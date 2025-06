Dit bedrijf heeft de beste naam van Nederland: ‘Past precies bij hun missie’

Een naam maakt een merk. Tijdens de eerste editie van de Nationale Naamprijs in Amsterdam werden de meest opvallende namen van Nederland bekroond. In drie categorieën koos de vakjury de winnaars. Welke namen stalen de show en waarom?

Lees verder onder de advertentie

Bij Mediavaert in Amsterdam werd vandaag voor het eerst de Nationale Naamprijs uitgereikt, een initiatief van Floris Hülsmann, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Zijn missie? Namen een podium bieden en het belang ervan benadrukken. „Ze zijn vaak het krachtigste onderdeel van een merk, en toch vergeten bedrijven en instellingen dat maar al te vaak. Deze prijs verandert dat hopelijk.”

De naam is vaak het krachtigste onderdeel van een merk, maar het wordt nog te vaak vergeten Floris Hülsmann Namarama

Waar lette de jury op?

De onafhankelijke jury bestond uit vier mensen die gek op namen zijn:



Stephan Gonnissen (prijswinnend Freelance Creative Director bij Apple en

Volvo, Ariane van Mancius (Branding Expert en oprichter van Now New Next), Gerhard te Velde (ondernemer en winnaar beste zakelijke podcast ‘Groeivoer’) en Bas Kist (bekend merkjurist en mede-oprichter van Chiever).

Samen beoordeelden deze jury meer dan 250 namen op:

Originaliteit: is de naam onderscheidend en creatief?

Herkenbaarheid: niet te vaag, niet te voorspelbaar.

Relevantie: past de naam bij het merk en blijft hij hangen?

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Floris Hülsmann organiseert Nationale Naamprijs: ‘Belang van bedrijfsnaam wordt onderschat’

Winnaars Nationale Naamprijs 2025: namen die raken en blijven hangen

Beste Bedrijfsnaam: Eleven55

Eleven55, een duurzame textiellabel, won de prijs voor Beste Bedrijfsnaam. De naam combineert urgentie met betekenis en verwijst subtiel naar ‘vijf voor twaalf’, wat precies past bij hun missie om met reststoffen te werken. „Een naam die klinkt als een techbedrijf, maar tegelijkertijd een sterke boodschap uitzendt”, aldus de jury.

Mooiste Merknaam: No Fairytales

De producent van groenteproducten zoals wortelwraps en paprika-tortilla’s overtuigde met lef en authenticiteit. „No Fairytales breekt met de sprookjes van de voedingsindustrie en zet een unieke toon. Het woord ‘No’ in een merknaam getuigt van durf en maakt hem onvergetelijk”, zei de jury.

Lees verder onder de advertentie

Sterkste Rebranding: AMORV

Voorheen Origins Architecten, transformeerde dit creatieve architectenduo zichzelf naar AMORV. „Geen nieuwe jas, maar een volledig nieuw vocabulaire. AMORV klinkt sterk, poëtisch en krachtig tegelijkertijd”, concludeerde de jury.

Met meer dan 250 inzendingen, een bevlogen jury en drie namen die de lat hoog legden, belooft de Nationale Naamprijs een terugkerend hoogtepunt te worden in het Nederlandse brandinglandschap. Welke merken zullen volgend jaar het podium betreden?

Lees ook: Naamexpert Floris Hülsmann over nieuwe merknaam T-Mobile: 'Odido is on trend