormen een niet te versmaden cocktail, aldus Tubantia.

Ondernemers willen sport verder helpen

Tim Veldhuis (31) en Tim Nijboer (26) uit Enschede zijn zulke fanaten. Ze groeiden op met de sport. Legden talloze kilometers af, bij voorkeur offroad. Het verbaast niet dat ze zich na hun studietijd op de motorsport stortten. Niet als motorrijders, maar als techneuten.

Lees verder onder de advertentie

Veldhuis is de eigenaar van het jonge bedrijf Radian dat hij begon met Thomas Maas (31), die tegenwoordig vanuit Ierland meewerkt en meedenkt. Wat ze willen? De motorsport verder helpen. In het bijzonder de enduro.

“ Hopelijk kunnen we ze dan eind volgend jaar leveren ” Tim Veldhuis

Motorfiets vanaf de grond opgebouwd

Het resultaat van jaren onderzoeken en sleutelen staat nu in hun werkruimte. Een vanaf de grond opgebouwde nieuwe motorfiets. Elektrisch, draaiend op een accu met twee batterijen. Waterdicht. Wel zo handig in de drek.

In tegenstelling tot bestaande exemplaren zijn deze batterijen met 22 kilo per stuk vederlicht. „Waardoor je ze zelf kunt wisselen”, zegt Veldhuis. „De meeste elektrische motoren hebben een vaste batterij.”

Lees verder onder de advertentie

Dat betekent wachten tijdens een rit. „Na een rondje van 40 of 50 kilometer is het vaak wel bekeken. Zeker offroad. Dan moet je 1,5 uur opladen.” De Radian EXR is makkelijker, demonstreert het tweetal. Het zadel gaat open, de twee modules eruit, nieuwe erin en klaar. „De gebruikte laad je vervolgens op voor later.”

Lees ook: Tiemen bouwt al 15 jaar circulaire Roetz-Bikes: ‘In het begin was het roepen in de woestijn’

Rijdt dat anders?

De grote vraag: rijdt dat nou anders? „In elk geval stabieler. Vlotter. De ondergrond maakt minder uit, omdat je meer vermogen hebt”, legt Nijboer uit.

Lees verder onder de advertentie

De vergelijking met een elektrische auto is niet eens zo gek. „Een elektrische motor trekt sneller op dan een fiets met verbrandingsmotor. Als iemand met een elektrische motorfiets meedoet, weet je wel wie er als eerste bij de eerste bocht is.”

Een verschil is dat deze motor geen koppeling heeft, omdat schakelen niet nodig is. „Op die plek zit nu een handrem”, klinkt het. Deze tweewieler hoef je ook niet aan te ‘trappen’, maar is door een druk op de knop gebruiksklaar. Bovendien ronken de elektrische motoren niet. Maar als je organisatoren van enduro-evenementen of motorrijders spreekt, zijn juist dat onderdelen van de sport waar ze zo van houden.

Geluidsoverlast en milieubelasting

Verwachten de twee Tims gemor uit het wereldje? „Dat valt wel mee. We maken deze motor natuurlijk niet zomaar. Uiteindelijk hopen we ze massaal te produceren en te verkopen. Dan zoek je wel uit of er vraag naar is”, zegt Veldhuis. Die vraag is er, verwacht hij, omdat enduro door geluidsoverlast en milieubelasting steeds lastiger te organiseren is.

Lees verder onder de advertentie

Uitgebreide testen geven alvast goede resultaten. „Als je eenmaal rijdt, is het niet eens zo anders als bij een gewone motor.” Het bedrijf blijft nog even testen en finetunen. „Hopelijk kunnen we ze dan eind volgend jaar leveren.”

Wat zegt de Nederlands kampioen?

Tubantia vroeg ook wat toprijder en Nederlands endurokampioen Wesley Pittens van de ontwikkelingen vindt. De Brabander is gematigd enthousiast. „Of dit uniek is, weet ik niet. Volgens mij maakt motormerk Stark ook vervangbare accu’s.”

Wesley geeft toe dat rijden op zo’n elektrische motor lekker is. „Ze rijden superstabiel. Dat is de grote kracht. Ik mis de koppeling en het geluid niet”, zegt hij. „Maar het is altijd maar even. Vervangbare accu of niet, je kunt meestal niet verder dan 50 kilometer rijden. Met twee accu’s betekent dat 100 kilometer.”

Lees verder onder de advertentie

“ Met 14.500 euro per motorfiets zitten we echt niet in de duurste categorie ” Tim Veldhuis

Tijd om de spelregels te overdenken

Niet te vergelijken met benzine. „Dan rijd ik in een middag honderden kilometers meer, als ik wil.” Bovendien is elektrisch rijden op een motor duurder, meent hij. „De motoren nog niet eens zozeer. Een aparte accu des te meer. Denk dan maar aan 3.000 tot 5.000 euro per stuk, bovenop de kosten van de motor. Als je dan met meer accu’s op pad gaat, ben je een vermogen kwijt. Dat maakt de sport er niet toegankelijker op.”

Mocht de elektromotor wel terrein winnen, dan is het volgens de kampioen tijd om de spelregels te overdenken. „Misschien moet er dan wel een aparte klasse komen. Want ja, ze zijn sneller.”

Lees ook: Ondanks uitstroom en vergrijzing: fietsenmaker Jip belooft fiets nog ‘gewoon’ binnen 24 uur te repareren

Lees verder onder de advertentie

Heilig geloof in de motor

Veldhuis wuift de meeste bezwaren weg. „Met 14.500 euro per motorfiets zitten we echt niet in de duurste categorie. Je hoeft ook niet drie of vier extra accu’s mee te nemen. Eentje extra is genoeg. Als je tussendoor oplaadt, zou je met onze motor ook honderden kilometers per dag kunnen rijden.” Een benzinemotor moet tussendoor ook tanken, zegt Veldhuis.

Dat er al verwisselbare accu’s bestaan, betwist de ondernemer niet. „Maar die kun je niet zelf vervangen. Dat zijn loodzware apparaten, waar een heel team bij moet helpen.”

Volgens de ondernemer is elektrificatie van de motorsport uiteindelijk onvermijdelijk. „Willen we dat deze sport overleeft, dan kan het niet anders. Dat is toch waar het omgaat?”

Lees verder onder de advertentie

De accu bestaat uit twee batterijdelen die makkelijk kunnen worden vervangen tijdens een langeafstandsrit. Foto: Wouter Borre

Dit artikel is geschreven door Jeroen de Kleine voor Tubantia.