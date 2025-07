Waarom franchisenemer Esther zich aansluit bij Blokker New: ‘Hard gewerkt, korte lijnen en geen hiërarchie’

Aansluiten of niet. Dat is voor veel Blokker-franchisenemers een keuze die nu gemaakt moet worden. Esther Heinen, franchisenemer van de Blokker in Bunschoten-Spakenburg en bestuurslid van de Vereniging voor Blokker Franchisenemers, gaat mee met Blokker New - net als een derde van de franchisenemers. ,,Het is tijd om weer te bouwen.”

Ze kan zich niet vinden in de verhalen die rondgaan in de media met schattingen over ontevreden winkeleigenaren. „Hoe komen ze erbij? Er staan ook geen namen in die artikelen. We weten nu dat 22 tot 24 franchisenemers niet meegaan met Blokker New. Ze hebben elk hun eigen redenen. Een derde van de franchisenemers sluit zich niet aan en start wellicht gezamenlijk iets op, een derde wordt Marskramer en een derde gaat mee met Blokker”, weet Heinen. Ook dat er weinig vertrouwen is in de nieuwe eigenaar van Blokker, Roland Palmer, heeft ze niet eerder gehoord.

Het is een persoonlijke keuze die ieder voor zich moet maken. Er is geen goed of fout Esther Heinen Franchisenemer Blokker

De franchisenemers van Blokker wisten al een tijd dat ze voor 15 juli een keuze moeten maken. „We hadden die tijd ook echt nodig. De organisatie moest opgebouwd worden en je moest nagaan hoe het zelfstandig ondernemen beviel. Hoe is de omzet bijvoorbeeld? En wil je nog wel door als je tegen de pensioengerechtigde leeftijd loopt? Ik vind het niet meer dan logisch dat Blokker zegt dat je na 15 juli geen Blokkerlogo mag gebruiken als je je niet aansluit.”

Persoonlijke keuze voor franchisenemers

Heinen is bestuurslid van de Vereniging voor Blokker Franchisenemers. Voor het faillissement waren ze als franchisenemers verenigd en na het faillissement gingen ze door om elkaar te helpen en waar mogelijk te ondersteunen. In het bestuur zijn de meningen verdeeld over de kwestie. ,,Het is een persoonlijke keuze die ieder voor zich moet maken. Er is geen goed of fout. We respecteren elkaar en er is ook totaal geen rivaliteit of onvrede. Je blijft elkaar altijd wel weer tegenkomen.”

Ik heb meerdere malen met Roland Palmer gesproken, hij is hier ook een paar keer geweest om afspraken te maken Esther Heinen Franchisenemer Blokker

Zelf heeft Heinen besloten zich aan te sluiten bij het nieuwe Blokker. „Ik zie het als een frisse start. Er is hard gewerkt en er hangt een goede energie. Er komen veel oud-medewerkers te werken met veel ervaring. Ik wil weer vooruit en gaan bouwen. We staan met de voeten in de klei en mogen daarom ook onze mening geven over zaken, dat deden we vroeger ook al. Er zullen heus wel wat kinderziektes zijn in het begin, dat is logisch, maar gaan nu weer aan de slag en daar heb ik zin in.”

Ze heeft ook een goed gevoel bij Palmer. „Er zijn korte lijntjes en er is totaal geen hiërarchie. Als je belt, word je niet doorverbonden, maar je kunt diegene die je moet hebben direct bereiken. Ik heb meerdere malen met Roland Palmer gesproken, hij is hier ook een paar keer geweest in Bunschoten-Spakenburg om afspraken te maken. Ik houd daarvan. Ik app meestal met de financiële man, en het nummer van Palmer heb ik gewoon in mijn telefoon staan”, lacht ze.

