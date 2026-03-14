Duitse discounter wil naar 100 filialen in Nederland, maar sluit er eerst wel 8: ‘We zijn iets te hard gegroeid’

Je zou het de Zeeman of Action van Duitsland kunnen noemen: winkelketen Kik. En die maakt ook al jaren naam in Nederland. De afgelopen jaren groeit het bedrijf hier zelfs als kool, mede door de ondergang van ketens als Blokker. Toch moet ook Kik nu een tegenvaller slikken.

Lees verder onder de advertentie

Veel mensen kennen Kik als de winkel met al die rekken met kleding, zowel binnen als buiten op straat. Maar ook voor huishoudartikelen, speelgoed en kantoor- en hobbyspullen ben je hier aan het juiste adres. In Duitsland heeft vrijwel iedere zichzelf respecterende stad een Kik. Dat kan van Nederlandse steden nog niet gezegd worden, maar met 83 filialen in ons land is Kik al lang niet meer die winkel waarvoor je naar de oosterburen moet, schrijft De Gelderlander.



‘Pas op de plaats om daarna te groeien’

Aan het ogenschijnlijke succesverhaal van Kik komt een einde. Vrij abrupt, al had de keten in 2025 al aangegeven last te hebben van toenemende concurrentie, aanhoudende inflatie en terughoudendheid van consumenten.



Onder de noemer ‘bedrijfsstrategie’ sluit Kik in totaal vijftig winkels. 25 filialen sneuvelen in thuisland Duitsland, de rest in andere landen. In ons land gaat het om vier filialen. Later dit jaar volgen er waarschijnlijk nog eens vier. Dat zijn filialen die niet rendabel zijn.



Dat komt onder meer door huurkosten die de afgelopen jaren flink zijn verhoogd en door de locaties van bepaalde filialen, zegt Mickel Ouweneel, directeur van Kik in Nederland. Toen Ouweneel medio 2025 directeur werd, had Kik er in twee jaar tijd veertig vestigingen bij gekregen in Nederland.

Honderd Kik-winkels in 2028

„We zijn zo hard gegroeid dat de basis niet in iedere winkel even goed is”, zegt Ouweneel. Daarmee doelt hij naar eigen zeggen op het winkelpersoneel en de uitstraling van de winkels.



„We moeten nu even een pas op de plaats maken om daarna weer verder te groeien. Kik had eerst het standpunt dat elk filiaal koste wat kost behouden moest worden, maar dat is nu losgelaten. We gaan dit jaar en ook volgend jaar filialen sluiten, maar ook weer nieuwe openen. Het is de bedoeling dat we in 2028 honderd Kik-filialen in Nederland hebben.”



Met name in de grensstreek scoort Kik goed, ziet Ouweneel. „Dat komt doordat hier ook veel Duitse klanten komen die Kik al langer kennen. Tegelijkertijd zie je dat de Nederlandse consumenten het prettig vinden om een Kik in hun eigen regio te hebben. ‘Ah, nu hoeven we niet meer naar Duitsland’, krijgen we regelmatig te horen.”



