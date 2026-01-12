Groot ondernemersonderzoek van start: RTL Nieuwspanel en De Ondernemer peilen zorgen over schulden, ziekte en Wet DBA

Voor het eerst slaan het RTL Nieuwspanel en De Ondernemer de handen ineen voor een grootschalig onderzoek onder ondernemers. Het onderzoek, dat deze maand is gestart, moet duidelijk maken waar ondernemers in Nederland anno 2026 tegenaan lopen. Volgens Gijs Rademaker, hoofd van het RTL Nieuwspanel, is het hoog tijd dat ondernemers structureel en zichtbaar een plek krijgen in opinieonderzoek.

Lees verder onder de advertentie

„We hebben een enorm panel en peilen al jaren wat er leeft in Nederland, maar ondernemers kwamen daarin te weinig apart aan bod,” zegt Rademaker. „Terwijl juist zij dagelijks de gevolgen voelen van beleid, regels en economische onzekerheid. Met dit onderzoek willen we hun stem nadrukkelijker laten horen.”



Het RTL Nieuwspanel telt ruim 63.000 leden, waarvan wekelijks 20.000 tot 25.000 meedoen aan onderzoeken. In samenwerking met De Ondernemer wordt die peilkracht nu voor het eerst specifiek ingezet voor ondernemers. Ook organisaties als het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en Stichting 155 werken mee.

Wat speelt er in jouw bedrijf? Deel je ervaring met schulden, zieke werknemers en de Wet DBA. Doe mee aan het ondernemersonderzoek van RTL Nieuwspanel en De Ondernemer.

Schulden, ziekte en zzp onder vergrootglas

In het eerste gezamenlijke ondernemersonderzoek staan drie thema’s centraal. Allereerst schulden en herstel. Ondernemers wordt gevraagd hoe hun bedrijf er financieel voor staat, of zij te maken hebben met schulden – zoals coronaschulden bij de overheid, belastingschulden of leningen – en hoeveel zorgen dat oplevert. Daarbij is er ook aandacht voor de mentale impact van financiële problemen en voor de vraag of ondernemers hulp zoeken of juist risicovolle keuzes maken om uit de schulden te blijven.



Het tweede thema is langdurige ziekte bij werknemers. Vooral voor kleine werkgevers kan één zieke werknemer grote gevolgen hebben. Het onderzoek brengt in kaart hoe zwaar die impact is, zowel financieel als persoonlijk, en hoe ondernemers de verplichting ervaren om tot twee jaar loon door te betalen en re-integratietrajecten te begeleiden.

Lees verder onder de advertentie

Met dit onderzoek willen we de stem van ondernemers nadrukkelijker laten horen Gijs Rademaker Hoofd RTL Nieuwspanel

Tot slot richt het onderzoek zich op de Wet DBA. Sinds 1 januari 2025 handhaaft de Belastingdienst strenger op schijnzelfstandigheid en vanaf 2026 kunnen boetes volgen. Zowel zzp’ers als opdrachtgevers wordt gevraagd hoe goed zij geïnformeerd zijn, of zij hun werkwijze aanpassen en hoeveel onzekerheid de wet veroorzaakt.

‘Den Haag laten zien wat er speelt onder ondernemers’

De resultaten van het onderzoek worden later dit jaar gedeeld via RTL Nieuws, RTL Z en De Ondernemer. Rademaker hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers meedoen. „Hoe meer ervaringen we ophalen, hoe scherper we aan Den Haag kunnen laten zien wat er speelt in het mkb. Dat is waardevolle input voor het publieke debat én voor de politiek.”



Ondernemers kunnen meedoen door zich aan te melden via deze link of rechtstreeks via rtlnieuwspanel.nl. Deelname is laagdrempelig en kost gemiddeld tien minuten. „Het kost weinig tijd,” zegt Rademaker, „maar kan wel degelijk verschil maken.”