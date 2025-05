Lees verder onder de advertentie

TenneT roept daarom op om haast te maken met onderzoek naar de beste manieren om op momenten van tekorten toch iets achter de hand te hebben. Ook pleit TenneT voor meer onderzoek naar manieren om energieopslag in bijvoorbeeld batterijen te stimuleren.

Uren zonder voldoende stroom na 2030

De leveringszekerheid is goed als er jaarlijks hoogstens vier uur niet voldoende stroom is voor de vraag. Na 2030 verwacht TenneT dat deze norm ver wordt overschreden. Met 12,6 uur aan tekorten in 2033 en 9,2 uur aan tekorten in 2035 die voornamelijk in de wintermaanden opspelen. Het risico is bovendien groter dat in 2030 al te vaak een tekort ontstaat. Dat komt doordat een aantal relatief oude gascentrales dan mogelijk niet meer rendabel genoeg is en moet sluiten.

Operationeel topman Maarten Abbenhuis roept op tot haast met een onderzoek naar “capaciteitsmechanismen”. Dat zijn maatregelen waarbij partijen niet alleen betaald krijgen als ze daadwerkelijk elektriciteit leveren, maar ook voor het beschikbaar houden van capaciteit om stroom te leveren in geval van tekorten.

Ik vind dat we dat moeten doen zonder haast te ervaren. Laten we het nu oppakken Maarten Abbenhuis

Het gaat Abbenhuis om complex onderzoek, want prikkels om bijvoorbeeld oude centrales in stand te houden moeten niet ten koste gaan van investeringen in vernieuwing. „Onderzoek naar de breedste maatregelen kost vijf jaar. Ik vind dat we dat moeten doen zonder haast te ervaren. Laten we het nu oppakken.”

Opslag van elektriciteit

Over de mogelijkheden van opslag van elektriciteit is TenneT hoopvol. Nieuwe contracten waarbij klanten beloven flexibel te zijn in hun gebruik van het stroomnet in ruil voor korting, zorgen er volgens Abbenhuis voor dat ondernemers sneller neigen naar investeringen in batterijen. Ook zijn de technologische mogelijkheden voor stroomopslag verbeterd en wordt al veelgebruikte batterijtechnologie goedkoper.

Wel zou de ontwikkeling van mogelijkheden voor energieopslag over meerdere dagen het effectiefst zijn om tekorten aan te pakken. Dat staat nog wel in de kinderschoenen. TenneT waarschuwt dat die oplossingen lastige maatschappelijke vraagstukken kunnen opwerpen, onder andere omdat ze vermoedelijk veel ruimte kosten en plaatselijk op weerstand kunnen stuiten.

