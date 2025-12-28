Sharon Hilgers (My Jewellery) leverde omzet in voor groei: ‘Door technische issues liepen we miljoenen mis’

Ze opende achttien nieuwe winkels, automatiseerde het volledige magazijn en bracht collecties uit waar ze trots op is. Maar 2025 kende ook minder goede tijden voor topondernemer en eigenaar van My Jewellery, Sharon Hilgers. Deel 5 uit onze eindejaarsserie.

Sharon Hilgers is oprichter van sieraden- en kledingmerk My Jewellery en al jaren de hoogst genoteerde vrouw in de Quote-lijst ‘jonge selfmade’ miljonairs‘. Dit jaar stond ze met een geschat vermogen van 58 miljoen euro op plek 31 van de 100. En hoewel de ambitieuze ondernemer sinds de start van haar webshop in 2011 succes na succes boekt, blijft ze hongerig naar meer.



Zo blijkt ook uit haar terugblik op 2025: „Het meest bijzondere van dit jaar is dat we veel meer winkels hebben geopend dan voorheen. Er zijn dit jaar 18 boutiques bijgekomen, terwijl dat er de afgelopen jaren steeds zo’n 6 tot maximaal 8 waren”, vertelt Sharon. Ze begon het jaar met 50 vestigingen, heeft er nu bijna 70 op de teller staan en hoopt er daar 125 van te maken in 2030.

Combinatie van retail en online

De groei van het aantal fysieke winkels is een belangrijk onderdeel van haar strategie. „De combinatie van retail en online heeft ons veel gebracht. Mensen winkelen veel online vanwege het gemak. Maar zichtbaar zijn in de winkelstraten levert meer spontane transacties op en draagt bij aan de bekendheid van het merk. Dus dat is een goede mix”, aldus de ondernemer.

We zagen steeds meer orders vanuit andere landen binnenkomen, daarom openen we daar nu ook winkels Sharon Hilgers

De locaties die ze opent zijn strategisch gekozen. ,,We richten ons voornamelijk op Nederland, België en Frankrijk, maar hebben dit jaar ook winkels geopend in Duitsland. Volgend jaar komt Spanje daar nog bij.” Die buitenlandse winkels zijn een reactie op de online vraag. ,,We zagen steeds meer orders vanuit andere landen binnenkomen en kregen meer volgers op onze social kanalen.”

Samenwerking My Jewellery met private equity

Aanleiding genoeg voor Sharon om kansen te zien over de grens. En om die versneld te kunnen grijpen, is ze dit jaar in zee gegaan met een private equity. „We hebben al zoveel bereikt in Nederland - we zijn nu marktleider in sieraden - en we denken dat we dat in andere landen ook kunnen. Dat gaat het beste als je daar ook de middelen voor hebt. Daarom heb ik een deel van de aandelen verkocht”, zegt ze.



Naast geld heeft de samenwerking haar ook veel support en kennis opgeleverd. Vanuit de private equity is er bijvoorbeeld een raad van advies aangesteld en Sharon heeft een deel van de financiële middelen ingezet om versteviging te krijgen op bepaalde posities. „Zo heb ik een heel goede retail director gevonden die het mede mogelijk heeft gemaakt dat we zoveel winkels konden openen”, vertelt ze.



Sharon Hilgers van My Jewellery had een jaar van ups en downs. Eigen foto

Technische issues in magazijn

Maar zoals bij veel bedrijven gaat ook de groei bij My Jewellery regelmatig gepaard met groeipijn. „We merkten op piekmomenten, zoals met Moederdag, Black Friday en Kerstmis, dat we heel snel aan onze limiet zaten met wat we konden wegwerken. Dan moesten we de marketing terugschroeven om de operatie niet te belasten. We wisten dus dat er meer in het vat zat, maar dat vlakten we zelf af”, aldus Sharon.

Door technische issues met het nieuwe systeem in onze warehouse, konden we onze orders maandenlang niet goed verwerken Sharon Hilgers

Daarom investeerde ze dit jaar in de automatisering van het magazijn. „Deze zomer is het nieuwe systeem live gegaan, en dat ging met flinke ups en downs. Door technische issues net na de livegang konden we onze orders niet goed verwerken, en hebben we de keuze moeten maken om drie maanden lang bijna geen marketing te doen”, vertelt Sharon Hilgers over haar dieptepunt van 2025.

Ondernemer heeft nachten wakker gelegen

,,We zagen de voorraden oplopen en ondertussen werd er niets verwerkt. Daar heb ik echt wel wat nachten van wakker gelegen, en mijn vriend, die partner is, ook. Maar we konden er niets aan doen: het moest opgelost worden door IT’ers en dat duurde langer dan gehoopt”, vertelt ze. ,,Dat heeft ons veel geld gekost: we zijn hierdoor miljoenen euro’s aan omzet misgelopen.”

Inmiddels loopt alles weer op rolletjes en betaalt het nieuwe systeem zich ruimschoots terug. ,,We halen zelfs nieuwe records. Tijdens Black Friday konden we wel 45.000 lijnen direct verwerken – en dat een paar dagen achter elkaar. Daardoor konden we alle orders dezelfde dag nog verzenden. Nou, dat is ons in de afgelopen tien jaar nog nooit gelukt, dus dat is een hele stap vooruit.”

Blijven groeien in 2026

De ondernemer ziet het als een investering. „We moesten de fundering weer goed leggen om in het nieuwe jaar verder kunnen groeien. Ik hoop dat we onszelf weer kunnen overtreffen met mooie producten, campagnes en nieuwe boutiques. Geld is voor mij niet het einddoel. Natuurlijk heb ik een financieel plan, maar per dag moeten er duizenden dingen gebeuren en dáár wil ik mijn voldoening uithalen”, besluit Sharon.

