De horeca is de mooiste plek om samen te komen: waarom Marijke Vuik pleit voor flexibele WK-tijden

De horeca is misschien wel de mooiste plek om samen te komen. Waar je elkaar ontmoet, verhalen deelt en samen iets beleeft. Zeker bij grote sportmomenten komt die kracht echt tot leven. Samen voetbal kijken in de kroeg is anders dan thuis op de bank. Je voelt de spanning, je juicht met mensen die je niet kent en je beleeft het spel intenser. Dat is precies wat horeca zo bijzonder maakt: het brengt mensen samen.



Horeca is samen beleven

Voor duizenden cafés is het WK zo’n moment. Natuurlijk helpt het ook in de omzet, maar daar gaat het niet alleen om. Ondernemers willen vooral een mooie avond neerzetten voor hun gasten. Een avond die klopt, die je samen beleeft en die je bijblijft.



Juist daarom voelt dit WK anders. Door het tijdsverschil vallen belangrijke wedstrijden midden in de nacht. En precies op de momenten dat het spannend wordt, lopen we tegen sluitingstijden aan. Dat is zonde. Niet alleen voor ondernemers, maar vooral voor die gezamenlijke beleving.

Soms houden we te erg vast aan regels

Regels zijn belangrijk, maar soms houden we er wel erg strak aan vast. Terwijl dit zo duidelijk een uitzonderlijke situatie is. Eens in de vier jaar, en nu toevallig op tijden die niet passen binnen de standaard.



Steeds meer gemeenten laten gelukkig zien dat het ook anders kan. Met wat flexibiliteit en vertrouwen krijgen ondernemers de ruimte om er iets moois van te maken, zonder dat de balans verdwijnt. Want de horeca weet hoe je dit soort avonden goed en verantwoord organiseert.



Laten we daar dit WK op inzetten. Niet door regels los te laten, maar door ze even mee te laten bewegen met het moment. Zodat we straks samen in de kroeg kunnen juichen en dat moment gewoon even mogen vasthouden.