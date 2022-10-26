Prijsverhogingen helpen Dettol-maker Reckitt Benckiser

Het verhogen van de prijzen van Durex-condooms, schoonmaakmiddelen van Dettol en Cillit Bang en huidverzorgingsproducten van Clearasil heeft het Britse bedrijf Reckitt Benckiser goed gedaan. De omzet in het derde kwartaal kwam daardoor hoger uit dan verwacht en Reckitt Benckiser scherpte ook zijn verwachtingen voor heel het jaar aan.

Reckitt Benckiser volgt met de prijsverhogingen de lijn die ook andere makers van consumentengoederen als Procter & Gamble en Nestlé inzetten. Die bedrijven verhalen zo de gestegen kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, energie en vervoer op de kopers van hun producten. Die hogere prijzen zorgen op hun beurt weer voor een gestegen inflatie en leiden er ook toe dat mensen de dure merkproducten de rug toekeren.

Zo verkocht Reckitt Benckiser haast 5 procent minder producten. De lagere hoeveelheden van producten die worden verkocht, worden echter vooralsnog gecompenseerd door de hogere prijzen. Die gingen met 12 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. Zo ging de omzet van Reckitt Benckiser, dat ook merken als Finish, Nurofen, Strepsils, Vanish en Veet maakt, met 7,4 procent omhoog op vergelijkbare basis.

De omzetgroei had ook nog een positief effect door meer vraag naar babyvoeding in de Verenigde Staten. Concurrent Abbott Labs moest in februari producten terugroepen en dat leidde tot tekorten aan babymelkpoeder. In het derde kwartaal merkte Reckitt Benckiser daar nog steeds de positieve gevolgen van.