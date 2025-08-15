Holie wint suikerzaak van Lotus: ‘Goed nieuws voor consument én eerlijkheid in supermarkt’

‘YES! Holie’s wint rechtszaak van Lotus.’ Met die woorden viert oprichter Valentijn van Santvoort op LinkedIn het goede nieuws. De rechter in Amsterdam gaf het ontbijtgranenmerk in een kort geding met Lotus Bakeries op alle punten gelijk. Holie mag dus doorgaan met de zelfbedachte suikerscore, die consumenten laat zien hoeveel suiker er in producten zit.

De Belgische rivaal Lotus stapte naar de rechter vanwege Holies campagne waarbij ontbijtgranen en repen van verschillende merken worden beoordeeld met de letters A, B of C, afhankelijk van het suikergehalte.

Producten met meer dan 10 procent suiker krijgen een C, 5 tot 10 procent een B, en 0 tot 5 procent een A. In de campagne kregen de Nākd.- en TREK-repen van Lotus een C, terwijl de eigen repen van Holie een A scoorden.

Een zoet einde van een zaak die ons veel heeft gedaan Valentijn van Santfoort

Lotus vond dat de campagne misleidend is en dat het neerkomt op ongeoorloofde vergelijkende reclame. De rechter ziet dat anders en stelt dat het voor consumenten voldoende duidelijk is dat het puur om het suikergehalte gaat, en dat er geen sprake is van een voedings- of gezondheidsclaim.

Kritiek Lotus op Sugar-Score Holie

Van Santvoort noemt het op LinkedIn ‘een zoet einde van een zaak die ons veel heeft gedaan, maar nog meer goed nieuws voor de consument én eerlijkheid in de supermarkt’. De proceskosten die Lotus moet vergoeden, doneert Holie aan het Diabetes Fonds.

Holie kijkt louter naar het totale suikergehalte, zonder onderscheid te maken tussen natuurlijke en toegevoegde suikers Lotus

Lotus zegt kennis te hebben genomen van het vonnis, maar blijft van mening dat Holies communicatie misleidend is. „Onze Nākd.-repen bevatten geen toegevoegde suikers, alleen natuurlijke suikers uit fruit en noten.”

„Holie’s Sugar-Score kijkt louter naar het totale suikergehalte, zonder onderscheid te maken tussen natuurlijke en toegevoegde suikers,” aldus een woordvoerder. Over een eventueel beroep wil het bedrijf zich niet uitlaten.

