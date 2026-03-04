Op Forbes-lijst en booming in Duitsland: zo explodeerde succes Cloudpillo-oprichters Lars (23) en Jens (24)

Hoe groei je in Nederland en over de grens, hoe zet je sociale media zo slim mogelijk in als marketingkanaal en wat doe je wanneer je klant de hoofdkussen eenmaal heeft gekocht, zodat de verkoop en omzetgroei niet stilvalt? Lars en Jens, oprichters van Cloudpillo doen hun geheimen uit de doeken.

Lars van der Wijst (23) en Jens Timmers (24) zijn de oprichters en eigenaars van Cloudpillo. In vijf jaar tijd is de onderneming van de twintigers uitgegroeid van een slaapkamer-startup tot een in heel Europa opererend bedrijf. Het succesnummer is een door de gebruiker aanpasbaar ergonomisch hoofdkussen van traagschuim dat zich precies vormt naar het hoofd van de slaapkop. Bijkomstigheid: het kussen is ook aanpasbaar aan het seizoen. De koele kant voor de zomer, de warmere kant voor de koude nachten.



Jens: „Maar we verkopen inmiddels niet alleen kussens meer. Cloudpillo maakt ook toppers, matrassen, dekbedden, boxsprings… Niet alleen in Nederland, ook in andere landen. Bij iedere product proberen we net wat slimmer na te denken. Hoe kunnen we een product bedenken en ontwikkelen dat je niet in elke winkel op alle woonboulevards tegenkomt?’’

We zijn zelf voor de camera gaan staan. In de maand dat we het deden ontplofte het bedrijf! Lars van der Wijst Cloudpillo

Snelle groei plek op Forbes 30 under 30-lijst

Later meer over innovatie in de slaapkamer. Terug naar het eerste lustrum van het nog jonge bedrijf. Hadden Jens en Lars in 2021 kunnen bevroeden dat Cloudpillo zo hard zou groeien? „Het is hard gegaan”, zegt Lars in De Ondernemer Live wanneer de honderdduizenden verkochte producten en een plek op de Forbes 30 under 30-lijst worden aangehaald.



Lars: „Dat is alleen maar leuk. We zijn nog jonge ondernemers en het is fijn wanneer je nog niet veel bewijsvoering hebt, je kunt laten zien dat je de zaken echt goed aanpakt. Zulke externe validaties helpen absoluut. Persoonlijk is het ontzettend gaaf wanneer je hoort dat je op zo’n Forbes-lijst staat. Maar tegelijkertijd zijn we alweer druk met het bedenken van hoe we ons product morgen weer een stukje beter gaan maken. Wat wordt de volgende overwinning? Met die vraag ben je in je hoofd bezig. Ook wanneer je in Parijs met andere jonge Forbes-ondernemers spreekt over het succes en je positie op de 30 under 30-lijst.’’

Zo bouwen Lars en Jens met Cloudpillo aan likeability

De mannen zijn niet bang meer - in de eerste twee jaar schakelden ze een presentator voor hun marketinguitingen in omdat ze niet wisten hoe de consument zou reageren op de twee zeer jonge ondernemers achter het merk - om hun verhaal zelf te vertellen.



Lars: „Ons werd verteld dat het ontzettend likeable overkomt. We zijn zelf voor de camera gaan staan. In de maand dat we het deden ontplofte het bedrijf! De omzet was in een maand tijd verdrievoudigd. Het feit dat we ons eigen verhaal in een filmpje vertelden, sloeg ontzettend aan bij het publiek. Dat persoonlijke - wie zit er achter een bedrijf? - werkt enorm goed. Consumenten hebben zo het idee dat ze van een ander mens iets kopen, in plaats dat ze iets van een bedrijf kopen.’’

Een product kun je alleen verkopen met de juiste marketing. Daar zit ook de mooie synergie tussen Lars en mij Jens Timmers Cloudpillo

Inmiddels maken de twee twintigers elke week zo’n twintig video-advertenties. En elke video heeft weer een begin in drie varianten. „In totaal testen we zo elke week zestig verschillende assets. Steeds weer met verschillende boodschappen. De een gaat over nekklachten en de ander gaat over een oud, vergeeld hoofdkussen dat veel te lang in gebruik is. De ene keer vertelt Jens het verhaal, de andere keer doe ik dat en soms is een ander persoon uit ons team aan de beurt. Al die video’s testen we tegenover elkaar en de filmpjes die het best uit de test komen, schalen we op’’, aldus Lars die in De Ondernemer Live meer marketinglessen deelt, onder meer via sociale media.

Lars van der Wijst (23, rechts) en Jens Timmers (24) zijn de oprichters en eigenaars van Cloudpillo. Eigen foto

Cloudpillo-marketing: wat mag het kosten?

Welk prijskaartje zit er aan de Cloudpillo-marketing, hebben we het dan over tonnen? „Zeker, maandelijks’’, zegt Lars. „Dat is best spannend. Anderzijds hebben we de afgelopen jaren veel geleerd. Daardoor weten we precies wat voor ons werkt en wat niet. Er zit een datagedreven aanpak achter. We schalen content pas op wanneer we zien dat het echt werkt. Dat er een ROI op terugkomt.’’ Jens: „Ik sleutel meer aan de productzijde als een soort van Willie Wortel, zoals ze mij op kantoor noemen. Uiteindelijk verkoop je een product. Daar focus ik mij op. Maar een product kun je alleen verkopen met de juiste marketing. Daar zit ook de mooie synergie tussen Lars en mij.’’



Nu is een goed hoofdkussen ontzettend belangrijk voor de juiste nachtrust en een energieke dagbesteding, maar de consument koopt niet elk jaar zo’n kussen. Juist de diversificatie van de Cloudpillo-collectie zorgt ervoor dat de verkoop en omzet niet stil komen te staan. „Op een gegeven moment hadden we een zeer groot klantenbestand, maar we konden er weinig mee. Want al die mensen hadden net een kussen bij ons gekocht’’, zegt Lars.



De lessen van concurrenten als Matt Sleeps

„Dat was het moment dat we de verbreding naar andere productcategorieën gingen inzetten. Het heeft de volgende groeispurt van onze onderneming veroorzaakt. Bestaande klanten kwamen terug en nieuwe klanten die niet per se op zoek waren naar een hoofdkussen, kochten bijvoorbeeld wel een topper”, aldus de ondernemer die incognito shopt bij de concurrent om op de hoogte te blijven van wat zij doen. „Wat een Matt Sleeps bijvoorbeeld doet, vind ik enorm knap. Op onze eigen manier kunnen we daarvan leren.’’



De omzet dan. Een sprong van 12,5 miljoen in 2023 naar 36 miljoen euro in 2024. Lars: ,,Ook in 2025 zijn we ontzettend hard gegroeid. Vooral in het buitenland. In Nederland groeien we nog steeds, maar niet meer zo snel als in het verleden. Daarentegen is onze omzet in Duitsland het afgelopen jaar verdubbeld.’’ Jens: ,,En ook in Engeland gaat het fantastisch, daar zijn we in 2025 live gegaan.’’ De omzet van 2025 willen de twee nu nog niet noemen, de concurrentie moet niet al te wijs worden gemaakt.



Blijven pionieren in tijden van AI

Lars en Jens kunnen ondanks het succes niet op hun lauweren (of hoofdkussen) rusten, steeds weer krijgen ze te maken met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. „AI bijvoorbeeld. Die ontwikkeling gaat razendsnel. Dat betekent dat we daarvoor specialisten naar binnen halen. Het allerbelangrijkste is om jezelf iedere keer weer opnieuw uit te vinden’’, stelt Jens. „Dat is echt ondernemerschap. Blijven pionieren. Zoek mensen die je helpen om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Op een gegeven moment kan je dat niet alleen meer.’’



Een blik op de nabije toekomst, wat zijn de verdere ambities die de twee ondernemers met Cloudpillo voor ogen hebben? „Voor dit jaar is het grootste doel de omzet in Duitsland verdubbelen’’, verklapt Lars. „Daar zijn we met het hele team volop mee bezig. Tegelijkertijd willen we in ons land het merk nog beter neerzetten. Je zult ons daarom waarschijnlijk ook op andere kanalen dan alleen sociale media gaan zien. Houd ons dus goed in de gaten.’’



