Sharon Hilgers (My Jewellery) leverde omzet in voor groei: ‘Door technische issues liepen we miljoenen mis’

Sharon Hilgers is oprichter van sieraden- en kledingmerk My Jewellery en al jaren de hoogst genoteerde vrouw in de Quote-lijst ‘jonge selfmade’ miljonairs‘. Dit jaar stond ze met een geschat vermogen van 58 miljoen euro op plek 31 van de 100. En hoewel de ambitieuze ondernemer sinds de start van haar webshop in 2011 succes na succes boekt, blijft ze hongerig naar meer.
Zo blijkt ook uit haar terugblik op 2025: „Het meest bijzondere van dit jaar is dat we veel meer winkels hebben geopend dan voorheen. Er zijn dit jaar 18 boutiques bijgekomen, terwijl dat er de afgelopen jaren steeds zo’n 6 tot maximaal 8 waren”, vertelt Sharon. Ze begon het jaar met 50 vestigingen, heeft er nu bijna 70 op de teller staan en hoopt er daar 125 van te maken in 2030.
Lees ook: Sharon Hilgers van My Jewellery had een jaar van ups en downs
Combinatie van retail en online
De groei van het aantal fysieke winkels is een belangrijk onderdeel van haar strategie. „De combinatie van retail en online heeft ons veel gebracht. Mensen winkelen veel online vanwege het gemak. Maar zichtbaar zijn in de winkelstraten levert meer spontane transacties op en draagt bij aan de bekendheid van het merk. Dus dat is een goede mix”, aldus de ondernemer.
We zagen steeds meer orders vanuit andere landen binnenkomen, daarom openen we daar nu ook winkels
Sharon Hilgers
De locaties die ze opent zijn strategisch gekozen. ,,We richten ons voornamelijk op Nederland, België en Frankrijk, maar hebben dit jaar ook winkels geopend in Duitsland. Volgend jaar komt Spanje daar nog bij.” Die buitenlandse winkels zijn een reactie op de online vraag. ,,We zagen steeds meer orders vanuit andere landen binnenkomen en kregen meer volgers op onze social kanalen.”
Samenwerking My Jewellery met private equity
Aanleiding genoeg voor Sharon om kansen te zien over de grens. En om die versneld te kunnen grijpen, is ze dit jaar in zee gegaan met een private equity. „We hebben al zoveel bereikt in Nederland - we zijn nu marktleider in sieraden - en we denken dat we dat in andere landen ook kunnen. Dat gaat het beste als je daar ook de middelen voor hebt. Daarom heb ik een deel van de aandelen verkocht”, zegt ze.
Naast geld heeft de samenwerking haar ook veel support en kennis opgeleverd. Vanuit de private equity is er bijvoorbeeld een raad van advies aangesteld en Sharon heeft een deel van de financiële middelen ingezet om versteviging te krijgen op bepaalde posities. „Zo heb ik een heel goede retail director gevonden die het mede mogelijk heeft gemaakt dat we zoveel winkels konden openen”, vertelt ze.
Lees ook: My Jewellery breidt uit naar Parijs: met deze strategie wil Sharon Hilgers Frankrijk veroveren
Technische issues in magazijn
Maar zoals bij veel bedrijven gaat ook de groei bij My Jewellery regelmatig gepaard met groeipijn. „We merkten op piekmomenten, zoals met Moederdag, Black Friday en Kerstmis, dat we heel snel aan onze limiet zaten met wat we konden wegwerken. Dan moesten we de marketing terugschroeven om de operatie niet te belasten. We wisten dus dat er meer in het vat zat, maar dat vlakten we zelf af”, aldus Sharon.
Door technische issues met het nieuwe systeem in onze warehouse, konden we onze orders maandenlang niet goed verwerken
Sharon Hilgers
Daarom investeerde ze dit jaar in de automatisering van het magazijn. „Deze zomer is het nieuwe systeem live gegaan, en dat ging met flinke ups en downs. Door technische issues net na de livegang konden we onze orders niet goed verwerken, en hebben we de keuze moeten maken om drie maanden lang bijna geen marketing te doen”, vertelt Sharon Hilgers over haar dieptepunt van 2025.
Ondernemer heeft nachten wakker gelegen
,,We zagen de voorraden oplopen en ondertussen werd er niets verwerkt. Daar heb ik echt wel wat nachten van wakker gelegen, en mijn vriend, die partner is, ook. Maar we konden er niets aan doen: het moest opgelost worden door IT’ers en dat duurde langer dan gehoopt”, vertelt ze. ,,Dat heeft ons veel geld gekost: we zijn hierdoor miljoenen euro’s aan omzet misgelopen.”
Inmiddels loopt alles weer op rolletjes en betaalt het nieuwe systeem zich ruimschoots terug. ,,We halen zelfs nieuwe records. Tijdens Black Friday konden we wel 45.000 lijnen direct verwerken – en dat een paar dagen achter elkaar. Daardoor konden we alle orders dezelfde dag nog verzenden. Nou, dat is ons in de afgelopen tien jaar nog nooit gelukt, dus dat is een hele stap vooruit.”
Lees ook: Sharon Hilgers slaat een groenere weg in met My Jewellery
Blijven groeien in 2026
De ondernemer ziet het als een investering. „We moesten de fundering weer goed leggen om in het nieuwe jaar verder kunnen groeien. Ik hoop dat we onszelf weer kunnen overtreffen met mooie producten, campagnes en nieuwe boutiques. Geld is voor mij niet het einddoel. Natuurlijk heb ik een financieel plan, maar per dag moeten er duizenden dingen gebeuren en dáár wil ik mijn voldoening uithalen”, besluit Sharon.
4 vragen aan Sharon
Wat ga je in 2026 zeker niet meer doen – en wat wel?
„Ik kan niet zeggen dat er één ding is dat ik in 2026 niet meer ga doen. Zo zwart-wit kijk ik niet naar dingen. Alles wat we doen werkt, dus dat wil ik vooral graag doorzetten: blijven bouwen aan het merk en het product met leuke mensen om me heen.”
AI of nie(t)?
„Wel! We gebruiken het bijvoorbeeld voor de klantenservice, om teksten te vertalen en voor onze grafische uitingen. Er werken veel jonge mensen bij ons, en zij omarmen AI volledig. Dat stimuleren we ook: kijk wat je ermee kan en of je je werk er efficiënter of beter mee kunt doen.”
Hoe zien de feestdagen er voor jou uit?
„Met de familie lekker eten, net zoals de rest van Nederland, denk ik. En daar heb ik heel veel zin in. De grootste drukte zit er voor mij al op, omdat we voor de productie en campagnes verder vooruit werken. In de winkels en de warehouse verloopt alles goed, dus ik kan redelijk rustig uitbollen richting het einde van het jaar.”
Welk boek moeten we lezen?
„Ik lees nu The Diary of a CEO van Steven Bartlet, waarin hij ondernemerslessen deelt uit zijn ervaringen als ondernemer en de gesprekken die hij met andere ondernemers heeft gehad in zijn podcast. Er staan heel veel quotes in die ik herken, of die me aan het denken zetten.”