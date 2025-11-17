Opmerkelijk: terwijl één op de vijf kledingwinkels in de afgelopen acht jaar uit het straatbeeld is verdwenen, is de bruidsmodewinkel sinds dit jaar bezig met een opmars.

Bruidswinkel bezig aan opmars in winkelstraat: ‘Bevolkingsgroei kan het aantal verder stuwen’

Daarmee heeft de bruidszaak, anders dan andere kledingwinkels, de coronadip achter zich gelaten. Dat blijkt uit data die BNR heeft opgevraagd bij onderzoeksbureau Locatus.

Het aantal fysieke kledingwinkels is vanwege de coronacrisis en de opkomst van online winkelen sinds 2017 met 22 procent gedaald naar 13.000 winkels. Dit in tegenstelling tot de bruidswinkels: het aantal zaken zit na de coronadip inmiddels weer bijna op het niveau van 2017.

Mensen willen nog altijd de bruidsjurk passen en ervan verzekerd zijn dat die perfect zit Gertjan Slob Locatus

‘Aantal bruidswinkels zal verder toenemen’

„Mensen willen nog altijd de bruidsjurk passen en ervan verzekerd zijn dat die perfect zit”, zegt Gertjan Slob, directeur van Locatus. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal bruidswinkels in de toekomst verder zal toenemen vanwege de bevolkingsgroei.

Volgens Slob experimenteert de branche met nieuwe manieren om publiek te trekken. „Tegenwoordig kun je zelfs met een groep vriendinnen een bezoek brengen aan een bruidsmodezaak zonder dat iemand gaat trouwen. Voor een bepaald bedrag kun je jurken passen, foto’s maken en genieten van een drankje’’, aldus de Locatus-directeur tegen BNR.

