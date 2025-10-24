Yummygums komt terug van avontuur in buitenland: ‘Extra uitdaging om Nederland te veroveren met capsules’

Vitaminemerk Yummygums staat aan de vooravond van een grote uitbreiding van het assortiment: komende maand wordt er een capsulelijn gelanceerd. De geplande stappen naar het buitenland zijn mede daarom gestaakt, er wordt namelijk meer gefocust op ons eigen land. „De markt hier is zo groot, er valt hier nog veel resultaat te behalen.”

Lees verder onder de advertentie

In 2017 werd Yummygums opgericht als eerste vitamine-gummiemerk van Nederlandse bodem. In het begin bestond het assortiment onder meer uit een multivitamine voor jong en oud, vitamines voor huid en haar en vitamines voor (aankomende) moeders. Nu zijn er ruim dertig producten, waaronder hormoonsupport voor vrouwen, ijzer, glowing skin en sleep. De gummies zijn te koop via de eigen website en sinds 2020 ook bij Etos, Albert Heijn en Vitaminstore. De meeste verkoop vindt online plaats: tussen de zestig en zeventig procent.

Van de bekende gummyvorm afgestapt

Komende maand wordt het assortiment uitgebreid met vitamines in capsulevorm. Mede-eigenaar Ruben Balian vertelt: „We zijn al eerder van onze bekende gummyvorm gestapt met ijzer en silicium in vloeibare vorm, collageenpoeder en proteïne poeder. Ons enthousiasme gaat dus verder dan alleen gummies. Het voordeel van capsules is dat je andere ingrediënten kunt gebruiken en andere doseringen en combinaties kunt maken. Het huidige schap van vitamines in capsules ziet er bovendien nog vrij onaantrekkelijk uit, dat kan met ons merk een stuk meer fun.”

Het huidige schap van vitamines in capsules ziet er nog vrij onaantrekkelijk uit, dat kan met ons merk een stuk meer fun Ruben Balian

De capsules die worden gelanceerd zijn gebufferde vitamine c, hoger gedoseerde omega 3 uit algen, hoger gedoseerde probiotica en berberine. „We beginnen met berberine in capsule- en gummyvorm. Ook Etos gaat de capsules verkopen, we zijn blij dat we van hen meteen het vertrouwen krijgen.”

Lees verder onder de advertentie

Trends zijn belangrijk in vitamineland, vertelt Ruben. ,,We houden daar rekening mee met onze productontwikkeling. Daarom hebben we destijds collageenpoeder uitgebracht. Momenteel is berberine populair. Verder is de sportsuppletie in opkomst, denk aan creatine. Ook vinden mensen hydratie met elektrolyten steeds belangrijker. We hebben daar ook plannen voor de komende tijd.”

Vrouwen als doelgroep

Een andere populaire gummy is de Mommy. „Het is zelfs een van onze best verkochte producten bij Etos. Het is een multivitamine voor tijdens de zwangerschap, met foliumzuur en vitamine D. Met Yummygums richten we ons vooral op vrouwen. Tachtig procent van alle vitaminekopers is vrouw en zestig procent van de vitamineslikkers is vrouw. Ze kopen de vitamines voor zichzelf, maar ook voor het gezin.”

Je vindt in België meer kleine apotheken waar vitamines worden verkocht. Al met al halen we een kwart van onze omzet uit België Ruben Balian

In 2021 haalde het merk een investering van 1,2 miljoen euro binnen om harder te groeien in de huidige markten en verdere internationalisering te bewerkstelligen. Yummygums is inderdaad gegroeid, sinds januari liggen er twintig producten in de retailschappen. Ook wordt er gewerkt aan een eerste uitbreiding naar het buitenland. „We richten ons op België, daar hebben we al stappen in de retail gezet. Er is bij onze zuiderburen een heel ander distributiemodel dan in ons eigen land. Je vindt daar meer kleine apotheken waar vitamines worden verkocht. Al met al halen we een kwart van onze omzet uit België.”

Lees verder onder de advertentie

Teruggekomen op uitbreiding naar buitenland

Met de investering werden er stappen gezet naar Frankrijk en Duitsland, maar daar is het merk op teruggekomen. „We hebben geleerd dat de moeite en kosten die komen kijken bij het opbouwen van een merk in het buitenland veel groter is dan het focussen op ons eigen land. Daarom zijn we in die landen gestopt. De markt in Nederland is nog heel groot, er valt hier nog veel meer resultaat te behalen. Helemaal omdat wij nu als merk breder zijn met onder andere onze uitbreiding naar capsulevorm.”

„Capsules zijn weer iets totaal nieuws, daar kunnen we nog verder in gaan. We zijn daardoor effectiever en we hebben meer focus in het team. We vinden het niet jammer, maar zien het juist als een uitdaging om Nederland verder te veroveren. Over twee jaar bestaan we tien jaar en dan willen we een breed bekend vitaminemerk in ons eigen land zijn.”

Lees ook: 35 procent omzetgroei en 13 miljoen verkochte snacks: met BitesWeLove wil Marleen nu ook Engeland veroveren