Van bijna uitgestorven naar 61 Gamestate-arcadehallen: ‘Niemand geloofde dat je hier nog geld mee kon verdienen’

In 2009 nam Roel Veltmeijer het noodlijdende familiebedrijf over. Er leek weinig toekomstmuziek in de arcadehallen te zitten. Hoe anders is het zestien jaar later: Roel is dé arcadekoning van Nederland en heeft met Gamestate 61 speelhallen in acht Europese landen. Hoe transformeerde hij een fenomeen dat bijna verdwenen was tot een miljoenenbedrijf?

„Mijn opa begon in 1957 met jukeboxen, flipperkasten, voetbaltafels en zelfs condoomautomaten’’, vertelt Roel Veltmeijer over het begin van het uiteindelijk succesvolle familiebedrijf Veltmeijer Group in De Ondernemer Live. Zijn vader breidde uit met arcadehallen op vakantieparken van onder andere Center Parcs en Roompot. „Ik ben inmiddels de derde generatie en sinds vorig jaar enig aandeelhouder.’’



Toen Roel in 2009 instapte, verkeerde het bedrijf, zacht uitgedrukt, in niet zo’n beste staat. „Arcadehallen in steden waren verdwenen. Door de opkomst van PlayStation en Nintendo leek het concept achterhaald. Op vakantieparken ging het nog, maar er werd niet meer geïnvesteerd en de marges waren dun.’’



Eyeopener in New York

Als arcadehallen zo uitzichtloos waren, waarom stapte Roel dan toch in het familiebedrijf? „Ik schaamde me eerlijk gezegd voor het product wat we hadden. Als ik ons concept uitlegde, begreep niemand dat je er überhaupt nog geld mee kon verdienen.”

Maar toen bezocht hij New York. „Ik ging dicht bij Times Square bij Dave and Buster’s, de grootste keten van Amerika, kijken. Ik trof daar honderden jonge mensen aan op een vrijdagavond. Dat was echt een eyeopener.” Met dat beeld op zijn netvlies besloot Roel het in Nederland ook te proberen. En hij begon in… Kerkrade.

„Kerkrade was een unieke kans. Daar werd een leisuredome (een indoor entertainmentcomplex, red.) ontwikkeld. Een groot gebouw met een grote bioscoop en bowlingbanen. Als ik een arcadehal buiten een vakantiepark begon, wilde ik niet de enige leisure-activiteit zijn, maar onderdeel van een totaalbeleving.”

Het concept sloeg aan. Ook daarna in steden als Den Haag en Rotterdam. „Tegelijkertijd overtuigden we de Center Parcs-directie dat investeren in look & feel én nieuwe machines het concept en de omzet een flinke boost kon geven. Inmiddels hebben we dertig vakantieparklocaties omgebouwd naar Game Town, het broertje van Gamestate (wat weer onderdeel is van Veltmeijer Group, red.).’’

Nieuwe games en geuren

Waarom werden zijn arcadehallen wel ineens een succes? „We blijven ontzettend veel geld investeren in nieuwe games. Want op een gegeven moment zijn mensen de games beu of de visuals zijn niet meer goed en worden ingehaald door consoles die mensen thuis hebben. Daarom investeren wij minimaal 20 procent in nieuwe games om actueel te blijven.” Maar ook de beleving en geur zijn belangrijk, vertelt Roel. „Het ziet er bij ons in de Gamestate heel warm en sfeervol uit. We werken met licht, geur en kleur. Geur is een belangrijk onderdeel van de beleving.”



Naast visie en innovatie speelt volgens Roel ook geluk een belangrijke rol in ondernemerschap. „Succes heeft altijd een groot deel geluk in zich. Je moet op het juiste moment in het juiste concept zitten.’’ Toen hij begon, was Veltmeijer Group de enige partij in Europa die nog arcadehallen exploiteerde. „Dat gaf ons direct een voorsprong. We hadden al twintig locaties bij Center Parcs, al waren ze misschien niet actueel meer. Maar vanuit die basis konden we bouwen.’’

Ondernemer Roel Veltmeijer, eigenaar van Gamestate. Foto: eigen beeld

Van 1 naar 61 vestigingen

Recent kwam Veltmeijer Group in het nieuws met de overname van Gamebox Group, destijds de nummer twee in de markt. Dit bracht het totaal aantal arcadehallen op 61 in acht landen. „Nummer twee in de markt heeft tien locaties. Veel steden zijn nog ‘witte vlekken’. In Duitsland bijvoorbeeld hebben München, Keulen en Hamburg geen arcadehal’’, zegt hij.

Door de samensmelting met Gamebox kan Veltmeijer Group niet alleen sneller uitbreiden, maar ook operationele schaalvoordelen behalen. „We hebben meer inkoopkracht bij de aanschaf van nieuwe games en kunnen kennis en concepten sneller uitrollen over alle locaties.’’

Hoewel het een grote, strategische zakelijke stap was, benadrukt Roel dat de familiecultuur en visie op lange termijn leidend blijven. ,,We maken strategische keuzes niet alleen voor korte winst, maar voor het bouwen van een sterk, duurzaam merk. Nu met 600 werknemers lukt het niet meer om iedereen persoonlijk te kennen, maar ik zorg wel voor een familiaire cultuur. Dat is echt anders dan bij een corporate.”

Tegenslagen tijdens corona

Succesvolle groei gaat zelden zonder hobbels. Voor Roel Veltmeijer waren er momenten waarop zijn bedrijf letterlijk op omvallen stond. Eén van die momenten was de coronapandemie. Binnen vier dagen kelderde de omzet van 100 naar 0 procent. „De eerste weken waren het zwaarst. We wisten niets over overheidssteun, en hadden geen idee of we onze medewerkers konden blijven doorbetalen. Je denkt op zo’n moment echt: dit was het dan.’’



De derde lockdown was voor Veltmeijer Group de meest kritieke fase. „Die vond ik achteraf onnodig. We hadden al twee jaar lang salarissen uitbetaald, onze buffers waren compleet weg. Die lockdown was kantje boord.’’ Gesprekken met de bank stonden al in de startblokken, voor het geval het nog langer zou duren. „Op 1 februari gingen de deuren weer open. Dat was nét op tijd.’’

Lessen in crisismanagement

Volgens Roel zijn dit soort periodes bepalend voor hoe een ondernemer naar zijn vak kijkt. „De coronajaren waren de twee zwaarste jaren in mijn carrière. Maar ze hebben me ook laten relativeren. Je leert omgaan met extreme onzekerheid.’’ Het heeft hem veerkrachtiger gemaakt. „Na zoiets zit je iets makkelijker in je vel, omdat je weet dat je die storm hebt doorstaan.’’



De pandemie was niet de enige tegenslag. Veltmeijer kreeg eerder te maken met een mediastorm toen een Kamerlid van het CDA arcadehallen ‘kindercasino’s’ noemde. „Dat is lastig, omdat het imago van je hele sector ter discussie komt. Je moet dan je verhaal heel duidelijk vertellen: waarom het geen casino is, wat het verschil is en welke sfeer je wél wilt creëren. Dat vraagt om communicatiekracht en weerbaarheid.’’

Nieuwe vestigingen in 2026

Voor 2026 werkt Roel aan twee nieuwe Europese vestigingen en verkent hij nieuwe overnames. Amerika staat niet op de lijst. „Daar is op elke hoek al een arcadehal. Europa houdt me de komende tien jaar nog wel bezig.’’



Wat drijft Roel? „Je kunt morgen wakker worden met een grote bankrekening, maar ik vind het leuker om wakker te worden en te denken: vandaag ga ik Hamburg openen.’’



