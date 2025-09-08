3 broers, 7 ovens, duizenden pizza’s: Fratelli e Pizza bouwt aan imperium en verovert Nederland

Uitgroeien tot de grootste pizzacateraar van Nederland. Dat het is hét doel van Zico (32), Mauro (31) en Dymas (30) Wesselman. Hoe? Door er elk jaar een nieuwe op hout gestookte pizzaoven bij te kopen. Vaak denken ze: moet je dit met je broers willen doen? Ja. Want the sky the limit en de broederliefde groot.

Lees verder onder de advertentie

Het is een doordeweekse ochtend aan de Westerdijk in Leimuiden, net warm genoeg om buiten te zitten. Bij de voormalige kantine van een in onbruik geraakte betonfabriek, op een steenworp afstand van het Braassemermeer, bevindt zich de werkplaats van Fratelli e Pizza. Hier staan alle spullen opgeslagen en wordt dagelijks mise en place gedraaid, zoals alle deegbollen voor festivals, bruiloften, bedrijfsfeesten en andere evenementen.

Fratelli e Pizza is in 2016 opgericht door broers Zico en Mauro. Inmiddels is het, na bijna tien jaar, een echt familiebedrijf. Hun jongste broer Dymas werkt intussen fulltime bij Fratelli, hun vader Fred heeft, met zijn achtergrond als banketbakker, geholpen met het recept voor hun deeg. Van hun moeder Anita hebben de broers uit Oude Wetering het recept van haar Italiaanse courgettesoep gestolen. Vrienden, hun vriendin en verloofde helpen mee, verder hebben de broers eigen neefjes in dienst.

Fratelli gebruikt echte houtovens, bron Fratelli

Lees verder onder de advertentie

Ook belangrijk: familievriend Jacques. Nog voor ze puber waren, hadden de drie broertjes een bijbaantje bij Jacques. Jacques importeert pizzaovens uit Italië en bakte al pizza’s op locatie. Mauro: ,,We waren 11, 12 en 13 jaar toen we daar mochten helpen. Hij heeft ons flink aangestoken met het pizza-virus. Toen wij in 2016 voor onszelf begonnen, mochten we zijn spullen lenen. Hij is intussen in de zeventig en is nog steeds een goede familievriend van ons.’’

Baan in sales opgezegd voor Fratelli

Ruim twee jaar geleden heeft Fratelli zulke grote stappen gemaakt dat Zico zijn baan in de sales heeft opgezegd. Het keerpunt was tijdens een voetbaltraining in februari 2023, blikt Zico terug. ,,Mauro en ik speelden toen nog samen bij een team in Zaandam. Tijdens de warming up liep ik achter Mauro en zei: broer, ik heb mijn baan in de sales opgezegd. Ik zie alle aanvragen binnenkomen en trek het niet meer, een fulltimebaan in combinatie met Fratelli.’’

We willen nooit nee verkopen, maar dat weekeinde hadden we op wel twintig feestjes en evenementen kunnen staan

Mauro kijkt voor zich uit en moet glimlachen. ,,Het was heel spannend... De zaak liep zeker goed, we stonden zelfs al op Lowlands. Ik zag het drukker worden, maar ik dacht ook: we moeten er wel alle twee aan kunnen verdienen. Tijdens die training kon ik mijn hoofd niet echt meer bij het voetballen houden. Maar na een half jaar zag ik dat Zico echt gelijk had, want het werd veel drukker. Met voetballen zijn we intussen gestopt, het valt niet meer te combineren. Soms maken we werkweken van tachtig uur.’’

Lees verder onder de advertentie

Fratelli e pizza op locatie bron Fratelli

Fratelli e Pizza staat op evenementen vanaf vijftig mensen tot festivals met 60.000 bezoekers. Zico vertelt over het recordweekeinde in juli dit jaar, toen er zo’n 7000 pizza’s werden verkocht, waarvan zo’n 4500 op een groot, meerdaags festival. Daar stonden ze met twee ovens. Verder was Fratelli e Pizza dat weekeinde aanwezig op andere festivals, bruiloften en een bedrijfsborrel. Het was alle hens aan dek, met minstens veertig man personeel. Naast de zeven eigen houtovens moest Fratelli er drie bij huren. Zico:„ We willen nooit nee verkopen, maar dat weekeinde hadden we op wel twintig feestjes en evenementen kunnen staan.’’

Lees ook: Armin (29) runt Fat Phill’s, de snelst groeiende burgerketen van het land: ‘Zeg nooit nee tegen kansen’

Lees verder onder de advertentie

Fratelli bakt pizza Romeinse stijl

Fratelli wil de grootste van Nederland worden zonder concessies te doen aan kwaliteit. Al het pizzadeeg maken ze zelf (met bloem van Caputo), elk basilicumblaadje wordt geplukt, de salami snijden ze zelf. Ook hebben ze elke drie weken 500 kilo mozzarella nodig. In tegenstelling tot veel concullega’s maken ze pizza’s Romeinse stijl, in plaats van Napolitaanse stijl. De reden: de bodem van een pizza Romeinse stijl is wat steviger en daardoor makkelijker te eten op evenement.

Fratelli haalt een groot deel van de omzet uit de verkoop van pizza’s op festivals, maar ze blijven een risico. Zico: ,,We stonden vorig jaar op Boothstock met twaalf man en twee ovens, in de stromende regen. Dat levert niks op. Sterker, het kost ons geld.’’ Gelukkig hebben ze ook voldoende andere evenementen waarbij er van tevoren al besproken wordt hoeveel pizza’s er gebakken worden, weer of geen weer.

Fratelli heeft meer dan alleen pizza bron Fratelli

Lees verder onder de advertentie

De broers zijn hecht met elkaar. Ze padellen samen, de gesprekken buiten werktijd gaan voor 99 procent over Fratelli. Ook wanneer ze bijvoorbeeld bij hun ouders eten. Zico: „Dat vind ik soms lastig, want op sommige momenten zijn we meer businesspartners dan broers. Maar het heeft ook voordelen om het samen met Mauro en ook Dymas te doen. We slepen elkaar er doorheen, als het even tegenzit.”

„Een paar weken geleden hadden we meerdere klussen op een dag en op het laatste moment meldden verschillende personeelsleden zich af. Daardoor liep de planning in de soep. Ik heb de planning last minute moeten omgooien, Mauro ging naar het ene event, Dymas naar een ander en ik weer naar een andere. Zonder klagen.’’ Mauro knikt. „Voor je broers ga je net iets vaker door het vuur dan iemand anders. En we hebben het uiteindelijk met elkaar opgelost.’’

Doel is de grootste pizzacateraar van Nederland worden

Soms zijn er botsingen, maar die houden ons scherp, vervolgt Zico. ,,We hebben alle drie onze eigen visie en ideeën en hoe het beter kan, maar ons doel is hetzelfde. En dat telt.’’

Lees verder onder de advertentie

Voor je broers ga je net iets vaker door het vuur dan iemand anders

Een keer per twee maanden spreken Zico, Mauro en Dymas met een businessbegeleider. Zico: ,,Hij stelde ons een half jaar geleden de vraag wat ons doel met Fratelli is en hoe we dat willen bereiken. Daar hebben over nagedacht. Onze conclusie: met elkaar de grootste pizzacateraar van Nederland te worden. Wij moeten dan misschien wel verhuizen, want onze werkplaats wordt bijna te klein. Of wij worden te groot, het is maar net hoe je het bekijkt. Bovendien willen we ook echt een familiebedrijf blijven.’’

Lees ook: Hoe Ralphs biertapmachine dankzij 1 TikTok-video Duitse voetbalstadions verovert: ‘Nu kunnen we écht schalen’