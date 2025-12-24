Ondernemer mag jaar lang voor 1 euro winkelpand huren in duurste winkelstraat van Wassenaar

Een ondernemer krijgt de kans om een jaar lang voor het symbolische bedrag van 1 euro een winkelpand te huren. Met die actie wil Wassenaar de hardnekkige winkelleegstand aanpakken en lokaal ondernemerschap stimuleren. En dat in de duurste winkelstraat van de welvarende enclave tussen Den Haag en Leiden.

Een aantal straten in het Zuid-Hollandse dorp zijn de afgelopen tijd flink op de schop genomen. De bestrating is vernieuwd en op verschillende plekken zijn planteneilanden gemetseld. Ook het evenementenplein werd heringericht met plantenbakken en een waterelement.



„We hebben als gemeente fors geïnvesteerd in het dorpshart”, vertelt wethouder Laurens van Doeveren (economie, VVD) in het AD over de zeven miljoen euro kostende ingreep. „Dat hebben we bewust gedaan, want dit is de belangrijkste plek waar Wassenaarders elkaar tegenkomen. Als gemeente verzorgen wij de randvoorwaarden. Nu is het aan nieuwe ondernemers om het centrum te verlevendigen.”



Contract voor twee jaar

De gemeente trekt zich echter niet terug, blijkt uit de actie die Van Doeveren in de Langstraat in Wassenaar toelicht. Staand voor het leegstaande pand op nummer 61 vertelt hij dat de winkel het komende jaar voor 1 euro te huur is. De opvallende actie is bedoeld om spraakmakende middenstanders naar Wassenaar te lokken.

„Een jury maakt na het sluiten van de termijn de keuze”, vertelt Van Doeveren. „Er mag geen sprake zijn van broodroof, dus middenstanders die concurreren met andere winkels zijn niet welkom. En de winnaar dient een contract voor twee jaar te tekenen. Het tweede jaar is de reguliere huur verschuldigd. Maar we hopen uiteraard dat de winnende winkelier vele jaren blijft.”

Type winkels in Wassenaar

De gemeente betaalt de helft van de reguliere huur, de andere helft wordt geschonken door de Bayer Vastgoed Groep, de eigenaar van het winkelpand. De actie is onderdeel van een breder project om de winkelleegstand te bestrijden.



Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Centrum Management Wassenaar en consultant EB Results. Dit bedrijf adviseert na uitgebreide gesprekken met ondernemers en het winkelend publiek onder meer over het type winkels dat Wassenaar moet proberen te lokken.

Mall of the Netherlands

„Veel mensen zeggen een goede sportwinkel te missen”, zegt centrummanager Anne Rose Vincente. „Ook een boetiek voor mannenkleding wordt vaak genoemd, net als een leuke kunstgalerie. Dergelijke bedrijven worden actief benaderd. We denken ook aan bestaande winkeliers. Die krijgen desgewenst advies van EB Results over bij voorbeeld de marketing.”

Ook de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag ondersteunt het Wassenaarse project tegen de winkelleegstand. Wassenaar mag welvarend zijn, de concurrentie is stevig. Veel Wassenaarders kopen online en de Mall of the Netherlands en de binnensteden van Den Haag en Leiden zijn niet ver weg.



„Wij zijn een pilot, binnen de metropoolregio vinden ze het heel interessant omte zien hoe we dit aanpakken. Winkelleegstand is zoals bekend een probleem dat op veel verschillende plekken in de regio speelt.”

Ondernemerschap als meisjesdroom

De eerste resultaten zijn al zichtbaar. De laatste maanden openden vier nieuwe winkels de deuren. Het aantal lege winkelpanden in het Wassenaarse dorpshart is daardoor tot onder de tien gezakt. Tot de nieuwkomers behoort Coco’s Kloffie, een hippe boetiek vol betaalbare dameskleding en accessoires.

„Jammer dat ik niet heb gewacht tot die 1 euro-actie”, grapt eigenaar Marlous de Waard (34), die 1 oktober haar baan in het onderwijs verruilde voor het onzekere ondernemerschap. „Ik heb de winkel geopend die ik zelf miste in de Langstraat”, vertelt De Waard, die in het dorpshart woont. „Dit is een meisjesdroom die is uitgekomen. En de omzet is gelukkig al hoger dan ik in deze fase had verwacht.”



