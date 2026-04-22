Holie’s versterkt zijn positie in het Verenigd Koninkrijk met een landelijke lancering bij supermarktketen Morrisons. Het ontbijtgranenmerk was al verkrijgbaar via Ocado en Selfridges en zet met deze stap verder in op schaal en zichtbaarheid in de Britse markt.

Holie’s slaat nieuwe slag met lancering in Britse supermarktketen: ‘Openen deur naar de massa in het VK’

Dankzij de samenwerking met Morrisons krijgen nog meer Britse consumenten toegang tot het assortiment van Holie’s ontbijtgranen, zonder toegevoegde suikers of kunstmatige zoetstoffen en met een focus op plantaardige eiwitten en prebiotische vezels.

Na sterke groei in de Benelux en een eerste aanwezigheid in het VK kiest Holie’s nu bewust voor brede distributie in een van Europa’s grootste ontbijtmarkten.

Zo bouw je een 'love brand' Hoe bouw je een merk waar consumenten dol op zijn zónder groot marketingbudget? Volgens Holie's-oprichter Valentijn van Santvoort draait het niet om advertentiegeld, maar om creativiteit en community.

Holie’s surfend over de Theems

Om de lancering kracht bij te zetten, ging de Britse eFoil-wereldkampioen Tom Court in Holie’s signature look van witte badjas, handdoek en zonnebril dwars door Londen op zijn eFoil (een surfboard met een elektromotor en een onderwatervleugel, waarmee je stil en soepel boven het wateroppervlak zweeft, red.). Met in zijn hand een wapperende vlag met Holie’s motto: ‘No Sugar, No Worries’. De guerrilla-actie markeert de aftrap van een reeks creator-samenwerkingen in het Verenigd Koninkrijk later dit jaar.

Europa’s snelstgroeiende cerealmerk

Holie’s bevindt zich daarbij in een sterke groeifase. In het eerste kwartaal van 2026 lanceerde het merk al 13 nieuwe producten, waarmee het totale assortiment is uitgegroeid tot 36 producten binnen de categorieën ontbijtgranen en tussendoorrepen.

„Met Morrisons openen we de deur naar de massa in het VK,” zegt Valentijn van Santvoort, CMO en Mede-oprichter van Holie’s. „Dit is een belangrijke stap om gezondere ontbijtkeuzes voor een veel groter publiek toegankelijk te maken. Het is nog maar het begin.”

Het assortiment bij Morrisons bestaat uit bestsellers binnen het ontbijtsegment, ontwikkeld om gezondere keuzes leuker en lekkerder te maken.

Holie’s verovert het VK verder. Eigen foto

Opschalen naar zo’n 6 tot 8 landen

Hoe anders is het ontbijtgedrag van Britten en houdt Holie’s daar qua aanbod en marketing rekening mee? „Cereal is historisch en qua markt drie keer groter in het VK dan in de Benelux’, zegt Valentijn tegen De Ondernemer. „Veel Britten zijn opgegroeid met cereals en het zit naast het klassieke full English breakfast in die zin echt in de cultuur verankerd. De grote zoete spelers zoals Kellogg’s zijn er heel dominant. Wat betreft de marketing gaan we vol in de aanval, zoals je van ons gewend bent.’’

Staan er nog meer landen op jullie wensenlijst om te veroveren? Valentijn: „Absoluut. Dit jaar gaan we opschalen naar zo’n 6 tot 8 landen. Deels doen wij dit zelf en deels met een distributiepartner. Op dit moment zitten we in de afrondende fase voor een grote lancering in een nieuw land. Hierover kunnen we snel meer vertellen.’’

Bekijk hier de guerrilla-actie van Holie’s:

