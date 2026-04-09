Alles komt samen in de finale van Droomstart: wie gaat er winnen?

Na hun wervelende eindpitch is het moment eindelijk daar: wie van de drie Droomstarters wordt de winnaar van de hoofdprijs? Wie heeft de meeste groei laten zien en de jury overtuigd van zijn of haar visie? Wordt het Maxime, Fia of Max? Het komt allemaal samen in deze finale-aflevering van Droomstart, de Gen Z-editie!

Ruim vier maanden nadat ze op de pitchdag opvielen door hun ambitie en lef, zitten Max, Maxime en Fia opnieuw bij elkaar. Nadat ze hun wervelende eindpitch voor de jury hebben gegeven, is het aan de jury om te bepalen wie de winnaar wordt. Wie wint dat mediapakket ter waarde van 25.000 euro? Is het Maxime, eigenaar van pizzarestaurant Pizza Crosta, maar met dromen voor meer? Is het Fia, die met haar plantaardige hondenvoedingsmerk Nederland wil veroveren? Of wordt het Max, die een eigen performancedrank BoostMode op de markt heeft gebracht?

Maar eerst duiken we in de lessen van dit traject. Na weken van gesprekken met experts en topondernemers hebben de drie jonge ondernemers hun plannen aangescherpt en hun visies tegen het licht gehouden. Hun bedrijven verschillen, maar de vragen zijn herkenbaar voor veel starters en groeiondernemers: waar zet je op in, wat laat je los en hoe blijf je trouw aan jezelf terwijl je groeit? Dit zijn hun belangrijkste lessen:

Les 1: durf te kiezen en zeg vaker nee

Een van de belangrijkste lessen uit het traject is focus aanbrengen. Max ontdekte dat groei niet zit in overal aanwezig zijn, maar in bewust kiezen. ,,Als tot voor kort iemand me vroeg om te sponsoren, zei ik: ja hoor. Hoeveel blikken heb je nodig? Nu denk ik: wat haal ik er nou precies uit?”

Les 2: feedback vragen werkt

Voor horecaondernemer Maxime lag de winst niet in méér marketing, maar in beter begrijpen waarom gasten al komen. In de aflevering over marketing kreeg ze bevestigd dat haar intuïtie klopt. „Blijf dichtbij bij je gevoel, blijf bij wat goed voelt. En het werkt.”

Ook het actief ophalen van feedback bleek waardevol. Waar Maxime dacht haar gasten te belasten, voelden zij zich juist betrokken. Feedback vragen is geen zwakte, maar een manier om samen met je klanten te groeien.

Les 3: kijk verder dan je bestaande achterban

Fia ontdekte dat haar grootste kracht ook haar beperking was. Ze kende haar vaste klanten door en door. „Dat waren eigenlijk mijn cheerleaders die altijd zeiden: ik ben superfan van het product.”



Voor de volgende groeifase moest ze juist buiten die groep kijken. Dat leidde tot een herpositionering van haar bedrijf PAWR, gebaseerd op klantonderzoek. De les: wat werkt bij je eerste klanten, werkt niet automatisch bij een grotere doelgroep. Groei vraagt soms om een ander verhaal, zonder je kernwaarden los te laten.

Les 4: groei kan ook zonder investeerders

Opvallend was dat geen van de drie deelnemers in dit stadium koos voor externe investeerders. Jurylid Julian Jagtenberg (Somnox) verbaasd: „Dat is voor mij een openbaring.”



De les voor andere ondernemers: financiering is geen doel op zich. Zorg eerst dat de basis op orde is. Maar hou er wel altijd rekening mee dat je in een later stadium investeerders zal moeten overtuigen van jouw verhaal.

Les 5: Wacht niet te lang: doen!

Wat alle drie de ondernemers delen, is dat ze zijn gaan experimenteren. Niet eindeloos plannen, maar stappen zetten en daarvan leren. Max vat het treffend samen: „Je kan heel veel over dingen nadenken, maar als je het niet probeert, dan weet je ook niet wat er gaat gebeuren.”



Wie is de winnaar geworden van Droomstart? Luister naar de elfde aflevering van Droomstart via Spotify en Apple Podcasts of kijk 'm op YouTube.

Zo werkt Droomstart Pitchdag (afl. 1+2)

Uit vele inzendingen zijn tien kanshebbers geselecteerd. Tijdens de pitchdag krijgen zij 60 seconden om hun bedrijf en zichzelf te presenteren. De jury kiest drie deelnemers met het meest veelbelovende concept. Begeleidingstraject (afl. 3 t/m 9)

De drie Droomstarters krijgen vier maanden lang begeleiding van ervaren topondernemers en businessexperts. Ze ontvangen eerlijke feedback, praktische tips, marketingadvies en hulp bij strategie, zichtbaarheid en groei. Finale (afl. 10 t/m 12)

In de eindpitch presenteren de deelnemers hun bedrijf opnieuw aan de jury. Die beoordeelt niet alleen het idee, maar ook de ontwikkeling van de ondernemer en de manier waarop adviezen zijn opgepakt. Hoofdprijs: De winnaar krijgt een mediacampagne bij DPG Media ter waarde van 25.000 euro én de ervaring en exposure die het bedrijf blijvend op de kaart kan zetten.

Droomstart is een productie van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak, in samenwerking met Qredits en KVK.