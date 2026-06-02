Geen angst voor AI, de fun en de connectie terug in het toerisme en met de juiste energie de visionair van de reiswereld zijn en blijven. BusinessWise met Nathan Blecharczyk, cso en mede-oprichter van Airbnb, in gesprek over de kansen en uitdagingen in een roerige wereld.

Airbnb-topman is wars van hiërarchie: ‘Iedereen noemt mij hier ‘Nate’, dat is ook hoe het hoort’

Pendelbussen, taxi’s en Ubers rijden af en aan voor de ingang van het hoofdkantoor van Airbnb, gelegen in het hippe SoMa-district in San Francisco. Het bijna 20 jarige bedrijf is gevestigd in een oud industrieel pand, gebouwd in 1917. Na een strenge controle van de meegenomen tassen verzamelen tientallen journalisten, van Brazilianen tot Italianen en van Chinezen tot Britten, zich in het atrium van de ‘HQ’, voor Amerikaanse begrippen niet ver van het centrum van de Californische stad.

De aanleiding van het samenkomen? De zomerpresentatie van Airbnb. In de periode dat het WK Voetbal onder meer in de Verenigde Staten wordt gespeeld, lanceert het platform waarop particulieren en verhuurders hun eigen accommodaties aan reizigers verhuren, talloze AI-tools, nieuwe activiteiten en servicecategorieën aan de app toe.

Amerikaanse bravoure

In het hart van het hoofdkwartier presenteert Brian Chesky, de mede-oprichter van Airbnb in strak Springsteen-shirt, voor eigen en uitgenodigd publiek een wervelende show waar een gemiddelde TED Talk niet voor onder doet. Met Amerikaanse bravoure en een snufje publieksparticipatie (inclusief enthousiaste medewerkers rondom de arena met journalisten en andere gasten) legt Chesky perfect uit wat de reislustige consument deze zomer en later dit jaar mag verwachten.

Over de verdere inzet van AI-tools en de verbreding van het Airbnb-aanbod later meer. Na de presentatie worden de aanwezige gasten naar de eerste verdieping geleid. De plek waar een lunch wacht en de plek waar - in een kantoorruimte vermomd als idyllisch berghuisje - we een-op-een spreken met Nathan ‘Nate’ Blecharczyk (Boston, 1983), eveneens oprichter en chief strategy officer (cso) van het bedrijf dat onder meer vanwege de nabijheid van Silicon Valley vaak in een adem wordt genoemd met Google, Meta, Salesforce en Oracle.

Hoe kamergenoten Airbnb startten

De boomlange Blecharczyk is een gastvrije, voorkomende man. Na het schieten van enkele foto’s nemen we plaats aan een tafel in de hoek van de kamer. Het strakke tijdschema en de vele pers in het pand lijken geen invloed te hebben op het gemoed van de begin-veertiger. ,,Kom maar op met die vragen’’, zegt de Amerikaan met een brede glimlach op zijn mond.

Eerst een korte geschiedenis: Airbnb ontstond in 2007 toen kamergenoten Chesky en Joe Gebbia de huur van hun appartement niet konden betalen. Omdat de hotels in de stad volgeboekt waren vanwege een grote conferentie, besloten ze een creatieve oplossing te bedenken: ze kochten drie opblaasbare matrassen en verhuurden slaapplekken inclusief ontbijt op hun vloer. De naam van het concept: AirBed & Breakfast. Samen met Blecharczyk bouwden ze dit idee uit tot een website. Na een moeizame start brak het platform door en veranderde het de wereldwijde reisindustrie definitief.

Nathan Blecharczyk in gesprek met de auteur van dit artikel. Eigen foto

In hoeverre zijn jullie gedrieën nog de drie musketiers, de young guns, van die beginjaren?

,,Onze leeftijd is veranderd. Onze motivaties zijn dat niet. Hetzelfde geldt voor wat ons boeit. Dat is niet anders dan in de begintijd. Als softwareontwikkelaar (Blecharczyk studeerde Informatica aan de prestigieuze Harvard University, waar hij zijn bachelor behaalde, red.) werd ik erg aangetrokken tot het idee dat we online technologie kunnen combineren met de offline wereld, het reizen om precies te zijn. Reizen is een ontzettend belangrijke en plezierige belevenis. Dat was het vroeger en dat is het nu nog steeds. Het draait bij reizen om mensen die een betekenisvolle connectie met elkaar maken, dat zag je wel tijdens de presentatie van Brian vandaag.’’

,,Maar 18 jaar is een lange tijd. Het komt niet vaak voor dat oprichters na die tijd nog steeds samen een bedrijf runnen. Zeker Brian en ik. Volgens hem zijn we nog steeds samen omdat de weg voor ons nog steeds langer is dan de weg die achter ons ligt. Zeker wanneer je kijkt naar de visie die we met Airbnb hebben, de visie van wat reizen voor iemand kan betekenen. We zijn nooit gegaan voor het veroveren van een bestaand deel van de markt. We willen niet groeien om het groeien. Het gaat erom wat wij voor ogen hebben met de reiswereld.’’

En dat is nog heel veel…

,,Er kan nog zo veel. Daar zijn we nog lang niet mee klaar. We blijven bouwen aan de toekomst van het reizen en dat doen we met een fantastisch team van getalenteerde mensen. Het gaat om die connectie, want connectie is in de wereld van vandaag belangrijker dan ooit. AI en andere technologie zijn vaak de oorzaak van disconnectie. Voor Brian en mij doet het er nog steeds toe. Want een transformatie doorvoeren, iets nieuws doen, dat is onnatuurlijk. Het vergt een grote impuls. Wij hebben het morele gezag om iets nieuws te proberen, om risico's te nemen.’’

Achter zo’n visie moet een goed, hecht team staan. Zie jij Airbnb als een grote familie?

,,Vrijdagavond had ik nog een etentje met oud-medewerkers. Ze komen minstens een keer per jaar samen en nodigen mij dan uit. Het was mooi, het voelde alsof die mensen gisteren nog voor dit bedrijf werkten. Dat komt doordat we nauw samenwerken. In de 18 jaar van ons bestaan heb ik verschillende generaties medewerkers meegemaakt. En steeds weer vormen die generaties enorm hechte banden met elkaar.’’

Is er een typisch Airbnb-DNA op de werkvloer?

,,De werkcultuur is altijd zeer belangrijk voor ons geweest. Ik vraag mensen na hun eerste werkdag altijd: ‘Wat viel jou het meeste op?’. De meeste van hen beginnen steeds weer over de energie, de goede energie. Tijdens sollicitatiegesprekken maken we mensen duidelijk dat ze deels een missionaris voor ons moeten zijn. En juist niet een verkoper. Ze moeten van reizen houden en weten: reizen draait om ontdekken en betekenis vinden. Ik wil dat je als medewerker elke dag wakker wordt met een gevoel van opwinding. De opwinding om op een creatieve manier aan onze visie te werken.’’

„Weet je, de mensen die voor ons werken moeten de nieuwe technologie omarmen, een mindset voor groei en een optimistische inborst hebben. Ik weet dat we in een bijzondere tijd leven. Veel mensen zijn somber over de toekomst. Daarom is het volgens mij belangrijk dat wij hier met ons team aan ónze visie van de toekomst bouwen. En dat is een behoorlijk zonnige toekomst.’’

Hoe vaak vinden we jou op het hoofdkantoor?

,,Voor de pandemie reisde ik elke maand naar andere landen. Dat is nu wel wat veranderd. Je moet ook rekening houden met de ecologische voetafdruk. Ik denk dat ik nu ongeveer één keer per kwartaal in het buitenland te vinden ben. Vergeet niet dat we overal de juiste mensen hebben, we hebben meerdere kantoren wereldwijd. Ik hoef daarom minder vaak te reizen.’’

Je stapt dus vaker hier in San Francisco het kantoor binnen. Hoe spreken de medewerkers je aan, is het ‘mister Blecharczyk’?

„Iedereen noemt mij hier ‘Nate’, dat is ook hoe het hoort’’, lacht de cso die zeker niet de baas ergens in een kantoor op de bovenste verdieping is. „Je zou het de mensen die hier rondlopen zelf moeten vragen, maar dat is zeker niet de vibe die we hier hebben. We komen hier op kantoor om te communiceren met het team. Het draait hier volledig om interactie op de werkvloer. Wil je met Brian of mij praten, dan zijn we goed bereikbaar, voor iedereen. Logisch, ik wil altijd goed geïnformeerd blijven over wat er binnen dit bedrijf gebeurt. Anders kan ik net zo goed vanuit huis werken.’’

Terug naar de wereld buiten kantoor. Wat zijn de grootste uitdagingen op de markt?

„Veel mensen hebben zoals eerder gezegd zorgen over de invloed van AI op hun leven. De invloed op hun werk, de maatschappij en op hun menselijke relaties. Wij gebruiken AI juist om mensen samen te brengen in de echte wereld. Er zijn zoveel interessante, mooie dingen mogelijk dankzij de inzet van deze technologie. Het helpt je bij het vinden van de beste plek om te verblijven tijdens het reizen, bij het vinden van de beste koffiezaak of restaurant om de hoek.’’

„De data die wij verzamelen, van jou en van reizende vrienden en familie, brengt meer inspiratie. Want er is zoveel meer dan de Eiffeltoren in Parijs of de Golden Gate Bridge in San Francisco. Het voorkomt ook overtoerisme, toeristen zien eens iets anders en komen vaker met lokale bewoners in contact. Laten we niet vergeten, de reisindustrie is een zeer belangrijke economie. Wereldwijd. Maar het kan en moet anders. Daar helpt technologie enorm bij, daar ben ik van overtuigd.’’

