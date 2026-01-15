Al 1 miljoen bezoekers kwamen naar Maartens dierentuin in de Achterhoek: ‘Er is maar één knop en dat is er vol voor gaan’

In 2011 zeiden Maarten Reimes en Carine Grijsen hun banen op, leenden een paar miljoen en kochten 2,5 hectare grond van gemeente Berkelland. Zo’n veertien jaar later is dierentuin en speelpark Hof van Eckberge een begrip in de Achterhoek en ontvangt ze haar miljoenste bezoeker. Als ondernemer kijkt Maarten iedere dag vooruit en heeft hij het laissez-faire omarmd.

Het begon met een plan om een uniek attractiepark met binnen- en buitenactiviteiten neer te zetten in de Achterhoek. Maarten en Carine komen er beiden vandaan: „Er was en is daar weinig aanbod voor álle leeftijden, niet eens een dierentuin. Daarvoor moesten wij met onze jonge kinderen echt een eind rijden. Dus besloten we zelf wat neer te zetten.” Het park dat de twee creëerden laat zich lastig in een categorie vangen. Er is een grote speelhal, een horecagelegenheid, een bowlingbaan, vergaderzalen, een 18 holes rolstoeltoegankelijke minigolfbaan en ze zijn sinds 2020 officieel een ‘dierentuin’. Er huizen onder meer luiaards, wallaby’s, een reuzenmiereneter, alpaca’s, gordeldieren en Springtamarins.



Minutieus onderzoek

Ruim vijf jaar deden Maarten en zijn vrouw onderzoek naar de attractieparkenbranche. Minutieus zochten ze uit hoe vaak gezinnen gemiddeld naar een pretpark gaan, hoe vaak naar een dierentuin, hoe dat verschilt bij slecht weer, wat ze uitgeven in de horeca en ga zo maar door. „Ik spitte het CBS door en we gingen samen bij concullega’s kijken. Ik met mijn opschrijfblok bij de horeca, Carine bij de ingang. Dan turfden we: wat is de samenstelling van de bezoekers, hoeveel drankjes bestellen ze, hoeveel broodjes”, vertelt Maarten. Ze zaten ook met de oprichters van Hocus Pocus en Klauterland: parken die ondertussen niet meer bestaan.

Over ieder theelepeltje in de begroting was nagedacht Maarten Reimes Hof van Eckberge

„Zij deelden bijvoorbeeld informatie over certificaten die je nodig hebt voor klimtoestellen, zodat je juridisch- en verzekeringstechnische goed afgedekt bent. Maar ook hoe groot het team was, hoe de kostenstructuur in elkaar zat en wat de piek- en dalmomenten waren.” Maarten constateerde dat hij niet afhankelijk van een verhuurder wilde zijn en dat ze het met alleen binnen speelvoorzieningen, zeker met steeds warmere zomers, niet zouden redden. „Als je volledig businessmodel alléén op binnenspeelstructuren gebaseerd is, en je dan ook nog sluit bij 24 graden of warmer, dan moet je wel heel veel volume draaien. Daarom wilden wij absoluut een buitengedeelte en óók de zakelijke markt bedienen: personeelsfeesten, teamuitjes, congressen.”

Financieringsaanvraag komt er in één keer doorheen

Langzaam ontstond het ontwerp voor een park met binnen- en buitenactiviteiten, voor verschillende leeftijden, met vergaderzalen en faciliteiten voor de zakelijke markt en met een goede horeca. „We werkten het businessplan tot in de puntjes uit. Over ieder theelepeltje in de begroting was nagedacht.” Omdat het om een miljoenenbedrag ging, keek een speciale kredietcommissie van de bank mee naar de financieringsaanvraag. „Deze commissie had nog een aantal vragen over de exploitatieberekening die we telefonisch moesten beantwoorden. Niet lang daarna belde de accountmanager om te vertellen dat hij het nog nooit had meegemaakt bij zo’n hoge investering, maar dat de aanvraag er in één keer doorheen gekomen was”.



Gemeente Berkelland werkte relatief snel mee aan de vergunningen voor de 2,5 hectare grond die ze aankopen. Bij de presentatie van het plan aan de gemeenteraad benadrukte Maarten: „Wij brengen gemeente Berkelland wat moois en gaan een privérisico aan, dan kunnen jullie er hopelijk voor zorgen dat we geen tien jaar over de vergunning doen.”

We wilden maximale toegankelijkheid en inclusiviteit realiseren Maarten Reimes Hof van Eckberge

Hof van Eckberge heeft unieke doelgroep

Het duurde dertien maanden. In 2010 was de vergunning rond en op 30 januari 2012 opende Hof van Eckberge. De haast eclectische mix aan faciliteiten die het park aanbiedt is niet het enige wat ze uniek maakt. Maarten richt zich met het park als één van de weinigen op een slecht bediende doelgroep: mindervaliden. Het volledige park is toegankelijk voor mensen in een rolstoel, van de bowlingbaan (die heeft een speciale vloer) tot de minigolfbaan en de dierenverblijven. Er is ook een douche en een verschoonruimte. „We wilden vanaf moment één maximale toegankelijkheid en inclusiviteit. Zorginstellingen zijn één van onze drie doelgroepen, naast recreatie en zakelijk.”

Als het niet was gelukt, was ik op de buurtbus gaan rijden om m’n schuld af te lossen Maarten Reimes Hof van Eckberge

Ondanks het uitgebreide voorwerk en het tot in detail uitgewerkte businessplan was Maarten zich er bewust van dat hij – zoals iedere ondernemer – een gok nam. „We zijn er echt ingegaan met de wetenschap: het kan slagen of mislukken. Als het niet was gelukt, dan was ik op de lokale buurtbus gaan rijden om al m’n schulden af te lossen.” Dat is voorlopig niet nodig. Hof van Eckberge overleefde een forse coronadip (60 procent omzetverlies in 2020), groeide van 65.000 naar 100.000 bezoekers per jaar en ontving onlangs de miljoenste bezoeker. De omzet leunt voor 73 procent op recreatiebezoeken, 15 procent is zakelijk en 12 procent komt van zorginstellingen.

Reuzenmiereneter (Tamandua) Hof van Eckberge Foto: Hof van Eckberge

Geen selfservice of aquariums, wel laissez-faire

Een aantal zaken heeft de ondernemer in de loop der jaren omgegooid. „Kort na de opening zijn we gezwicht voor service aan tafel. Om dat draaiend te houden had ik op een zeker moment 85 mensen in dienst. We liepen compleet vast. We zijn in 2015 teruggegaan naar selfservice. Anno 2026 hebben we 14 vaste medewerkers en 25 flexkrachten.” Ook de aquariums met Nemo visjes en bamboehaaien zijn verleden tijd. „Wanneer het pand in de zomer opwarmde, was het heel moeilijk om het water koel te houden. Maar we vonden het vooral discutabel dat die aquaria midden in de speelhal stonden. Ons gezond verstand zei dat dat niet kon, qua dierenwelzijn.”

Hoe meer ik zelf invulde, hoe luier mensen werden Maarten Reimes Hof van Eckberge

Of Maarten zelf veranderd is? „Ik was van het strak managen van processen en protocollen en ben nu (iets) meer van het laissez-faire. Ik zag dat hoe meer ik zelf invulde, hoe meer mijn mensen achterover gingen hangen. Langzaam ben ik daarom veel meer een beroep op hun zelfstandigheid gaan doen. Ik hoef niet meer alles te bepalen.” Om feeling met de werknemers, de gasten en de flow in het bedrijf te houden draait hij om de week een receptiedienst. „Dan ben ik in het epicentrum van ons bedrijf, zie ik gasten en krijg ik alles mee. Dat kan ik iedere ondernemer aanraden!”



Stilzitten doet hij na veertien zeker niet. „Je moet continu de thermometer aan hebben staan: draaien we goed, hoe gaat het team, wat doet de concurrentie, welke ontwikkelingen zijn er in de wereld? Signalen oppikken die misschien aangeven dat je het morgen anders moet gaan doen. En ervoor zorgen dat je dat dus ook kunt doen.” Hij straalt als hij over de zaak vertelt. „Tegen iedere startende ondernemer zou ik zeggen, kijk niet twee of drie jaar, maar vijf of tien jaar vooruit. Denk je – want zekerheid heb je nooit – dat je plan dat tijdsbestek kan doorstaan? Dan is er maar één knop en dat is er vol voor gaan. Er zonder concessies alles aan doen om het te laten slagen.”



