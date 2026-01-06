Van ‘gratis’ winkelpand tot een matchmaker voor startende ondernemers: zo moet deze binnenstad weer gaan bruisen

De komst van pop-upstores stimuleren, startende ondernemers begeleiden, een matchmaker aanstellen en meer mogelijkheden bieden voor horeca in de winkelstraten. Het zijn een paar ideeën die de binnenstad van Goes een impuls moeten geven. Het plan biedt mogelijk de kans voor startende ondernemers om een winkelpand te winnen.

De gemeenteraad van Goes moet binnenkort een oordeel vellen over een plan waarin staat hoe de gemeente wil omgaan met detailhandel, schrijft PZC. Daarin valt van alles te lezen. Bijvoorbeeld dat de stad geen extra supermarkten meer nodig heeft, dat er in de toekomst kritischer wordt omgegaan met woonwinkels op bedrijventerreinen (die horen op de woonboulevard) en dat er geen snelle bezorgwinkels mogen komen. Daarnaast mogen typische binnenstadswinkels, zoals Blokker en Scapino, zich in de toekomst niet langer op de woonboulevard vestigen.



Plannen voor de binnenstad

Dat laatste is met name bedoeld om de binnenstad sterk te houden. In dit kader hoort bij het plan ook een zogeheten uitvoeringsagenda. Dat is een lijstje met concrete plannen om de binnenstad een boost te geven.



Wat staat er dan zoal in dat lijstje? Er moet meer begeleiding komen voor startende ondernemers. Want bij het beginnen van een eigen winkel komt veel kijken. Voor dit project wil de gemeente de voortrekkersrol op zich nemen, maar ook ondernemersvereniging OOG moet gaan bijdragen. Bestaande ondernemers kunnen nieuwe collega’s tenslotte van goede adviezen voorzien.



Een andere actie die op stapel staat, is ‘win een winkel in Goes’, waarbij een prijsvraag wordt uitgeschreven. De drie ondernemers met het mooiste concept kunnen een jaar lang gratis in een leegstaand winkelpand terecht. De gemeente wil dit samen met OOG, Goes Marketing en vastgoedeigenaren van de grond krijgen.

Pop-upwinkels

Verder staan in het lijstje plannen voor het stimuleren van de komst van pop-upwinkels (tegen leegstand), het aanstellen van een matchmaker die (beginnende) ondernemers en pandeigenaren aan elkaar koppelt en het bieden van ruimte aan extra horeca in de binnenstad. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het toestaan van (lichte) horeca in de winkelstraten.



Een ander concreet idee dat de gemeente wil uitvoeren, is het opstellen van richtlijnen voor winterterrassen. Dit met een positieve insteek. De winterterrassen (de blokhutten) worden ‘smaakmakers die een impuls aan de horeca geven’ genoemd.



