Kapotte scootmobiels en gebruikte zorgspullen ophalen, repareren en verkopen. Ger Hutten (19) heeft er in 2022 een prijs mee gewonnen. Drie jaar later verdient hij er goed mee. Zijn bedrijf groeit hard.

Lees verder onder de advertentie

Ger Hutten was nog scholier toen hij begon met het ophalen van zorgspullen die gratis op Marktplaats werden aangeboden. Hij repareerde ze en verkocht ze door, schrijft de Stentor.

De toen 16-jarige tikte een gratis elektrisch bed op de kop. Een schot in de roos, zo bleek. Hij ontdekte dat iemand die tijdelijk een zorgbed nodig heeft, hier het liefst zo min mogelijk geld aan uitgeeft. Ger greep zijn kans in zowel de verkoop als verhuur van gerepareerde zorgspullen.

Ger zijn investering om te groeien

Hij kreeg zelfs een aanmoedigingsprijs van Scholengemeenschap de Waerdenborch in Holten waar hij op school zat. Met het gewonnen bedrag, 800 euro, wilde hij een goede camera kopen, om mooiere foto’s van zijn handel te maken. Een investering om verder te groeien. „Die camera is gelukt”, reageert hij met een lach.

Lees verder onder de advertentie

En de rest ook, zo blijkt. Toch heeft Ger een deel van de zorgspullen afgestoten. „Ik had inmiddels vaste adressen waar ik spullen afnam. Daar zat op een dag een Auping-bed tussen. Ik zei nog: ‘Daar kan ik niks mee.’ Maar toe maar.”

Lees ook: Riley ging van ‘platte’ webshop naar verlichtingsprojecten bij PepsiCo en Universal

Aan de slag met een bed van Auping

Het merk was gewild. Hij had er ook weinig werk aan: bij een Auping-bed ging het vooral om schoonmaken en gebruikerssporen kon hij eenvoudig met lak overspuiten.

Lees verder onder de advertentie

Bovendien had de jonge ondernemer meer tijd. Door een ernstig ongeluk kon de tiener na 5vwo de studie werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente niet volgen. „Ik ben met mijn brommer onder een vuilniswagen terechtgekomen toen deze achteruit reed. Dat kostte lang revalideren. Ik omarm het zoals het is. Ik leer nu alles zelf.” Soms schakelt hij kunstmatige intelligentie in als hij er niet uitkomt.

Klanten kunnen hun eigen kleur uitkiezen voor zowel een zorgbed als een ‘gewoon’ bed Ger Hutten

Zorgbed als een ‘gewoon’ bed

Ger bedacht zelf een systeem voor de Auping-bedden, die bij binnenkomst worden gestript. Onderdelen gaan in genummerde bakken. Aan één kant van de loods staan honderden bedbodems, verstelbare zorgbedden en onderdelen.

Eerder gebeurde dat in Nieuw Heeten, nu doet hij dat in Vorden. „We hebben hier een spuitcabine bijgebouwd. Klanten kunnen hun eigen kleur uitkiezen voor zowel een zorgbed als een ‘gewoon’ bed. De markt heb ik ook breder getrokken.”

Lees verder onder de advertentie

Ger Hutten in zijn spuitcabine. Foto: Ronald Hissink

Marketingbedrijf in arm genomen

Ger besloot de handel serieus aan te pakken en nam een marketingbedrijf in de arm. Zijn handel is een merk op zich geworden, zegt de jonge ondernemer. „Hutten Zorgoutlet heet nu Sleep Refurbished. Ik reviseer dus Auping-bedden en lever op maat.”

„Laatst hadden we iemand met een dwarslaesie. Hij moest van zijn rolstoel zo zijn bed in kunnen”, vertelt de 19-jarige. „Het matras is opgemeten, zodat we de beddenpoten op de juiste hoogte konden maken. De man huilde van geluk. Hij zei: ‘Het was altijd martelen, ik bel jou en het is klaar.’ Dat is mooi.”

Lees verder onder de advertentie

Ik denk dat mijn kameraden nog liggen te maffen, terwijl ik al weer geld verdien Ger Hutten

Beddenbedrijf levert van Amsterdam tot Groningen

Zijn klanten zijn zowel twintigers als senioren. Ger levert de opdrachten af in heel Nederland; van de Keizersgracht in Amsterdam tot Groningen en Maastricht. Voor een bed op maat betaalt de consument rond de 700 euro. Dat is ongeveer 60 tot 70 procent minder dan de nieuwprijs van een bed, zegt Ger.

„Het is hard werken, maar leuk werk. Mijn doel is om de grootste refurbished beddenzaak van Nederland te worden.” De jonge ondernemer kijkt op zijn horloge en zegt: „Ik denk dat mijn kameraden nog liggen te maffen, terwijl ik al weer geld verdien.”

Ger bij een bed. Foto: Ronald Hissink