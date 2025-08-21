Het Nederlandse kaartspel Fried Potatoes is na deze zomer te koop bij de Amerikaanse supermarktketen Walmart. Na dit succes willen de broers Thomas en Tibo de wereld verder veroveren met hun spellen en uiteindelijk hopen ze ook bij Intertoys in de schappen te liggen. „Ik heb 100.000 euro verlies geleden, maar ik bleef er echt in geloven.”

Broers Thomas en Tibo ontvingen een ‘nee’ in Nederland, nu komt hun kaartspel bij 2.250 Walmarts in Amerika

Tibo Everaerts (32) komt uit een grote familie waar vroeger geregeld een bordspelletje werd gespeeld. Tijdens zijn baan als salesmanager wilde hij ook iets creatiefs doen. „Ik zag dat de markt voor kaart- en bordspellen sinds corona aan het groeien was. Daar wilde ik op inspelen. De e-commerce leek me wel wat. En vroeger bedacht ik eigen spelregels bij een spel als Risk, dus een eigen spel ontwikkelen moest me vast lukken.”

Zo bedacht hij samen met zijn broer Thomas een eigen spel: Fried Potatoes. Een variatie, oftewel een piggybacking, op het bekende kaartspel toepen, maar dan met meer diepgang door specialiteitskaarten. In december 2023 ging het live op Kickstarter om geld op te halen. „We haalden 12.000 euro ermee op, maar uiteindelijk hadden we meer kosten dan opbrengsten. We dachten niet na over het verzenden en de belasting die je moet betalen, daar hadden we totaal geen ervaring mee. Maar daar leer je wel weer van.”

Focus op retailers in plaats van hobbywinkels

Het kostte hen dus geld, maar Tibo vond het wel leuk. „Een spel is een handelsproduct. Veel partijen verkopen hun spellen bij de hobbywinkels, ik wil juist bij de grootste retailers van de wereld liggen met onze spellen. Daar ging ik op focussen.” Een jaar lang werkten de broers aan een collectie. „We wilden een assortiment hebben zodat we aan partijen konden laten zien dat we echt wat kunnen, een plan hebben en geen eendagsvlieg zijn.”

We zagen de stand van Asmodee, een grote uitgever en distributeur van spellen. Zij waren ons einddoel Tibo Everaerts

In februari van dit jaar gingen de broers naar een spellenbeurs in Duitsland. „We zagen de stand van Asmodee, een grote uitgever en distributeur van spellen. Zij waren ons einddoel. Ik ben toen alle beslissers van Asmodee gaan benaderen en ook meteen die van Walmart.” Op een dag kreeg Tibo een mail terug van de vice president van Walmart met een inkoper in de cc met de tekst: ‘dit is wat voor ons’. „Dat was heel gaaf natuurlijk. We hadden goed contact en de inkoper bleek dus onze Kickstarter te kennen. Heeft die toch nut gehad.”

Tibo (links) en Thomas Everaerts bron: Fried potatoes

Walmart bestelt 80.000 spellen van Fried Potatoes

Na wat meetings in New York zei de vice president: We are gonna bring you in! De eerste mijlpaal. Walmart bestelde 80.000 spellen. Een flink aantal, maar voor Amerikaanse begrippen is dat nog steeds peanuts. „Ik wist dat we dit wel konden regelen. Ik probeer alles zo schaalbaar mogelijk te maken. We zijn toen gaan werken met een extra fabriek in Vietnam.”

Het spel Fried Potatoes is vanaf september online te koop bij Walmart. In oktober komt het in de winkels te liggen en vanaf november komt er bovendien een speciaal schap, een zogeheten sidekick, met alle spellen van de broers. Walmart heeft bovendien exclusiviteit afgedwongen tot augustus 2026. Tibo legt uit: ,,Dat gun ik ze, daar deed ik niet moeilijk over. Zij geven ons ook een enorme kans.”

De broers werken met Asmodee, die ze dus begin dit jaar op een beurs tegenkwamen, als distributeur. Zij zijn nu bezig om te afspraken te maken bij Target en Meijer om na volgend jaar de spellen op meer locaties te verkopen. Zo wordt heel Amerika gecoverd.

Fried Potatoes kreeg ‘nee’ in Nederland

Waarom gingen de broers eigenlijk meteen voor Amerika en probeerden ze het niet eerst op Nederlandse bodem? Tibo lacht: „Dat hebben we uiteraard geprobeerd, maar er werd nee gezegd. Mijn ervaring is dat ze in ons land eerst willen zien wat je kunt. En dat terwijl de grootste retailer in Amerika zei: let’s do this. Je moet het dus eerst maken in Amerika om terug te komen in Nederland.”

Ik heb 100.000 euro verlies geleden met de investeringen Tibo Everaerts

Tibo investeerde al zijn spaargeld in de onderneming. De aandelen in het bedrijf waar hij werkte had hij verkocht om het bedrijf met zijn broer op te starten. Dat ging niet meteen goed. Hij is daar open over: „Ik heb 100.000 euro verlies geleden met de investeringen. Vrienden zeiden tegen me: ‘Weet je het wel zeker dat dit het is?’ Ik geloofde er echt in en wist dat het een lange aanlooptijd heeft.

We hebben een lening afgesloten bij Cultureel Ondernemen. Ze hielpen ons uit de brand en zo kon ik het nog een half jaar volhouden. Dat was precies genoeg, want toen werden de deals gesloten. Van Walmart krijgen we ons eerste geld in september, dan kunnen we die lening meteen aflossen. Ik heb wel op het randje gezeten, maar ik was niet bang om schulden te hebben. Ik kon altijd immers weer een baan nemen. Nu maken we gelukkig mooie winsten. Bij spellen gaat het om het auteursrecht, daar zit de waarde in. Wat dat betreft is een spel een superproduct als het om marges gaat.”

Fried Potatoes wil zo bekend als Catan worden

Inmiddels zijn er elf spellen ontwikkeld. De broers willen de wereld veroveren met hun spellen. De spellen worden binnenkort, samen met distributeur Asmodee, gelanceerd in Canada, Engeland en ook in de Benelux. Daarnaast lopen er gesprekken over Spanje en is er bovendien een Chinese distributeur die de spellen in het Chinees wil uitbrengen. In Nederland wordt er begonnen met vier spellen. In januari gaat een nieuwe Kickstarter live, voor het nieuwe spel Ants and Crumble om geld op te halen, maar vooral om een community op te bouwen.

In Duitsland staan inmiddels twee spellen klaar, besteld en vertaald, die daar eind dit jaar worden gelanceerd. Hoe ziet Tibo het bedrijf over vijf jaar? „Dat vind ik best ver om naar te kijken, ik maak er één jaar van. Het is nu een spannende tijd, want hoe wordt er gereageerd op ons spel? Op de spelbeurzen zijn de reacties gelukkig al erg goed. We gaan ervoor dat Fried Potatoes dan zo bekend wordt als Catan en in elk land bij de grote retailers ligt. En bij ons in Nederland natuurlijk bij de Intertoys. We hebben immers nu goed laten zien wat we kunnen.”