Jesse is met Mooie Boules na 9 vestigingen nog lang niet uitgerold: ‘Groei zit gewoon in ons DNA’

In 2018 werd de eerste Mooie Boules in Amsterdam geopend, de tweede volgde al snel in Rotterdam. Inmiddels zijn er negen vestigingen van de keten, inclusief een karaokebar in Rotterdam en het nieuwste filiaal in Den Haag. Jesse van der Meulen, medeoprichter van het horecaconcept, vertelt over het succes, maar ook de uitdagingen voor Mooie Boules.

Mooie Boules? Voor de lezers die de horecaonderneming niet kennen, legt Jesse van der Meulen graag het concept uit. „In de basis is het eigenlijk een speellokaal. We noemen het een speellokaal waar iedereen welkom is en mee kan doen. We hebben er allemaal spellen, sociale spellen die je als groep kan spelen. Heel laagdrempelig’’, vertelt de ondernemer in De Ondernemer Live. „We zijn gestart als een plek om jeu de boules te spelen, maar inmiddels draait het meer om een locatie waar mensen samenkomen om te eten, drinken en iets leuks te doen. Dat werkt heel verbindend. Het gaat van families tot bedrijven en sportteams.’’

De rode draad is dat ik altijd iets wilde starten waar ik zelf behoefte aan had Jesse van der Meulen Mooie Boules

Als iemand een filiaal van Mooie Boules binnenloopt, wat ziet hij of zij dan? Jesse: „Wat wij dan altijd zeggen: het wordt een soort chaos, er gebeuren allemaal dingen. Niets gaat op een avond perfect, maar dat hoort een beetje bij ons. Want je wilt gewoon dat het heel laagdrempelig en niet stijf is. Je komt binnen en je voelt je meteen thuis.’’

Hoe het idee achter Mooie Boules ontstond

Jesse van der Meulen is geen horecaondernemer pur sang. Hoe is hij in de sector terechtgekomen? „De rode draad is dat ik altijd iets wilde starten waar ik zelf behoefte aan had.’’ Het verhaal van Mooie Boules begon toen Jesse en zijn zakenpartner op het Rollende Keukens-festival in Amsterdam stonden. „Een foodfestival, allemaal foodkraampjes en een supergezellige sfeer. Een vriend van me zei toen: ‘Eigenlijk mist hier wel iets. Je kan niet echt iets doen, iedereen is alleen maar aan het eten en het zitten. Maar als je nou nog een activiteit bij zou zijn, dan zou het nog leuker zijn!’.’’

„We gingen sparren over wat die activiteit zou kunnen zijn, iets wat ook echt iedereen kan. Zo kwamen we bij jeu de boules. Iedereen kent het natuurlijk van de campings, maar hoe leuk zou het zijn als je hier wat baantjes zou hebben? We zijn begonnen op het Museumplein met een toernooitje, destijds nog via Facebook. In no-time hadden 32 teams zich aangemeld. Er kwamen 64 mensen. Toen bedacht ik me: ‘Dan regelen we ook een Frans bandje’. En iedereen nam zelf wijn en stokbrood mee. Het was echt heel erg low-key en dat was zo gezellig. Op een gegeven moment kwamen er toeschouwers bij en stonden er 200 mensen in een cirkel om de finalebaan heen het volkslied te zingen.’’

Met compagnons de eerste zaak geopend

Van het één kwam het ander. Op het moment dat Jesse en zijn businesspartner Rogier van Genugten de eerste echte zaak openden, ging het balletje pas echt rollen (pun intended). „We moesten natuurlijk ook geld inleggen, onze banen opzeggen. Rogier en ik zijn er vol voor gegaan. We merkten snel dat we niet de horeca-ervaring hadden die nodig is, daarom hebben we ook twee compagnons aangetrokken.’’

We moeten wel steeds weer blijven innoveren, groeien en gewoon aanvoelen wat er mogelijk is Jesse van der Meulen Mooie Boules

Jesse is voor een groot deel bezig met het concept en de marketing. „Hoe kunnen we qua concept een plek creëren waar ik continu zelf graag wil zijn? Hoe kunnen we een bedrijf creëren waar mensen willen werken, waar de sfeer goed is en waar gasten willen komen? Daar ben ik heel erg mee bezig’’, vertelt de ondernemer. „Wat ik gewoon leuk vind is organisaties bouwen die zelfstandig kunnen groeien. Hoe kan je je mensen in hun kracht zetten en kan ik zo meer afstand nemen? Het belangrijkste vind ik gewoon om te ontdekken hoe je een organisatie kunt creëren die kan groeien. En bouwen aan een concept dat vernieuwend is en blijft. Je moet continu blijven innoveren, want jeu de boules hebben de mensen na een paar jaar ook wel weer gezien.’’

Jesse van der Meulen, medeoprichter Mooie Boules. Foto: eigen beeld

Groei zit in DNA van Jesse en Rogier

Jesse en Rogier zijn zeer ambitieus. „We hebben vanaf dag één gezegd: ‘Elk volgend toernooi moet een verbetering zijn ten opzichte van de vorige. Dat geldt ook voor elke nieuwe Mooie Boules. Het moet steeds weer op een unieke plek zijn en dat blijft zo. Groei zit gewoon in ons DNA.’’ Belangrijk, want de horecamarkt is volgens Jesse een onvoorspelbare markt. „De coronapandemie gooide heel veel roet in het eten. Daardoor heb ik tegenwoordig wel een soort visie van waar we heen willen, maar ik werk niet meer met korte deadlines. Maar we moeten wel steeds weer blijven innoveren, groeien en gewoon aanvoelen wat er mogelijk is.’’

Belangrijke keuzes in moeilijke tijden

Om als horecaondernemer deze periode van personeelstekort, hoge inkoopkosten en energieprijzen succesvol te blijven, heeft het team achter Mooie Boules bepaalde belangrijke keuzes gemaakt. „Bijvoorbeeld op eten is het soms best wel moeilijk om geld te verdienen. Plus het is ook een vak apart. Wij vroegen onszelf al meteen af: ‘Als we een bar willen openen, hoe kunnen we voorkomen dat we de keuken zelf doen?’ Daarom zijn we samenwerkingen aangegaan. Wij verhuren onze keukens als een soort foodhall aan onder andere Ron Blaauw. Alle zaken die huren van ons hebben de koks op de loonlijst. Zij doen de inkoop, maar ze hoeven geen marketing te doen. Ze hebben gewoon een volle zaak met gasten die bij hen bestellen en wij hebben geen zorgen om het eten.’’

Wat is de uitdaging voor Mooie Boules op dit moment? Jesse: ,,We zien het afgelopen jaar wel dat de groei iets afzwakt. We moeten echt veel meer moeite doen om mensen binnen te krijgen en terug te krijgen. Daarom zetten we ons sinds anderhalf jaar nog meer in om het concept te innoveren en andere spellen toe te voegen. We hebben veel meer spellen die je kan boeken en spontaan kan spelen.’’

We gaan echt wel weer een nieuwe zaak openen, maar dat is geen doel op zich Jesse van der Meulen Mooie Boules

Lessen getrokken van drie nieuwe zaken in korte tijd

Jesse staat nog steeds met zijn poten in de klei. Kunnen we hem in een van de negen zaken zien rennen? „Zeker. De afgelopen maand helemaal. En mijn compagnon Rogier nog vaker. Die heeft echt meegeholpen aan de bouw. We vinden dit gewoon heel leuk. Dat gevoel merk je binnen de hele organisatie. Iedereen kan zichzelf zijn, voelt zich thuis. We zoeken op elke locatie ook een lokaal team en lokaal karakter.’’

Jesse en Rogier hebben recent drie nieuwe zaken geopend. Is het dan nu tijd om even uit te blazen? „Ja. We hebben ook tegen elkaar gezegd: ‘Oké, ik weet niet of we dit nog een keer zo zouden doen.’ Want we hebben nooit meer dan één zaak tegelijk geopend. Er was de afgelopen tijd eigenlijk geen focus. We hadden bouwteams en die stonden op drie plekken tegelijk. Dat werkte niet. Wanneer je de focus mist, zie je dat terug. Er gaan dingen mis. Je moet keuzes maken, je hebt te weinig tijd om te kijken naar de budgetafstemming, waardoor je over je budget gaat. Dat soort dingen.’’

Het volgende doel van Jesse? „We willen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk mensen in die tent verbinden en ze een leuke tijd laten hebben. Dat willen we niet alleen ‘s avonds, ook overdag. In alle negen zaken die we hebben. En ja, we gaan echt wel weer een nieuwe zaak openen, maar dat is geen doel op zich.’’

