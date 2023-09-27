Nederlands ECB-directielid Elderson: rente mogelijk verder omhoog

Maar volgens Elderson kan niet worden gezegd dat er een definitief einde is aan de renteverhogingen. Hij stelt dat rentebesluiten afhangen van de economische cijfers en dat er nog veel onzekerheden zijn. Elderson wijst op het risico van een stijgende inflatie door de hogere prijzen voor energie en levensmiddelen, terwijl klimaatverandering op langere termijn een factor bij de inflatie kan spelen.
Er wordt dan ook met spanning uitgekeken op de financiële markten naar nieuwe cijfers over de inflatie in het eurogebied die vrijdag worden gepubliceerd. Volgens een consensus van economen zou de inflatie in de eurozone in september moeten uitkomen op 4,5 procent, tegen 5,2 procent in augustus.