Ondernemers Nick Velten (35) en Mike van Klaveren (37) stappen samen in onderbroeken. Ze steken een half miljoen euro in BOXR, het kledingmerk dat alleen via internet boxershorts van bamboe en andere basics verkoopt.

Lees verder onder de advertentie

Mike van Klaveren, bekend van e-commercegigant Elektramat, is volgens Quote goed voor 130 miljoen euro. Nick Velten staat in de Quote top-100 van jonge miljonairs met een geschat vermogen van 19 miljoen, maar zegt zelf dat die schatting veel te hoog is. „Dat is veel te enthousiast gedacht.”

Fangage verkocht aan Amerikanen

Nick begon ooit op zijn zestiende op de slaapkamer van zijn ouderlijk huis met Velten Media, waarmee hij websites bouwde. Dat groeide uit tot het marketingbureau Stimmt, schrijft Tubantia.

Parallel daaraan bouwde hij aan Fangage, een platform dat hij samen met dj Sam Feldt oprichtte. Artiesten en influencers konden er hun fans rechtstreeks bereiken en exclusieve content aanbieden – van muziek en video’s tot viptickets. Fangage werd in 2022 verkocht aan het Amerikaanse Triller, de miljardenconcurrent van TikTok.

Lees verder onder de advertentie

Mike en ik zeiden altijd al samen: we moeten een keer een leuke investering doen Nick Velten

Droomdeal viel in praktijk tegen

Op papier een droomdeal, in de praktijk viel het tegen, geeft Nick ruiterlijk toe: „Die verkoop heeft minder goed uitgepakt dan we hadden gehoopt. Triller ging naar de beurs en we werden in aandelen uitbetaald. Maar die beursintroductie werd door allerlei gedoe niet echt een succes, dus onze aandelenpakketten daalden ook in waarde. ”

Waar Nick zich vooral thuis voelt in merken bouwen, techniek en marketing, komt Mike van Klaveren juist uit de wereld van logistiek en schaal. Hij bouwde vanuit Enschede met compagnon Ruud Pierik Elektramat uit tot een internationale (online) speler in elektrotechnische materialen.

Twee jaar terug cashte het duo door de meerderheid aan investeerder Parcom te verkopen. Nick: „Mike en ik zeiden altijd al samen: we moeten een keer een leuke investering doen.” BOXR werd dat project.

Lees verder onder de advertentie

BOXR verkoopt nu al in zes landen, waarbij Spanje en Frankrijk grote groeimarkten zijn Nick Velten

BOXR-investering: ‘Gezamenlijk 500K’

Nick Velten raakte zo’n anderhalf jaar geleden bij het vanuit Zwartsluis opererende BOXR betrokken via de broer van Lars Bijsterbosch (26), mede-oprichter van de webshop. Eerst als adviseur, daarna als investeerder. „We nemen een minderheidsbelang.”

Het geld is niet bedoeld om gaten te dichten, benadrukt hij. „Het gaat om groeigeld.” Want groeiplannen zijn er genoeg: een nieuwe webshop, rebranding, een groter pand en personele groei. Op dit moment werken er acht mensen vast.

Lees ook: Bamigo-baas Adriaans (31): 6 miljoen omzet met bamboe ondergoed

Lees verder onder de advertentie

Basics van bamboe

Wat ooit begon met onderbroeken, groeide inmiddels uit naar basics als polo’s, sokken en truien. Betaalbaar, duurzaam en volgens Nick een succesformule: „BOXR verkoopt nu al in zes landen, waarbij Spanje en Frankrijk grote groeimarkten zijn. Scandinavië, Engeland en zelfs Amerika staan op de verlanglijst.

Nick besteedt nu twee dagen per week aan BOXR. Mike is meer de stille kracht op de achtergrond. Maar ook daar ziet Nick de waarde van in. „Mike weet heel veel van e-commerce fulfilment, het logistieke proces van orderafhandeling. Die kennis is zeer welkom.”

Wellicht ga ik zelf ook nog wel een keer weer wat beginnen Nick Velten

LinkedIn-bombardement

Na de verkoop van Fangage en Stimmt liet Nick Velten vorig jaar op LinkedIn weten open te staan voor investeringsprojecten. Het leverde hem honderden reacties op.

Lees verder onder de advertentie

Behalve in BOXR stapte hij onder meer in Buvanha, leverancier van reishanddoeken, en het Enschedese softwarebedrijf TrackBee. „Het is gewoon leuk om andere jonge ondernemers te helpen bedrijven te bouwen. En wellicht ga ik zelf ook nog wel een keer weer wat beginnen.”