Naomi en Lois begonnen met een reisblog vol tips, nu verkopen ze op maat gemaakte vakanties via hun platform Travander

Geen fysiek reisbureau, geen standaardpakketten, maar maatwerk aan je eigen keukentafel. Naomi van Hagen (32) en Lois Weeterings (31) begonnen hun imperium met het delen van blogs over hun reisavonturen, maar verdienen inmiddels ook geld met het organiseren ervan. „We stellen alleen reizen samen die we zelf ook zouden willen maken.”

Toen Lois en Naomi in 2016 begonnen met Travander, was dat vooral een uit de hand gelopen hobby. ,,We zijn allebei ontzettende reisfanaten”, vertelt Naomi, die nog precies weet welke vraag ze stelde tijdens de eerste kennismaking met Lois: wat is jouw volgende bestemming? ,,We studeerden allebei toerisme aan de Hogeschool Tio in Rotterdam en reisden in elk vrij moment de hele wereld over”, voegt Lois toe. ,,Iedereen wilde daar altijd van alles over weten, dus op een gegeven moment dachten wij: laten we gaan bloggen over waar we allemaal naartoe gaan.”

Ze waren amper afgestudeerd toen ze als ondernemers aan de slag gingen met het reisplatform Travander, een eclectische mix van hun eigen reiservaringen, handvatten voor het plannen van een reis, avontuurlijke reisroutes en unieke accommodaties in binnen- en buitenland. „Dat ging al snel heel goed, met meer dan 20.000 trouwe volgers”, vertelt Naomi, die net als Lois naast het runnen van Travander nog een fulltimebaan had. „Ik ben bij een internationaal distributiebedrijf gaan werken, Lois heeft een achtergrond in de zakelijke reiswereld.”

De laatste jaren kregen Naomi en Lois vanuit hun achterban steeds vaker de vraag of ze ook konden helpen bij het organiseren van een reis.

Waar hun hart ligt

Uiteindelijk kwamen beide globetrotters na een omweg van een paar jaar weer terug bij het vak waar hun hart ligt: toerisme en marketing. „Onze belangrijkste missie is altijd geweest om onze lezers de beste reistips en -adviezen te geven, zodat ze inspiratie en zin zouden krijgen om er zelf op uit te trekken”, aldus Lois. „Maar de laatste jaren kregen we vanuit onze achterban steeds vaker de vraag of we ook persoonlijke hulp konden bieden bij het organiseren van een reis: hé, ik zie dat je in Sri Lanka bent geweest, kun je me helpen aan een mooie route?”

Daarom zijn Lois en Naomi twee jaar geleden naast hun business als bloggers gestart als reisadviseur. „Tijdens onze opleiding hebben we de vakken touroperating en ticketing gehad”, vertelt Lois. „Los daarvan heb ik in het verleden ook veel zakelijke reizen georganiseerd, dus in de basis hadden we alle kennis al in huis.” Naomi: „We zijn aangesloten bij Personal Touch Travel, waar je na je aanmelding allerlei trainingen doorgaat. Dat zorgde ervoor dat we op het moment dat we echt van start gingen helemaal bijgespijkerd waren.”

Lees ook: Gen Z zorgt voor comeback reisbureau, opent nieuwe deuren voor ondernemers: ‘Rol van reisagent verschuift’

Toegevoegde waarde

Wat Lois en Naomi onderscheidt van de vele andere reisagenten die de laatste jaren zijn opgepopt, is dat zij mensen helpen vanuit hun persoonlijke ervaring. ,,We delen in onze reisblogs en op Instagram puur over de reizen die we zelf maken”, vertelt Lois. ,,Naomi gaat bijvoorbeeld elk jaar naar Brazilië. We merken dat mensen daardoor heel erg getriggerd worden om ook een reis naar Brazilië te boeken. Vaak beginnen ze zelf wel met het samenstellen van hun trip, maar op een gegeven moment lopen ze vast door de grote hoeveelheid informatie.”

Er zijn naast Travander legio andere reisblogs en reisinspiratiesites, maar volgens Lois en Naomi hebben mensen geen zin om alles uit te pluizen. ,,Vaak zijn dat jonge professionals die het al hartstikke druk hebben met hun werk en sociale leven”, aldus Lois. ,,Zij hebben helemaal geen ruimte om enorm veel tijd te investeren in het samenstellen van een reis. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met het regelen van een rondreis door Zuid-Afrika voor precies zo’n stelletje. Als reisagenten zijn wij voor hen van toegevoegde waarde omdat wij alles uit handen nemen.”

Klanten voelen zich gehoord

Geen aanvraag die bij Lois en Naomi binnenkomt is hetzelfde en elke reis vraagt om maatwerk. Lois: ,,We gaan echt met mensen zitten, of dat nou bij hen thuis aan de eettafel is of via een videogesprek, om alles door te nemen. Wat vinden jullie belangrijk, wat hebben jullie eerder gedaan, waar werden jullie blij van?” Soms helpt het om terug te kijken naar eerdere vakanties. Naomi: ,,We vragen dan bijvoorbeeld: stuur eens een accommodatie door die jullie echt leuk vonden. Dan zien wij heel snel wat iemand zoekt en kunnen we daar verder op bouwen.”

Die persoonlijke aanpak kost tijd, maar zorgt er volgens hen ook voor dat klanten zich gehoord voelen en sneller vertrouwen hebben in het voorstel dat ze krijgen. ,,We werken met vaste tarieven voor onze dienstverlening, daar zijn we heel transparant over”, zegt Naomi. ,,Voor intercontinentale vluchten rekenen we 100 euro per ticket en binnen Europa 75 euro per ticket. Daarnaast hanteren we bij iedere boeking bemiddelingskosten, wat we als aparte kostenpost op de factuur vermelden. Onze klanten zien onderaan de streep meteen wat voor fee wij rekenen.”

Op naar de vijftig boekingen

Het eerste jaar trapten Naomi en Lois af met vijftien boekingen. ,,Sindsdien zien we een stijgende lijn”, vertelt Lois, die denkt dat ze dit jaar richting de vijftig boekingen gaan. ,,Dat klinkt misschien als weinig, maar we zijn niet alleen maar reisadviseur”, legt ze uit. ,,We zijn ooit als hobby met Travander begonnen, maar het is inmiddels een volwaardig bedrijf. De afgelopen jaren hebben we marketingcampagnes gedaan voor verkeersbureaus wereldwijd, van Luxemburg en Duitsland tot Brazilië en Peru, evenals voor diverse reismerken en touroperators.”

Daarnaast werken Lois en Naomi al jaren op basis van affiliate marketing. „Dat was ook ons verdienmodel voordat we begonnen met het organiseren van reizen. Ons werk als reisagent is dus echt een waardevolle uitbreiding op wat we al deden”, aldus Naomi, die denkt dat klanten niet snel naar hen toe zullen komen voor een all-inclusive naar Turkije. „Wij zitten meer op de boetiekhotels, culinaire ervaringen, spa & wellness. De prijzen van onze dossiers liggen meestal boven de 10.000 euro, afhankelijk van bestemming, reisgezelschap en periode.”

Geopolitieke spanningen

Klinkt als een uitstekende manier om je geld te verdienen. ,,Maar het is soms ook stressvol”, zegt Naomi. ,,In de reisbranche weet je nooit wat de wereld in petto heeft, zeker niet met al die geopolitieke spanningen van de laatste tijd. Veel mensen vliegen via het Midden-Oosten naar Zuid-Afrika, wat bij ons een populaire bestemming is. Sowieso raakt niemand z’n geld kwijt als een vlucht niet doorgaat, want wij vallen onder de garantie van de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Maar wij zijn de eerste contactpersoon en lossen het liever op een andere manier op.”

Daarnaast is er de dynamiek van samen ondernemen. „We waren al vriendinnen voordat we gingen samenwerken en dat vraagt soms om duidelijke grenzen”, lacht Lois. „Je wilt niet dat je het alleen nog maar over je werk hebt als je samen bent”, vult Naomi aan. Maar het is wel verleidelijk, zeker omdat reizen nog steeds hun grootste passie is. Naomi: „Het mooiste van ons vak is dat we niet alleen andere mensen inspireren en adviseren over reizen, maar ook zelf vaak het vliegtuig in mogen stappen naar mooie bestemmingen. Daar worden we allebei nog steeds heel blij van.”