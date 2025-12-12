Jonge ondernemers Mika en Wouter hebben de oplossing om levensduur oplaadbare batterij te verlengen

Afgedankte batterijen in de schredder? Niet als het aan Mika van Kempen en Wouter Brans van Fabbs ligt. De vinding van deze startup vertroetelt iedere cel in de batterij, waardoor die nog heel lang mee kan.

Auto’s, machines, bedrijven, zonneparken en ook huizen. Steeds vaker worden batterijen ingezet als energiebron of -buffer. Maar batterijen verouderen en moeten dan vervangen worden. Met als gevolg een berg aan afgedankte batterijcellen. De Eindhovense startup Fabbs weet daar wel raad mee.

„Wij geven batterijen een tweede leven”, zegt business developer Mika van Kempen van Fabbs tegen het Eindhovens Dagblad. „Bij ons krijgt iedere cel in een batterij een eigen behandeling. Stel: deze glazen water op tafel zijn batterijcellen met stroom. Je ziet dat niet ieder glas even vol is. Het glas met het laagste waterpeil verpest het eigenlijk voor de rest. Met ons systeem halen we water uit de volste glazen om de achterblijvers aan te vullen. Een batterij blijft hierdoor veel langer goed werken.”

Twee patentaanvragen Fabbs

Wereldwijd wordt in vele laboratoria gewerkt aan de levensduur van batterijen. Maar volgens coo Wouter Brans wordt niet vaak gekeken naar het gelijk trekken van de cellen. „Wij zijn bezig met twee patentaanvragen en dat is heel veelbelovend. Door ons systeem te combineren met bestaande kennis willen we ons doel bereiken. Dat is hèt batterij managementsysteem van de wereld worden.”

Die kennis deden de twee, samen met nog twee compagnons, op als studenten aan de TU/e. „In een tussenjaar waren we lid van het Inmotion team. We werkten aan een elektrische raceauto en het lukte ons om die in 4 minuten op te laden. We zagen dat niet iedere cel van de batterij exact hetzelfde was. Daarom wilden we die cellen afzonderlijk kunnen aansturen. We kwamen erachter dat het actief balanceren van de cellen positief werkt.”

Zelflerend systeem met AI

Hiervoor zet Fabbs een zelflerend systeem met kunstmatige intelligentie (AI) in. Dat ze dat veelbelovend doen blijkt uit de prijs van 50.000 euro en steun die de startup won in een Brabantse AI competitie. „Wij gebruiken AI om de toevloed van data uit de batterij te verwerken”, zegt Mika. „Er worden continu kleine elektrische pulsjes door de cellen gestuurd en de gevolgen hiervan gemeten. Dat in combinatie met spanning, stroom en temperatuur is informatie waarmee we de staat van de cellen berekenen. Daar is AI een goed hulpmiddel bij.”

Vooral bij heavy duty is een goed systeem belangrijk. Denk aan trucks, schepen, vliegtuigen

„Wij maken behalve de software een schakelsysteem voor in de batterij”, zegt Wouter. „Hiermee kunnen we de niveaus van de cellen gelijktrekken. Onze klanten zijn straks producenten van batterijpakketten. Ook bedrijven zoals Refurb Battery die gebruikte batterijen ontmantelen en de goede cellen verwerken in nieuwe batterijen. We werken al samen met dit soort partijen.”

Potentieel uit oplaadbare batterij halen

De twee hopen beter het potentieel uit batterijen te halen. „Vooral bij heavy duty is een goed systeem belangrijk. Denk aan trucks, schepen, vliegtuigen. Die vragen om heel veel vermogen en soms wel vijf keer per dag opladen. Wij willen ook voor dit soort batterijen de beste systemen maken.”

De vier werken al anderhalf jaar samen en richtten in maart Fabbs op. Als de patenten zijn verleend willen ze een grote financieringsronde organiseren om dan richting markt te werken. „Met onze nieuwe locatie op Strijp S kunnen we echt doorpakken en de focus leggen op verdere ontwikkeling van het product en het uitbouwen van het team.”

Werknemers van Volkswagen in het Duitse Salzgitter openen een gebruikt auto-batterijpakket. Met de juiste software kunnen deze batterijen volgens Fabbs een tweede leven mee. Archieffoto AFP