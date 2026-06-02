Zo zet Airbnb met nieuwe services en uitgekiende marketing verder in op AI én op menselijk contact

AI-vernuft, uitdagingen in de reiswereld en het WK Voetbal dat in de startblokken staat: Airbnb verbindt het op slimme wijze aaneen en presenteerde de innovaties en plannen tijdens een lancering op het hoofdkantoor in San Francisco. „Laten we niet vergeten, de reisindustrie is een zeer belangrijke economie. Wereldwijd. Maar het kan en moet anders.’’

Airbnb-ceo Brian Chesky presenteert de plannen en de noviteiten van het reisplatform op het hoofdkantoor in hartje San Francisco. Foto: Getty Images/Alex Bender

Lees verder onder de advertentie

Hij werkt al ruim tien jaar voor Airbnb. De uiterst vriendelijke werknemer, een Amerikaan met Koreaanse roots, leidt ons - een groepje van zo’n acht journalisten - niet zonder trots door het hoofdkantoor van het techbedrijf aan 888 Brannan Street in San Francisco. ,,Toen ik hier kwam werken bedacht ik me plots: ‘ik heb vroeger hier mijn prom night gehad’. Het zag er totaal anders uit dan nu, maar de ziel van het oude industriële opslaghuis is er nog steeds, zoals je merkt.’’

Bijna perfect nagebootste kamer

We gaan een verdieping hoger en staan midden in een drukte van belang. Ondanks dat Airbnb nog geen uur eerder bij monde van mede-oprichter en CEO Brian Chesky de nieuwe tools en services van de app die deze zomer live gaan, heeft gepresenteerd, is het weer business as usual in het uit 1917 stammende pand.

“ Weet je wat het mooie is? Werknemers hebben dit bedacht. Het was hun idee ” Gids in Airbnb HQ

We lopen een gang in met aan weerszijden vergaderruimtes. ,,Zien jullie dat? Al deze ruimtes zijn bijna precies zo ingericht als kamers van huizen en appartementen die via Airbnb worden verhuurd.’’ Het klopt, we passeren een bijna perfect nagebootste kamer in Indiase, Chinese of Italiaanse stijl. Een gang verder is een ruimte aangekleed als een wel zeer realistisch uitziend Aziatisch noedelrestaurant, inclusief neonverlichting en een keukentje. ,,Weet je wat het mooie is? Werknemers hebben dit bedacht. Het was hun idee.’’

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Airbnb-topman is wars van hiërarchie: ‘Iedereen noemt mij hier ‘Nate’, dat is ook hoe het hoort’

Airbnb gestart wegens tekort aan betaalbare hotelkamers

Onze sympathieke gids zou bijna kunnen zeggen dat dit bedrijf dat de laatste technologie en alles rondom AI zo in het DNA heeft zitten, ook nog steeds een zeer menselijke, sociale kant heeft. Mensenhanden en -hersenen zijn en blijven de grootste motor achter het succes van het bedrijf dat in 2008 startte vanwege een tekort aan betaalbare hotelkamers. Ook de presentatie onder bezielende leiding van Brian Chesky en het gesprek met CSO Nathan Blecharczyk bieden de voor niet ingevoerde ogen en oren een prettige balans tussen die prettige, diverse werkvloer waar de mens centraal staat en de state of the art inzet van AI waar de techniek floreert.

Brian Chesky tijdens zijn keynote. Foto: Getty Images/Alex Bender

Lees verder onder de advertentie

Toch, voor dat laatste zijn we hier. De onthulling van de talloze tools en diensten die Airbnb rond het WK Voetbal (het bedrijf is ook sponsor van het sporttoernooi) lanceert in de app en op de desktop. Bevlogen en als een ware showman presenteert Chesky de nieuwe mogelijkheden die het deelplatform zowel in de breedte als qua aantal huurders en verhuurders verder moet laten groeien. Vorig jaar is Airbnb al uitgebreid, met meer woningen, maar ook met de zogenaamde ‘Experiences’ en ‘Services’.

Boodschappen staan klaar en locals worden gids

De reislustige consument kan nu een accommodatie boeken, de stad ontdekken met een local en een privékok een diner laten bereiden. Volgens het platform hebben miljoenen mensen over de hele wereld dat al gedaan. Deze zomer voegt het bedrijf nieuwe servicecategorieën toe. Verder verwelkomt Airbnb boetiekhotels en onafhankelijke hotels. Klap op de vuurpijl: het deelplatform voegt AI-tools toe aan de app waarmee de gebruiker makkelijker de perfecte accommodatie kan vinden, de reis kan plannen en hulp krijgt, zo belooft Airbnb.

Dankzij een van de nieuwe diensten staan de boodschappen klaar als de huurder aankomt in zijn of haar accommodatie. In bepaalde - voorlopig alleen nog Amerikaanse - steden kunnen hosts de bestelling in ontvangst nemen en zorgen dat alles vooraf netjes weggeborgen is in de keuken.

Ook kan de huurder privévervoer van en naar de accommodatie regelen. De chauffeur volgt de vlucht en staat bij aankomst buiten voor de gast klaar. Deze dienst geldt voor ruim 160 steden over de hele wereld.

Bagageopslag is ook mogelijk. De gast laat de bagage achter voor aankomst of na vertrek. Dat kan op 15.000 locaties in 175 steden.

Vanaf deze zomer kan de Airbnb-gast rechtstreeks in de app naar auto’s zoeken. Hij of zij ziet welke voertuigen in de buurt van de accommodatie beschikbaar zijn. Airbnb stelt de juiste auto voor het reisgezelschap voor.

Lees verder onder de advertentie

Boodschappen die klaar staan in je Airbnb-huisje of appartement? Het kan al in de VS. Beeld: Airbnb

Hoe wordt AI verder ingezet?

AI wordt ingezet om de app zo persoonlijk en servicegericht mogelijk te krijgen. Zo maakt een tool gebruik van relevante punten uit recensies. Het zoekt in de ruim miljard recensies van gasten en hosts op Airbnb. De AI-modellen vatten de recensies voor elke advertentie samen. Daarin benadrukt de technologie wat voor de gebruiker het belangrijkst is, zoals locatie, voorzieningen, gezinsvriendelijkheid.

“ Een nieuwe vergelijkingsmogelijkheid geeft een AI-samenvatting voor elke woning, met context over de locatie, de beste voorzieningen en meer ”

Ook kan men vergelijken met AI. De gebruiker voegt woningen toe aan de favorieten, AI helpt de juiste voor de reis te kiezen. Een nieuwe vergelijkingsmogelijkheid geeft een AI-samenvatting voor elke woning, met context over de locatie, de beste voorzieningen en meer. De functie is later dit jaar beschikbaar. Verder kan de toerist of zakelijk reiziger aan de slag met een gedeeld reisschema: Airbnb zegt het eenvoudig te maken om samen met een groep een reis te plannen.

Lees verder onder de advertentie

Achter het tabblad ‘Reizen’ staan de boekingen mét restaurants en activiteiten, plus de reistijden vanaf de accommodatie. De gebruiker kan de plekken kiezen die hij of zij wil bezoeken of voegt ze meteen toe aan het gedeelde reisschema, zodat iedereen weet wat de plannen zijn. Ook is er de wereldwijd beschikbare AI-support: heeft iemand tussentijds hulp nodig? De AI-assistent is beschikbaar in 11 talen, is op de hoogte van de reis en heeft interactieve kaarten. Later dit jaar breidt de AI-assistent uit met een spraakfunctie.

“ Er zijn zoveel interessante, mooie dingen mogelijk dankzij de inzet van deze technologie ” Nathan Blecharczyk CSO Airbnb

Reisindustrie zeer belangrijke economie

Gaat elke gebruiker mee in deze AI-revolutie in de Airbnb-app? Volgens Nathan Blecharczyk wel, zo vertelt hij aan De Ondernemer. „Wij gebruiken AI om mensen samen te brengen in de echte wereld. Er zijn zoveel interessante, mooie dingen mogelijk dankzij de inzet van deze technologie. Het helpt je bij het vinden van de beste plek om te verblijven tijdens het reizen, bij het vinden van de beste koffiezaak of restaurant om de hoek.’’

,,De data die wij verzamelen, van jou en van reizende vrienden en familie, brengt meer inspiratie. Want er is zoveel meer dan de Eiffeltoren in Parijs of de Golden Gate Bridge in San Francisco. Het voorkomt ook overtoerisme, toeristen zien eens iets anders en komen vaker met lokale bewoners in contact. Laten we niet vergeten, de reisindustrie is een zeer belangrijke economie. Wereldwijd. Maar het kan en moet anders. Daar helpt technologie enorm bij, daar ben ik van overtuigd.’’

Lees verder onder de advertentie

De toerist of zakelijk reiziger kan in de Airbnb-app aan de slag met een gedeeld reisschema. Beeld: Airbnb

Ontvang elke week het beste van BusinessWise in je mailbox. Schrijf je hier nu gratis in: