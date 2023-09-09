Stijgende prijzen helpen China uit periode met deflatie

De consumentenprijzen in China zijn vorige maand licht gestegen. Daardoor komt het Aziatische land al na een maand uit een korte periode met zogeheten deflatie. Volgens kenners kan dat erop wijzen dat China de ergste hapering van zijn economische herstel na de coronapandemie achter de rug heeft.

In juli gleed het land nog weg in deflatie, doordat de consumentenprijzen voor het eerst in meer dan twee jaar waren gedaald. Deflatie, oftewel het omgekeerde van inflatie, is vaak een slecht teken voor de groei van de economie. Dat komt omdat consumenten dan geneigd zijn hun geld op te potten omdat ze er later meer mee kunnen kopen.

De prijsdaling van juli kwam neer op 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Nu is door het Chinese statistiekbureau naar buiten gebracht dat de prijzen in augustus weer met 0,1 procent aantrokken. Bruce Pang, hoofdeconoom bij de firma Jones Lang Lasalle, zegt dat het herstel vooral komt door hogere prijzen in de toerismebranche en het transport. Dat zijn sectoren die erg gevoelig zijn voor de internationale olieprijzen, die de laatste tijd omhoog zijn gegaan.

Maar het lijkt nog erg vroeg om nu al grote conclusies te trekken. "Over het algemeen wijst de inflatie nog steeds op een zwakke vraag", zegt Zhou Hao, hoofdeconoom bij Guotai Junan International Holdings. Hij denkt daarom dat er nog meer steunmaatregelen van de autoriteiten nodig zullen zijn.

Vastgoedsector

China kampt al enige tijd met een kwakkelend herstel van zijn economie. Het land heeft onder meer te maken met een dalende export en een flinke crisis in de vastgoedsector. Daar dreigen bedrijven onder hun grote schuldenlast te bezwijken. Ook is het vertrouwen onder consumenten laag en geven ze minder uit.

China kende vorig jaar met 3 procent nog de kleinste economische groei in decennia. Dat kwam vooral door de strikte lockdowns in het land. De heropening van de economie zorgde eerder dit jaar voor hoop op herstel van de op een na grootste economie ter wereld. Maar veel economen verwachten momenteel dat China zijn doelstelling van een economische groei van 5 procent dit jaar niet zal halen.