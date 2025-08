In Luttelgeest (Flevoland) vind je het tropisch attractiepark Pantropica. Het is een familiebedrijf, waar vader Thomas (100) zijn zoons Jeroen en Thomas junior nog steeds van raad voorziet.

Op een warme en zonnige zaterdag is het niet direct uitnodigend om in een klam gebouw te gaan kijken naar flora en fauna. Toch zijn er veel mensen afgekomen op de opening van de Lori Bush. Dat is de naam van het vernieuwde verblijf voor maar liefst 80 regenbooglori’s in Pantropica, schrijft de Stentor.

De kleurrijke en kwetterende vogels vliegen veel en snel rond en landen op de lichamen van de bezoekers, die klaarstaan met bakjes voer voor de beestjes.

Foto: Freddy Schinkel

Eigenaren familiebedrijf Pantropica ‘Mogen niet mopperen’

De opening en de vogels zorgen voor veel vrolijke gezichten, niet in de laatste plaats bij Jeroen Maarssen en Thomas Maarssen junior. Beide eigenaren van Pantropica lopen rond en maken met iedereen die dat wil een praatje.

Het vernieuwde verblijf is een teken dat het goed gaat met Pantropica, stelt Thomas junior. „Als je ziet hoe het er nu uitziet als het open is, dan zijn we daar heel erg blij mee. We mogen niet mopperen.”

We kijken ook naar het bouwen van een speeltuin. Zo is er altijd wel wat te doen voor ons Jeroen Maarssen

Grote vijver om uit te vissen

Pantropica stond jarenlang bekend als de Orchideeën Hoeve. Vorig jaar werd besloten de nieuwe naam te introduceren. Hoe is dat bevallen, en merken de eigenaren verschil sinds die tijd?

„We dachten eerst nog gekscherend: ‘Moeten we die naam nou wel veranderen?’” vertelt Thomas junior. „Vanuit onderzoek wisten we dat veel mensen de Orchideeën Hoeve kenden, maar ook nog meer dan genoeg mensen niet. Er was nog een ruime vijver om uit te vissen.”

Ogenschijnlijk is het gelukt om uit die ruime vijver te vissen. Nederlands is niet de enige taal die wordt gesproken door bezoekers. De kassamedewerkers moeten mensen ook in het Duits te woord staan.

Thomas junior: „Soms zeggen mensen nog wel eens tegen me dat ze de oude naam zo mooi vonden. Maar uiteindelijk is er in de kern niet zoveel veranderd. Ik zeg soms dat we eigenlijk allang Pantropica waren, alleen nog niet in naam.”

„We zijn natuurlijk ook veel meer dan orchideeën”, besluit hij, terwijl op de achtergrond het gekwetter van de regenbooglori’s luid klinkt.

Nieuwe plannen voor attractiepark?

Zijn er al volgende plannen voor Pantropica? „We zijn daar altijd een beetje terughoudend in”, vertelt Jeroen. Wat hij wel kwijt kan: er wordt druk gewerkt om het jaarlijkse evenement Winterdroom verder aan te kleden.

Dit jaar staat Winterdroom voor de 41ste keer op de planning. Er komt dan onder andere een schaatsbaan bij Pantropica.

„Verder kijken we ook naar het bouwen van een speeltuin. Zo is er altijd wel wat te doen voor ons.”

Soms stoort hij zich weleens aan hoe wij het voor elkaar hebben hier. Maar vergis je niet, hij vindt dit geweldig, hoor Jeroen Maarssen

Kritische Thomas (100) adviseert zonen

Ook aanwezig in Pantropica: Thomas Maarssen senior. De vader van Jeroen en Thomas junior heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt. Hij rijdt zichtbaar genietend rond in een scootmobiel door het vernieuwde verblijf.

De grootste passie van senior vormen orchideeën, vertelt Jeroen Maarssen. „Dus soms stoort hij zich weleens aan hoe wij het voor elkaar hebben hier.” Maar vergis je niet: „Hij vindt dit geweldig, hoor. Hij is enorm trots.”

„Pa houdt ons nog altijd alert. Hij is niet voor de poes”, vertelt Jeroen. „Hij is gezond kritisch. Als hij het idee heeft dat het niet goed gaat met zijn planten, dan zegt hij: ‘Nou jongens, hou het wel in de gaten.’ Maar hij vindt het mooi wat hier gepresteerd wordt.”

En zijn de mannen zelf ook trots? „Ja, zeker op een dag als vandaag waarop veel mensen kunnen zien wat er nu bijgekomen is”, besluit Jeroen.