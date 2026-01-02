Joep Verbunt (Matt Sleeps) is in 2026 ceo af: ‘Steeds als er een werknemer bij kwam, werd mijn werk minder leuk’

2025 was voor Joep Verbunt het jaar waarin zijn matrassenmerk opnieuw door het dak ging en hij nog meer ontdekte hoe weinig hij heeft met het ceo‑bestaan. Terwijl Matt Sleeps groeit, awards binnenharkt en Europa wil veroveren, verlangt Joep vooral naar creëren. Managen? „Ik snap niet dat mensen dat leuk vinden.”

Bij een bedrijf dat meer dan 100.000 van zijn producten verkoopt, en in 2024 een omzet van 57,5 miljoen euro draaide, verwacht je een groot eigen kantoor met tientallen medewerkers die hard bezig zijn alle bestellingen te bolwerken.



Niets is minder waar. Met vijftien medewerkers in dienst werkt Joep Verbunt, oprichter en ceo van Matt Sleeps, nog steeds in hetzelfde deelkantoor als waar het in 2016 allemaal begon. De grote ruimte boven de Foodhallen in Amsterdam is verdeeld in allerlei kleinere hokjes. In een van die hokjes, bij een stapel met matrassensamples, steekt Joep van wal met een ‘college’ over wat de Matt Sleeps-matrassen zo uniek maakt.



Meest inspirerende groeier

„Het was wel weer een lekker jaar”, vat de matrassenkoning van Nederland het jaar nuchter samen. Tussen 2018 en 2024 groeide het bedrijf 5650 procent en nog steeds lijkt daar geen einde aan te komen. „Daardoor was het een jaar van bouwen voor ons. Het gaat zo hard, we moesten nu wel zorgen dat er goede systemen staan, de structuren moesten weer goed gelegd worden.”

„Ik ben gewoon superdruk en we hebben al best wel wat awards gewonnen", zegt hij.

Waar Joep zijn team altijd zo klein mogelijk heeft proberen te houden, is hij nu toch aan het uitbreiden. „Ik heb zelfs een general manager aangenomen, die begint in januari. We hebben dit jaar gezorgd dat alles klaar staat voor toekomstige groei.”

Meest inspirerende groeier

Dat Matt Sleeps keer op keer door het dak gaat, bleef niet onopgemerkt. Joep ontving de Oryx Award 2025 voor de meest inspirerende groeier van Nederland en hij kreeg ook de prijs: snelst groeiende bedrijf van Nederland. Het scheelde weinig of hij had de prijs überhaupt niet in ontvangst kunnen nemen. „Ik ben gewoon superdruk en we hebben al best wel wat awards gewonnen. Ik was niet van plan om te gaan”, geeft hij toe. „Last minute heb ik mij toch maar opgegeven. Uiteindelijk was het wel een mooi feestje.”



Echt genieten van zulk soort momenten is er niet bij voor Joep. Want op de vraag hoe het voelt om de meest inspirerende ondernemer van heel Nederland te zijn zegt hij: „Ik krijg daar weinig van mee. Ik ben te veel bezig met mijn business.” Hij denkt even na. „Voor mij verandert er ook niet veel. Ik zit nog steeds in hetzelfde deelkantoor als 2016 toen we begonnen. Het stilstaan komt later, als ik in het bejaardentehuis zit, denk ik.”



Hij realiseert zich wel dat de bizarre groei van zijn bedrijf bijzonder is, maar het went ook op de een of andere manier, zegt hij, omdat het grote succes van de afgelopen jaren zo geleidelijk gaat. „Als alles van de afgelopen jaren in één jaar gebeurt, dan zou ik dat wel heel bizar vinden. Toen ik voor het eerst een half miljoen euro winst draaide, dacht ik: als je dit voor de rest van je leven draait, dan had ik er op dat moment voor getekend. Ik ben blij dat ik niet heb getekend en dat het een stuk meer geworden is.”

Hoe kleiner het team, hoe beter

Joep is het liefst bezig met het verbeteren van zijn matrassen of het bedenken van virale advertenties. Daarom komt juist nu een general manager. „Ik heb bewust altijd zo lang mogelijk een klein team gehouden, want dan heb je geen managementlagen nodig.” Hij zocht altijd ondernemende mensen om hem heen, zodat hij zo min mogelijk werk aan hen had. Maar nu het bedrijf hard door blijft groeien en het ook de Europese markt wil opschudden, moet hij ook mensen aannemen op functies die een minder ondernemende instelling hebben.

„Ik snap niet dat mensen ceo een leuke baan vinden", stelt hij.

En dan moet je toch gaan managen. Dat is echt een hele andere tak van sport, stelt hij. En daar heeft Joep geen zin in. „Ik snap niet dat mensen ceo een leuke baan vinden. Door de groei is het team meegegroeid en ik merk dat iedere keer als er iemand bij komt, ik mijn werk minder leuk vind. Maar als je het team klein houdt, rem je ook je toekomstige groei. Dus nu is het een goed moment om dat los te laten.”



Sommige oprichters zullen het lastig vinden die positie af te staan, omdat je dan niet meer dé ‘baas’ van het bedrijf bent. „Ik heb daar niet zoveel mee. Ik haal meer voldoening uit een product ontwikkelen dat nog niet bestaat.” Ook is zijn keuze toekomstgericht. „Ondernemers nemen vaak een ceo aan als het minder gaat. Daarnaast lijkt het mij leuk om nog een keer in mijn leven iets anders te gaan doen. Daar heb ik nu geen tijd en ruimte voor. Ik koop bijvoorbeeld bijna nooit nieuwe kleren. Ik heb daar geen head space voor. Ik snap wel dat types als Mark Zuckerberg altijd een zwart T-shirt aan doen, haha.”

Joep Verbunt, oprichter van Matt Sleeps. Foto: Inge Dingena Mol

Na 5 jaar een nieuw matras

2025 was niet alleen een jaar van bouwen aan systemen, maar ook was daar ‘eindelijk’ het nieuwe matras van Matt Sleeps. Het kostte vijf jaar voordat dit er was. Het grootste deel van de tijd zat in tests en onderzoek. „We hebben 5000 lichamen doorgemeten en met die data een configurator gebouwd.” Op basis van je lengte, gewicht, postuur en favoriete ligpositie krijgt ieder individu een persoonlijk adviesrapport. Dat kan doordat het matras bestaat uit tien losse ‘modules’ met verschillende hardheden.

„Het was best spannend toen deze in de verkoop ging, er zit toch weer vijf jaar van je leven in.” En ondanks dat er vijf jaar van zijn leven zit in het matras, blies hij (nog) niet hoog van de toren. „We zetten het bewust rustig live. Als de rits door het vacuüm verpakken ineens kapot springt en je hebt er gelijk al duizenden verkocht, dan heb je een heel groot probleem. We wachten nu eerst de reacties af en kunnen het daarna alsnog groot lanceren.”

2026 voor Matt Sleeps

Joep kijkt er naar uit minder met de dagelijkse operaties bezig te zijn in 2026. „Ik investeer best veel in bedrijven. Volgend jaar wil ik meer kijken wat ik van die bedrijven kan leren en meer met de lange termijn bezig kan zijn. Waar staat Matt Sleeps over drie of vijf jaar?” Daarnaast heeft hij ideeën voor een flagshipstore. „Ik vind nog steeds dat de beste plek om een matras te testen je eigen slaapkamer is. Maar we verkopen ook steeds meer bedden. Die willen mensen vaak in het echt zien of voelen. Daarnaast spreek je met een winkel een oudere en voor ons nieuwe doelgroep aan.”



Ook heeft Joep voor aankomend jaar weer nieuwe producten op de planning staan en bestaat Matt Sleeps in juni tien jaar. „Ik ben natuurlijk aan het kijken of we iets leuks kunnen gaan doen, maar ik ben de afgelopen periode heel druk geweest. Als de general manager begonnen is, heb ik meer tijd om leuke dingen te verzinnen.”

4 korte vragen aan Joep Waar ben je het meest trots op? „Ik ben het meest trots dat we met ons kleine team zo’n groei hebben kunnen realiseren, super blije klanten hebben en een mooi resultaat hebben kunnen boeken zonder investeringen. Ook ben ik trots op het nieuwe matras waar we vijf jaar aan gewerkt hebben en de marketingcampagnes die viraal zijn gegaan.’’ Wat ga je in 2026 niet meer doen? „,Managen. In het begin zal ik dat nog wel moeten doen, want je wil iemand wel gewoon inwerken, dus dat kost wel een paar maanden. Maar ja, ik kijk er wel naar uit om dat gedeelte loslaten.’’ Hoe zien de feestdagen eruit? „We komen bij elkaar met mijn zus en neefje. Mijn schoonfamilie komt langs. Misschien ga ik nog op wintersport tussen de feestdagen en Oud en Nieuw. En er staan twee feestjes in de planning voor Oud en Nieuw waar ik een keuze uit moet maken.’’ Als je 2025 in één liedje moet samenvatten, wat is dan jouw soundtrack voor het voorbije jaar? „Lastige vraag. Sweet Dreams (Are Made of This), denk ik. Dat is ons huisnummer.’’