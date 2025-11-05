Gaan 23 Allesz-winkels Blokker doen vergeten? ‘Dapper, maar het wordt een zware uitdaging’

23 voormalige Blokker-winkels openen donderdag de deuren onder de naam ‘Allesz’. Is het oude wijn in nieuwe zakken of maakt deze coöperatie kans op succes in de winkelstraten? We vragen het de retailexperts Paul Moers en Dirk Mulder.

Donderdag start officieel het nieuwe hoofdstuk voor ruim twintig voormalige Blokker-filialen. 23 Allesz-winkels openen dan feestelijk hun deuren. Het nieuwe retailconcept moet ondernemers in staat stellen om lokaal ondernemerschap te combineren met de kracht van een landelijke formule. De initiatiefnemers achter de nieuwe naam zijn ervaren winkeliers die al jarenlang actief zijn in hun lokale gemeenschap.

We combineren zelfstandigheid met samenwerking. Daardoor kunnen we investeren in kwaliteit, innovatie en duurzame groei Alwin Piest voorzitter Coöperatie Allesz

Combineren zelfstandigheid met samenwerking

„Allesz is ontstaan uit de wens van ondernemers om samen sterker te staan”, zegt Alwin Piest, voorzitter van Coöperatie Allesz. „We combineren zelfstandigheid met samenwerking. Daardoor kunnen we investeren in kwaliteit, innovatie en duurzame groei, maar wel op de persoonlijke manier die onze ondernemers en klanten gewend zijn.”

Door gezamenlijke inkoop, marketing en formule-ontwikkeling moet een solide basis voor groei en innovatie ontstaan. Bij de ontwikkeling van de formule worden de ondernemers ondersteund door de KW Groep uit Apeldoorn, gespecialiseerd in retailformules en merkontwikkeling.

De KW Groep heeft vele jaren retailervaring en is voortgekomen uit de in 2011 opgerichte KlusWijs-formule. De KW Groep begeleidt Allesz op het gebied van inkoop, marketing en finance, zodat de ondernemers zich kunnen richten op hun klanten en het dagelijkse ondernemerschap. De aangesloten winkels blijven zelfstandig, maar delen inkoop, marketing, uitstraling en kennis.

Ik vrees dat het te veel van hetzelfde blijft. Blokker is niet voor niets failliet gegaan, dat heeft een reden Paul Moers Retailexpert

Winkels als Allesz behouden bestaansrecht

Het voordeel van de Allesz-formule is dat er geen kostbaar hoofdkantoor is, zegt retailexpert Paul Moers. ,,Dat is in ieder geval in de pocket. Daarnaast blijven dit soort winkels een zeker bestaansrecht hebben. Er is daarom levensvatbaarheid voor Allesz. Het punt is wel dat Action veel van de klandizie heeft overgenomen en ook HEMA is volledig in het gat dat Blokker heeft achtergelaten gesprongen. De concurrentie is gigantisch en dan hebben we het nog niets eens over de online spelers als bol en Amazon. Wil je de winkel winstgevend houden, zorg er dan voor dat er een aantal unieke dingen in de schappen staan.’’

Moers: ,,Want waarom gaan mensen tegenwoordig nog naar een fysieke winkel? Ze willen geïnspireerd worden. Ik ga niet naar een winkel waar ik door uiterlijk en aanbod kneiterdroef weer naar buiten loop. Daar ligt de uitdaging voor Allesz. Mensen moeten er binnenwandelen en iets zien waarvan ze zeggen: ‘Wow, dat wil ik toch wel uitproberen!’. Ze moeten het kunnen zien, voelen, aanraken. Er advies over krijgen.’’

Invloed van populaire Action en HEMA

Toch is er twijfel bij de retailexpert. Het voelt nu nog een beetje als oude wijn in nieuwe zakken voor hem. ,,Ik zie het nog niet als een spectaculaire, nieuwe draai van deze winkels. Ik vrees dat het te veel van hetzelfde blijft. Blokker is niet voor niets failliet gegaan, dat heeft een reden. Daar komt bij kijken dat de consument enorm op de centen zit. Iedereen worstelt met het budget. Dan zie je dat een Action wel een heel enorme bedreiging is. Maar zit je met je winkel in een regio waar geen Action in de buurt is en een HEMA verder weg? Dan heb je veel meer kans op succes’’, benadrukt Moers.

„Ik heb echter grote twijfels over een forse uitbreiding van Allesz. Ook gezien het feit dat de inkoop-power niet spectaculair is. Een grote keten kan veel eenvoudiger de prijzen van het aanbod drukken. Het is best lastig. Je moet in een gemeente zitten waar de huurprijzen nog niet krankzinnig hoog zijn en je familie in de zaak mee kan werken om personeelskosten laag te houden.’’

Je leest in de media dat de omzet van detailhandel groeiende is. Dat is natuurlijk flauwekul Paul Moers Retailexpert

Onder druk door inflatie en personeelskosten

Afsluitend blijft Moers er op wijzen dat de hele retailwereld onder druk staat vanwege inflatie en de eerder genoemde personeelskosten. ,,Je leest in de media dat de omzet van detailhandel groeiende is. Dat is natuurlijk flauwekul. Die omzet wordt volledig weggevaagd door de inflatie. Het laat zien hoe godvergeten moeilijk de retail het momenteel heeft. Wat de ondernemers achter Allesz doen vind ik dapper. Ik gun ze alles. Maar laat het duidelijk zijn dat het een zware uitdaging wordt.’’

Het logo van Allesz.

Trouwer aan winkeliers in het dorp

Ook Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING, denkt dat Allesz kans van slagen heeft. Maar net als Paul Moers ziet hij behoorlijke uitdagingen voor de 23 winkels met de inflatie en de hoge personeelskosten in het achterhoofd. „Aan de andere kant zie je dat de consument nog steeds terughoudend is met het uitgavenpatroon en is er de concurrentie van Blokker, bol, Action en HEMA die vaak wat meer kunnen verrassen met hun aanbod.’’



Het voordeel van de huishoudwinkels is de aanwezigheid in dorpskernen, vaak buiten de Randstad. „Ik woon zelf in de Randstad en heb alles op fietsafstand. In een kleinere dorpskern is dat veel minder het geval’’, aldus Mulder. „De mensen in provincies als Zeeland, Friesland en Limburg zijn vaak trouwer aan de winkeliers in hun dorp. Die ondernemers zijn niet zelden op sociaal vlak actief binnen de gemeenschap. Ze zijn penningmeester van de fanfare of staan in het weekend achter de bar van de plaatselijke voetbalvereniging. Daardoor betalen klanten graag iets meer in de winkel, gunt men de ondernemer zijn omzet en is de consument minder snel geneigd de producten bij een online concurrent te kopen.’’



Als je ook de sociale, gemeenschappelijke functie biedt, dan heb je een stap voor op de concurrentie Dirk Mulder Sector Banker Trade & Retail ING

Kennis en expertise KW Groep

Een ander voordeel is dat de Allesz-coöperatie onder de paraplu van de eerder aangehaalde KW Groep hangt. Daardoor is er veel kennis in huis en is er expertise, onder andere op het vlak van de overheadkosten zoals personeelszaken en overige operationele zaken.

„Als je dat slim regelt, dan kan het gaan werken. Je hoeft als aanbieder niet per se de goedkoopste te zijn. Zoals ik al zei: als je ook die sociale, gemeenschappelijke functie biedt, dan heb je een stap voor op de concurrentie. Vergeet ook niet dat sommige kosten in die kleinere gemeenten vaak lager zijn, zoals de huurprijs van het winkelpand. En het verloop van personeel is er meestal een stuk lager.’’



Mulder is overigens benieuwd hoe Allesz de zaken online aan gaat pakken. „Er is een site, maar hoe zit het met de distributie en bezorging van de producten? Gaat dat lokaal, vanuit de winkel of vanuit een centraal punt? Kijk, de vraag is of je met de online aanbieders moet gaan concurreren. Het zal vooral een ondersteunende factor naast de fysieke verkoop zijn. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaan we zien.’’