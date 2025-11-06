Allesz-franchisers zijn vooral blij dat de naam Blokker niet meer op hun pand staat: ‘We willen weer knallen’

Met een nieuwe naam en ‘frisse’ huisstijl openen deze week alle 23 Allesz-winkels gezamenlijk. De franchisers zetten hiermee definitief een punt achter hun tijd onder de naam Blokker en presenteren zich als moderne huishoudspecialist van A tot Z. „Het oranje van Blokker paste niet meer bij ons.”

Lees verder onder de advertentie

De medewerkers van Allesz in Bodegraven waren op woensdagmiddag nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de opening. Witte en groene ballonnen werden aan een pilaar geregen en een groene loper stond klaar om donderdagochtend de eerste gasten feestelijk te ontvangen. Want vanochtend was het eindelijk zover: alle 23 winkels openden gezamenlijk de deuren onder de naam Allesz. De oranje Blokkerkleur heeft plaatsgemaakt voor frisse groentinten. Toch herinneren dozen met kruimelzuigers die het oude Blokker-logo in de winkel dragen, nog aan het verleden.

Lees ook: Gaan 23 Allesz-winkels Blokker doen vergeten? ‘Dapper, maar het wordt een zware uitdaging’

Van Blokker naar Allesz

De transformatie van Blokker-winkels naar Allesz is een belangrijke stap voor de betrokken ondernemers. André van Leeuwen, eigenaar van de Allesz-winkel in Bodegraven, benadrukt dat de nieuwe naam een opluchting is. „Het is de afgelopen maanden allemaal heel snel en gehaast gegaan. We willen vooral weer open, we willen knallen.”

Lees verder onder de advertentie

De naam is vooral een geruststelling Floris van Leeuwen

Sinds juli is de naam ‘Blokker’ van het pand gehaald. Er kwam tijdelijk ‘Huishoudspecialist Bodegraven’ op de gevel tot de definitieve naam Allesz werd geïntroduceerd. Deze is bedacht door merknaamexpert Floris Hülsmann, in samenwerking met de franchisers. Floris van Leeuwen (17), de zoon van André, die zijn vader waar mogelijk helpt in de winkel, reageert: „De naam is vooral een geruststelling. Je hebt niet meer de stress en onzekerheid van: wat gaat er allemaal nog komen? Je hebt nu gewoon een duidelijke richting en daar gaan we naartoe werken.”

Breuk met Blokker

De winkels onderscheiden zich door een frisse uitstraling, waarbij groen de dominante kleur is. Roze wordt gebruikt om acties te benadrukken. „Het oranje van Blokker paste niet meer bij ons”, vertelt André van Leeuwen. „We wilden een moderne, frisse look die mensen in de winkelstraat aanspreekt.”

Met af en toe een verspreking is Blokker zo goed als verdwenen uit de winkel. Volgens André sloegen zij na de herstart ook een andere richting in. „Ze gaan wat meer de discounterkant op’’, zegt hij. Floris vult aan: „Ze willen niet meer de kwaliteit leveren die Blokker voorheen had en om bekend stond. Dat liep bij ons ook goed. Dus wij hebben gezegd: tot hier en niet verder.”

Lees verder onder de advertentie

Veel namen waren al geclaimd, dus kwamen we uit op iets unieks en praktisch Floris van Leeuwen

Volgens de Van Leeuwens is de productkwaliteit bij Allesz dus zoals je van Blokker gewend was. Maar dan met nog een bredere product- en servicekeuze. Naast traditionele huishoudartikelen zijn er nu ook kaarsen van Bolsius en de mogelijkheid om Boels-(water)stofzuigers te huren. Floris: „Dingen die je eigenlijk nooit nodig hebt, maar als je het nodig hebt, dan ga je het niet aanschaffen, want het is gewoon veel te duur. We willen een verschil maken door niet alleen producten te verkopen, maar ook diensten te leveren die mensen helpen in hun dagelijks leven.” Ook een messenslijpservice maakt deel uit van het nieuwe aanbod.

André van Leeuwen en Floris van Leeuwen voor hun Allesz-winkel in Bodegraven. Foto: eigen beeld.

Allesz van A tot Z

De franchisers zijn blij met de naam van de huishoudwinkel. Of eigenlijk vooral dat er een naam is. Voorbijgangers reageren enthousiast op de woordspeling. Sommigen geven wel aan benieuwd te zijn of de winkel die belofte – alles van A tot Z voor het huishouden – ook echt kan waarmaken. De naam ‘Allesz’ is zorgvuldig gekozen. Floris legt uit: „Veel namen waren al geclaimd, dus kwamen we uit op iets unieks en praktisch. Het is vooral een geruststelling dat we nu een naam hebben die staat voor wat we doen.”

Lees verder onder de advertentie

Deze naam is volgens Carlo Thijssen, penningmeester van de Coöperatie Allesz, altijd de favoriet geweest. Samen met voorzitter Alwin Piest trekt hij de kar voor de nieuwe formule. „Alles op het gebied van huishouden van A tot Z. Daarmee zeggen we niet dat we alles hebben, maar wel alles wat je nodig hebt voor je huishouden.”

Snel schakelen met franchisers

Met de nieuwe formule hebben de franchisers meer zeggenschap dan toen ze nog bij Blokker hoorden. Floris: „Het was een grote winkelketen en de directie zit op kantoor en weet niet wat er in de winkelstraat speelt. Die hoorden altijd wel wat, maar ze wisten nooit wat er echt speelde en niet zoals wanneer je baas bent in je eigen winkel.” Nu hanteren de franchisers korte lijnen met elkaar en houden ze elkaar goed op de hoogte van wat er speelt. „We kunnen nu veel sneller schakelen en dingen veranderen”, vertelt André.

Hoewel de winkels momenteel vooral lokaal opereren en de franchisers het dorpse karakter benadrukken, zien de eigenaren potentie voor groei. André: „Blokker zat al in grote steden, en misschien kunnen wij daar in de toekomst ook voet aan de grond krijgen. Voor nu richten we ons op het versterken van onze lokale aanwezigheid.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Van Blokker naar Allesz: 23 winkeliers kiezen met nieuwe naam voor eigen koers