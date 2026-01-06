40 procent van Blokker-panden jaar na faillissement nog steeds leeg: discounter wint terrein

Zo’n 40 procent van de oud-Blokker-panden staat een jaar na het faillissement leeg. Dat blijkt uit onderzoek van BNR . 20 procent wordt nu gebruikt door een andere huishoudwinkel. In een aanzienlijk deel vind je er discountketens.

Van de 397 voormalige Blokkerwinkels staan er nog 148 leeg. Dat blijkt uit data van adviesbureau Locatus. Volgens Jeroen Lokerse, ceo van vastgoedadviseur Colliers, is dat geen slechte score. Opvallend is wel dat 81 panden opnieuw een huishoudwinkel zijn geworden. In sommige panden zit inmiddels weer een winkel van de vernieuwde Blokkerformule, die in 2025 een doorstart maakte onder een vernieuwde formule.



Populair onder discounters

Veel lege panden zijn ingevuld door discounters. Deze buitelden vorig jaar al over elkaar heen toen bekend werd dat de Blokker-panden leeg zouden komen te staan. Wibra nam er 46 over en ook Kruidvat, Normal, Takko Fashion, Van Haren en voormalige Blokker-zusterformules zoals Intertoys trokken in verschillende locaties.



Volgens experts zijn consumenten meer op de prijs gaan letten en is koopjesjagen geen taboe meer. Veel mensen hadden sympathie met Blokker, maar niet genoeg om massaal bij de huishoudwinkel te blijven kopen. Ook wist Blokker zich niet goed aan te passen aan de nieuwe realiteit, zegt Peter ter Hark, directeur van vastgoedadviseur Retail Prospect tegen BNR.

Discounter wint terrein, maar huishoudwinkels zijn er nog

Hoewel er steeds meer discounters in de winkelstraat verschijnen, is de huishoudwinkel nog niet helemaal verdwenen. Oud-franchisenemers van Blokker zijn doorgegaan onder de naam Allesz. Roland Palmer heeft Blokker met zo'n veertig winkels een nieuw leven gegeven en ook Marskramer is nog in het straatbeeld te vinden.