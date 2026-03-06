Van software en informatica achter een computerscherm tot met je beste vriend elke dag op locatie pizza’s bakken. Het is wat je noemt een carrièreswitch van ‘heb ik jou daar’. Jeroen en Philippe durfden het avontuur aan en hebben geen moment spijt dat ze Holie Pizza gestart zijn.

Jeroen en Philippe namen afscheid van IT-carrière, zegevieren nu met pizza’s op events: ‘Ik heb het gevoel dat ik leef’

Het is een carrièremove die je niet elke dag ziet. Van de IT naar pizza’s. Jeroen ter Haar Romenij en Philippe den Arend maakten die move. De twee waren het naar eigen zeggen zat om de hele dag naar een scherm te staren en hadden de behoefte aan meer avontuur in hun werk.

Gewapend met een droom om te ondernemen in één hand en een passie voor pizza bakken in de andere, startten ze eind 2022 Holie Pizza : een bedrijf begonnen vanuit de overtuiging dat je werk leuk én betekenisvol kan zijn. Maar ze zijn er nog lang niet, zo vertellen Philippe en Jeroen in De Ondernemer Live.

Holie Pizza biedt ‘een stukje avontuur en verbinding’

,,Deze onderneming staat voor ons voor een stukje avontuur, een stukje verbinding’’, zegt Jeroen. ,,Dat in verbinding staan met mensen, daar waren we naar op zoek. In de IT zit je toch te vaak lange dagen alleen thuis. Ik heb industrieel ontwerp gestudeerd en werkte als freelancer. Daardoor was ik veel bezig met softwareprojecten. Dat is vaak werk op afstand. Via Teams heb je regelmatig contactmomenten, maar uiteindelijk zijn het vele uren die je in je eigen hol moet vullen. Het is eenzaam. Philippe en ik zijn uiteindelijk mensen-mensen. We willen onze tanden vastzetten in een project en verbinding zoeken met anderen, dat hebben we gevonden in Holie Pizza.’’

Tijdens de coronaperiode bedacht ik me: ‘hoe bak je nou een lekkere pizza?’ Philippe den Arend Holie Pizza

Pizzahobby loopt uit de hand en wordt pizzabedrijf

Maar waarom die pizza? Waarom niet het onderwijs of de zorg wanneer je nauwer contact wilt hebben met andere mensen? Philippe: ,,We zijn ontzettend gepassioneerd als het op eten aankomt. We koken graag thuis. Zo is het idee ook ontstaan. Tijdens de coronaperiode bedacht ik me: ‘hoe bak je nou een lekkere pizza?’. Wat bleek? Zowel Jeroen als ik hielden ons destijds bezig met dezelfde vraag!’’

Jeroen ter Haar Romenij (links) en Philippe den Arend waren ooit IT’ers en zijn nu pizzabakkers. Eigen foto

,,We hebben samen een steenoventje gekocht en zijn hobbymatig begonnen met het pizzabakken. Er zat geen intentie achter om er een bedrijf voor te starten. Totdat het uit de hand liep. We hebben een paar pizzafeestjes georganiseerd voor vrienden. Pas op dat moment kwamen we op het idee om er een bedrijf van te maken.’’ Jeroen: ,,De echte bevestiging daarvoor kwam na Koningsdag, de vrije markt. We testten toen met vijftig deegjes en we waren in vier uur tijd helemaal uitverkocht. De mensen vonden het superlekker en wij hadden enorm veel plezier.’’

Hoe vind je je publiek voor je startup?

De volgende serieuze stap als ondernemer was de zoektocht naar klanten. Dat deden de twee mannen door cold calling en mensen mailtjes te sturen. ,,Via-via kwamen we op die manier terecht bij een natuurwijnbar. Die bar had een openingsfeestje waar zo’n 250 tot 300 man op af kwamen’’, memoreert Philippe. ,,Wij hebben voor die gasten zo’n 150 pizza’s gebakken. We hadden een cameraman mee die alles vastlegde, zodat we weer een mooie contentvideo en foto’s hadden die we gebruikten voor de socials. Op die manier konden we steeds beter het bewijs leveren dat we een goed lopend cateringbedrijf gestart waren.’’

Er komen altijd zaken bij kijken die je vooraf niet had kunnen voorzien. Denk aan plotseling slecht weer of files Jeroen ter Haar Romenij Holie Pizza

IT-verleden groot voordeel

Want, wie dacht dat Jeroen en Philippe een simpel pizzarestaurant op een vaste plek runnen, die heeft het mis. Ze komen naar de mensen toe met hun Italiaanse lekkernijen. Voordeel, de twee ondernemers hebben flink wat profijt van hun IT-verleden in hun huidige onderneming. ,,Dan moet je vooral kijken naar automatisering. We werken in een vrij traditionele sector waarbij veel logistieke componenten komen kijken. Materieel en personeel moeten allemaal van A naar B volgens een strak tijdschema’’, aldus Jeroen.

,,Maar er komen altijd zaken bij kijken die je vooraf niet had kunnen voorzien. Denk aan plotseling slecht weer of files. Dat zijn processen die we aan de achterkant strak kunnen inregelen, waardoor we de delivery aan de voorkant nog beter kunnen doen. Op die manier maak je de klantervaring subliem.’’ Dat doen Jeroen en Philippe met een eigen app. Waar die app allemaal bij helpt, vertellen ze in De Ondernemer Live.

We begonnen ooit met 37 events per jaar. Een jaar later 119 en vorig jaar stonden we op 247 evenementen Philippe den Arend Holie Pizza

Van 3.800 naar 16.000 pizza’s per jaar

In 2025 bakte Holie Pizza circa 16.000 pizza’s. Een enorme groei vergeleken met de 3.800 belegde deegschijven in het eerste jaar van de startup. ,,We begonnen ooit met 37 events per jaar. Een jaar later 119 en vorig jaar stonden we op 247 evenementen’’, vertelt Philippe.

,,In 2026 willen we groeien naar ongeveer 350 events. De klantbeleving staat op nummer een. We hebben er dit jaar bewust voor gekozen om onze capaciteit niet te verhogen. We kunnen nu zo’n 5 tot 6 events per dag doen. Die evenementen willen we naar een nog hoger niveau tillen, onder meer met behulp van nieuw personeel waar we momenteel voor aan het werven zijn. Dat personeel - voornamelijk studenten - trainen we goed. We leren ze ook de ‘why’ van een goede pizza bakken.’’

Hebben Jeroen en Philippe spijt van move?

Hun switch van computerscherm naar steenoven heeft de twee mannen geen windeieren gelegd en spijt is er dan ook allerminst. Wat halen ze uit het ondernemerschap? ,,Ik heb echt het gevoel dat ik leef’’, meent Jeroen. ,,Ik jaag mijn droom achterna en leef zoals ik wil leven. Dat is enorm veel waard.’’ Philippe: ,,Je praat over een stuk vrijheid. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt en ben altijd druk. Maar die vrijheid, onze samenwerking en de feedback van de klanten is fantastisch.’’