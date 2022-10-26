Pomphoudersclub: mogelijk geen diesel straks bij lokale pomp

De kans is groot dat er bij sommige tankstations in Nederland straks geen diesel meer te krijgen is als gevolg van nieuwe Europese sancties tegen Rusland. "Er ontstaat nu al schaarste, dat zie je aan de dure dieselprijzen aan de pomp", zegt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA).

De boycot op Russische olie gaat naar verwachting later dit jaar in. Daarmee komt er ook een verbod op het halen van diesel uit Rusland. Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van Russische diesel. Klok wijst erop dat ons land nu al heel dure diesel uit andere landen moet halen. ,,De voorraden zijn uiterst grillig momenteel en totaal onvoorspelbaar", zegt de marktkenner.

Klok denkt niet dat de diesel op raakt bij gerenommeerde oliemerken zoals Shell en Texaco. Maar mogelijk wel bij de lokale, vaak goedkopere pompstations met merkloze brandstoffen.

Dieselrijder de dupe

,,De automobilist in Nederland is de dupe. Mensen met een dieselauto betalen al veel meer wegenbelasting dan benzinerijders en nu is de brandstof ook nog fors duurder dan benzine. Het loont niet meer om diesel te rijden", stelt de BETA-voorzitter.

De landelijke adviesprijs voor een liter is momenteel 2,26 euro, zo'n 50 cent meer dan een jaar geleden. ,,Als het kabinet niet eerder dit jaar een accijnsverlaging had doorgevoerd zou de prijs voor een liter diesel nu 2,40 euro zijn, een absoluut record", zegt Klok.

'Waarom zou dieseltekort niet kunnen?'

Ook Paul van Selms, brandstofdeskundige bij United Consumers, zou er niet raar van staan te kijken als sommige pomphouders straks geen diesel meer hebben. ,,Als ik in de supermarkt kom zie ik ook steeds vaker lege schappen. Als je een nieuwe auto bestelt duurt het soms langer dan een jaar voordat je hem hebt. Langzaam sijpelen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne door. Dus waarom zou een dieseltekort niet kunnen?", stelt Van Selms.

Hij voorziet dat de dieselprijs voorlopig verder stijgt. ,,Ik zie geen reden waarom dat niet zo is, het is een kwestie van vraag en aanbod. Het zijn geen mooie vooruitzichten", aldus Van Selms.

