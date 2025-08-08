Geen logo en website, wél een plan: Christa en Merel helpen jongeren groeien met tussenjaarproject in Valencia

Een gedeelde missie, woonplaats en achtergrond brachten Christa Schep (36) en Merel Lindeboom (39) bij elkaar. Sinds 2022 werken zij aan hun snelgroeiende project: The Palmtree Project, een tussenjaarproject in Valencia gericht op persoonlijke ontwikkeling en avontuur. De één is de motor, de ander is van de details. „Onbewust hebben we elkaar uitgekozen.’’

Wat begon met een koffieafspraak in de Spaanse zon, mondde uit in een tussenjaarproject voor jongeren waarbij al tweehonderd deelnemers zijn geholpen. Christa komt uit een ondernemersfamilie, maar had zelf nooit de ambitie om dezelfde koers te varen. Toch is ze ondernemer geworden.

Ik wil niet vóór je werken, maar mét je Merel Lindeboom

Als Christa Schep in maart 2022 met een artikel in het AD staat over haar project (toen nog La Vida), gaat alles razendsnel: de aanmeldingen stromen binnen. Ze had alleen nog geen logo, geen sociale media, geen website. Wat ze wél had, was een idee, veel vertrouwen en een hele volle mailbox. Een paar straten verderop las Merel Lindeboom het artikel en was gelijk enthousiast.

Merel deed meerdere pogingen om een koffieafspraak met Christa te maken, maar die liep hier niet meteen warm voor. Toch dronken ze na een tijdje een kop koffie. Merel: „Ik heb wel duidelijk gemaakt: ik wil niet vóór je werken, maar mét je.’’ Zo werd The Palmtree Project geboren, met als missie het helpen en begeleiden van jongeren die worstelen met druk, eenzaamheid en prestatiedrang.

Aan jezelf werken én genieten bij The Palmtree Project

Voorheen waren er zes deelnemers per groep; inmiddels zijn dat groepen van veertien. Onder begeleiding van Christa en Merel gaan jongeren met zichzelf aan de slag bij een tussenjaarproject in Valencia. Het is bedoeld voor jongeren die willen groeien. Merel en Christa verdienen via deelnamekosten. De jongeren krijgen er huisvesting en een hechte band met de andere deelnemers en hun twee coaches.

We helen ook stukjes van onszelf, als we met de deelnemers aan bepaalde problematiek werken Christa Schep

De jongeren werken aan zichzelf en hun toekomst door middel van coaching, sport en ontspanning. Christa: „Het vereist wel dat je je kwetsbaar opstelt, zowel Merel en ik, als de jongeren.’’ Merel: „We merken dat we toegankelijk voor ze zijn vanwege onze eigen kwetsbaarheid, een vergelijkbare levensstijl, het relatief kleine leeftijdsverschil en dat we vaak dezelfde dingen hebben meegemaakt.’’ Christa en Merel leren veel aan de deelnemers, maar het werkt ook vice versa: „We helen ook stukjes van onszelf, als we met de deelnemers aan bepaalde problematiek werken’’, aldus Christa.

‘Dit is anders dan de reguliere GGZ’

Waar Merel en Christa de deelnemers coachen en hier een achtergrond in hebben, zien ze zichzelf niet als psycholoog. Christa: „We hebben deelnemers na het project doorverwezen naar een psycholoog, want wat wij doen is natuurlijk wel iets anders dan wat een therapeut doet. Het is niet met elkaar te vergelijken en dat verschil maken we duidelijk. Ik denk dat wij op een andere manier naar problemen kijken dan de GGZ.’’

En hoe het verder gaat met de deelnemers na The Palmtree Project? „We hebben nog veel contact met oud-deelnemers, waarbij we ze helpen als ze worstelen met bepaalde dingen. Het is dus niet zo alsof we de deelnemers na het project gelijk helemaal loslaten. We hebben korte lijntjes met ze door onze persoonlijke aanpak. Dit is dus anders dan de reguliere GGZ’’, aldus Merel.

Een platform voor zelfontwikkeling

Met hun eigen groei, de groei van de deelnemers en de groei van The Palmtree Project lonkt de toekomst. Ze hebben inmiddels zo’n tweehonderd deelnemers begeleid. Per studiejaar zijn er in totaal vijf projecten met elk gemiddeld veertien deelnemers; dit model werkt goed. Maar zit er nog iets nieuws in de pijplijn? Wat kunnen we verwachten? Christa: „We willen graag iets doen met de lange wachttijden bij de GGZ, oplopende problematiek onder jongeren zoals hoge druk, prestatiedruk, neerslachtigheid en eenzaamheid.’’

We hebben het idee om The Palmtree Project toegankelijker te maken voor bijvoorbeeld jongeren die dit misschien niet kunnen betalen Merel Lindeboom

Het idee voor volgend jaar is dan ook een community/platform bouwen voor alle jongeren die iets willen doen met zelfontwikkeling. Veel deelnemers vinden het toch spannend om na The Palmtree Project weer terug te zijn in Nederland, ze kunnen dan vervallen in oude patronen.

Ook Merel kijkt ernaar uit om dit idee te realiseren: „Hoe mooi zou het zijn om een platform te hebben waarbij jongeren met elkaar kunnen praten: met ons, maar ook met experts. We willen in ieder geval nog uitbreiden. We spelen met het idee om The Palmtree Project toegankelijker te maken voor jongeren die dit misschien niet kunnen betalen, zodat iedereen een kans krijgt. We staan bovendien aan de vooravond van een belangrijke verandering: na de zomer worden we een stichting. Onze drijfveer daarbij is het helpen van jongeren en het verbeteren van hun mentale welzijn.’’

