Marijke Vuik verlaat KHN en volgt Jacco Vonhof op als voorzitter MKB-Nederland

Marijke Vuik is met ingang van 1 juli de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. De horeca-ondernemer en huidig voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) volgt Jacco Vonhof op, die op 22 juni na bijna acht jaar voorzitterschap afscheid neemt van de ondernemersorganisatie.

Marijke Vuik (1983) is woensdag op voordracht van het hoofdbestuur door de algemene ledenvergadering unaniem benoemd voor een termijn van vier jaar.

„Met Marijke Vuik krijgt MKB-Nederland opnieuw een gedreven en authentieke ondernemer aan het roer, die kennis en inhoud combineert met hart voor het mkb en bestuurlijke ervaring’’, zegt algemeen directeur Leendert-Jan Visser namens de benoemingscommissie.

„Marijke heeft bewezen een grote vereniging te kunnen leiden. In haar eigen onderneming heeft ze alle grote crises van de afgelopen jaren doorgemaakt en weet als geen ander wat zoiets van ondernemers vergt. Ze is breed geïnteresseerd en intrinsiek gemotiveerd om Nederland via het ondernemerschap mooier maken.’

‘Jacco Vonhof legde een stabiele basis’

Marijke Vuik noemt het een ‘enorme eer’ om MKB-Nederland te gaan leiden en heeft zin in haar nieuwe rol. „Ik wil echt iets gaan betekenen voor ondernemers in het brede mkb.''

Volgens Vuik heeft Jacco Vonhof de afgelopen jaren een stabiele basis gelegd waarop zij verder kan bouwen. „Hij heeft het mkb weer op de kaart gezet. De politiek heeft het belang van het mkb voor onze economie en welvaart goed op het netvlies, net als het ondernemerschap als oplossing voor grote vraagstukken. Het is nu tijd om dat te gaan verzilveren met concrete resultaten die het ondernemersklimaat en werkgeverschap in het mkb daadwerkelijk weer aantrekkelijker maken.’’

KHN: ‘Samenwerking Marijke Vuik blijft’

„Voor Marijke is dit een prachtige kans die haar op het lijf is geschreven. Haar betrokkenheid, toewijding en passie voor (horeca)ondernemers is zo groot, dat deze rol helemaal bij haar past. Als persoon en als voorzitter zullen wij haar erg missen. Gelukkig blijven we nog veel met haar samenwerken op de horecadossiers”, aldus Udo Delfgou, KHN-directeur, als reactie op Vuik haar vertrek.

Wie Marijke Vuik gaat opvolgen als voorzitter van KHN is nog niet duidelijk.

Wie is Marijke Vuik? De nieuwe voorzitter van MKB-Nederland groeide op in Zutphen. Ze verhuisde naar Delft voor een studie Industrieel Ontwerpen aan de TU. Nog voordat ze haar bachelor behaalde startte ze op 22-jarige leeftijd haar eerste horecazaak in Delft en later volgde er meer. Ze zet haar onderneming bij haar aantreden straks op afstand. Vuik heeft in de Delftse gemeenteraad gezeten en is sinds maart 2023 voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. In die hoedanigheid was ze al lid van het dagelijks bestuur van MKB-Nederland en lid van de SER.

