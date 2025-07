Groot deel Blokker-franchisers gaat door onder andere naam: ‘Dat iedereen meedoet is utopie’

Lees verder onder de advertentie

Een woordvoerder bevestigde dinsdag na berichtgeving van RTL Z dat twaalf zelfstandige ondernemers meedoen met de doorstart van Blokker. De andere 24 haakten af. Dinsdag was de laatste dag waarop zij konden aangeven of ze de naam Blokker wilden houden.

Een woordvoerder van Blokker legt aan de NOS uit tevreden te zijn: „Je begint op nul franchisenemers en dan moet je kijken wie er zich aansluiten. Dat iedereen dat zou doen, is een utopie. Die beslissing is voor elke ondernemer. Twaalf vinden wij een goed aantal. Dat de rest niet mee wil, is jammer.”

Lees ook: Nieuwe baas Blokker is doortastend en betrokken: ‘Als iemand Blokker kan redden, dan Palmer’

Lees verder onder de advertentie

Nieuwe Blokker heeft 36 eigen vestigingen, 48 in totaal

Het nieuwe Blokker van ondernemer Roland Palmer heeft 36 eigen vestigingen, waar 12 franchisewinkels bij aansluiten. Daarmee komt het totaal op 48 winkels. Na het faillissement eind vorig jaar bleven 45 vestigingen van franchisenemers nog open. Blokker noemde het vorige week geen verrassing dat sommige zelfstandige filiaalhouders zich niet aansluiten bij het doorgestarte winkelbedrijf.

Roland Palmer: „Wij zijn blij dat deze groep ervaren ondernemers ervoor kiest om zich aan te sluiten bij Blokker. Dit is een belangrijke bevestiging van het vertrouwen in onze koers. Het is pas een maand geleden dat we onze eerste winkels weer openden en we zijn deze groep ondernemers zeer dankbaar voor hun steun en voor hun vertrouwen. Samen zijn wij sterker en wij kijken uit naar een goede samenwerking. Samen bouwen we Blokker weer op.”

De ondernemers die afscheid nemen van Blokker moeten direct de naam van de gevel verwijderen en doorgaan onder een eigen naam. Sommige winkels hebben zich in de tussentijd gevoegd bij een andere keten, zoals Marskramer.

Lees verder onder de advertentie

Franchisenemer: Blokker New is frisse start

Esther Heinen, franchisenemer van de Blokker in Bunschoten-Spakenburg en bestuurslid van de Vereniging voor Blokker Franchisenemers, legde aan De Ondernemer eerder uit waarom zij wél voor Blokker New kiest:

„Ik zie het als een frisse start. Er is hard gewerkt en er hangt een goede energie. Er zijn korte lijntjes en er is totaal geen hiërarchie. Ik heb meerdere malen met Roland Palmer gesproken, hij is hier ook een paar keer hier geweest om afspraken te maken. Ik houd daarvan. Ik app meestal met de financiële man, en het nummer van Palmer heb ik gewoon in mijn telefoon staan.”

Lees ook: Blokker-franchisenemers overwegen eigen winkelformule: geen vertrouwen in nieuwe eigenaar

Lees verder onder de advertentie

Experts sceptisch over plannen: ‘Minimaal 60 winkels nodig’

Tegen De Ondernemer waren retail-experts sceptisch over de kans van slagen van het nieuwe Blokker. Zo noemde Paul Moers het aansluiten bij Blokker New ‘volkomen zinloos’. Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING, gaf aan dat Blokker zo snel mogelijk zou moeten gaan opschalen. „Er is best een kans voor Blokker, maar met 25 winkels gaan ze het niet redden. Je hebt er als startbasis minimaal 60 tot 80 nodig.”